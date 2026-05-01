פורמרה ממנה את מאט בורוביץ’ לתפקיד מנהל מסחר ראשי

קליבלנד, אוהיו, 1 במאי 2026, ACCESS Newswire:

Formerra, מפיצה מובילה של חומרי ביצועים, הודיעה היום על מינויו של מאט בורוביץ' (Matt Borowiec) לתפקיד מנהל מסחר ראשי (CCO). בורוביץ' יוביל את הארגון המסחרי של החברה לתמיכה בצמיחה מתמשכת ובהתרחבות עולמית תוך חיזוק ביצועי המכירות והצלחת הלקוחות.

בורוביץ' הוא מנהל ותיק עם למעלה מ-25 שנות ניסיון בתפקידים תפעוליים, מסחריים ואחראי לדוחות רווח והפסד בתחומי תעשיית השרפים, הרכבה מיוחדת והפצה כולל תפקידי ניהול ב- GE Plastics, PolyOne(כיום Avient), Transcendia, Celanese ו-Kinsley Group. עם רקע זה, הוא ממוצב היטב להוביל את האסטרטגיה המסחרית של Formerra בתקופה חשובה זו בהתפתחות החברה.

"מאט מביא שילוב ייחודי של ניסיון בצד היצרן וניסיון בהפצה, מה שממצב אותו היטב לחיזוק היחסים בין הספקים, הלקוחות והצוותים המסחריים שלנו", אמר טום קלי, מנכ"ל Formerra. "הגישה הממוקדת בלקוח שלו, נקודת המבט המושכלת שלו וסגנון המנהיגות המעשי שלו יסייעו להאיץ את הביצועים המסחריים שלנו ולתמוך בהתקדמות המתמשכת של Formerra".

בתפקידו כמנהל מסחר ראשי (CCO), בורוביץ' יתמקד בלאפשר לארגון המסחרי לתפקד ברמה גבוהה יותר על ידי חיזוק יעילות ועקביות המכירות, תוך מתן עדיפות לצורכי הלקוחות ולשיתוף פעולה עם הספקים.

אודות Formerra

Formerra היא מפיצה מובילה של חומרים מהונדסים, המחברת את יצרני הפולימרים המובילים בעולם עם אלפי יצרני ציוד מקורי (OEM) ובעלי מותגים בשווקי שירותי הבריאות, הצריכה, התעשייה והניידות. החברה, המונעת על ידי מומחיות טכנית ומסחרית, מביאה שילוב ייחודי של עומק תיק מוצרים, חוזק שרשרת אספקה, ידע בתעשייה, שירות, יכולות מסחר אלקטרוני מובילות ותושייה. צוות Formerra המנוסה מסייע ללקוחות במגוון תעשיות לתכנן, לבחור, לעבד ולפתח מוצרים בדרכים חדשות וטובות יותר - תוך שיפור הביצועים, הפרודוקטיביות, האמינות והקיימות. למידע נוסף, בקרו באתר www.formerra.com.

