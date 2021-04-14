ووهان، الصين، 14 أبريل 2021 / بي آر نيوزواير / –– بعد ظهر يوم 12 أبريل، أقامت وزارة الخارجية الصينية حدثًا ترويجيًا عالميًا خاصًا لمقاطعة هوبي بوسط الصين.

وفقا لإدارة الدعاية لبلدية ووهان، اجتمع في قاعة المؤتمرات الصحفية بالوزارة 275 سفيرا ودبلوماسيا وممثلا لمنظمات دولية من 155 سفارة و21 منظمة دولية في الصين، للاحتفال بإعادة الحياة لمدينة ووهان البطولية،

وحضر الحفل عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. وقال وانغ في الاحتفال إن “المؤتمر الصحفي اليوم هو أكبر عرض ترويجي يحضره أكبر عدد من المبعوثين والممثلين الأجانب. . وهذا يشير تمامًا إلى الاعتراف الواسع بإنجازات هوبي ووهان في مكافحة الوباء”

ووهان مدينة بطولية وديناميكية ومليئة بالأمل ومركز رئيسي للنقل في الصين. أن ووهان مدينة بطولية ومفعمة بالحيوية ومليئة بالأمل ومركز رئيسي للنقل في الصين.

ووهان: مدينة آمنة وتساهم في الكفاح العالمي ضد كوفيد -19

وقال أوليفييه جويونفارك، القنصل العام لفرنسا في ووهان، إن ووهان مدينة آمنة للغاية، خاصة بعد إجراء اختبار الحمض النووي على مستوى المدينة في مايو 2020.

وقال جيف لينج، رئيس مدرسة مابل ليف الدولية في ووهان: “إن ووهان هي واحدة من أكثر الأماكن أمانًا على وجه الأرض الآن”.

فباعتبارها أول مدينة يتفشى فيها الوباء، لم تشهد ووهان أي حالات محلية جديدة منذ ما يقرب من 11 شهرًا متتاليًا. وفي مايو 2020، استغرقت ووهان 10 أيام لاستكمال اختبارات الحمض النووي التي شملت عشرات الملايين من الأشخاص، مما جعل ووهان “أكثر المدن أمانًا”. وفي مارس 2021، تم إنتاج الدفعة الأولى من لقاح كوفيد-19 المعطل “صنع في ووهان” من خط إنتاج سنوي قدره 100 مليون جرعة، للمساهمة في مكافحة الوباء في العالم.

ووهان: نقطة جذب للمستثمرين العالميين

فعلى مدار العام الماضي أو نحو ذلك، جاءت أكثر من 300 شركة من شركات Fortune 500 إلى ووهان لإجراء محادثات تجارية. وأصبحت ووهان التي أعيد تنشيطها مركزًا للشركات ذات الشهرة العالمية مثل ميتسوبيشي اليابانية وهانيويل في الولايات المتحدة للزيارة والاستثمار.

وبحلول نهاية عام 2020، تجاوز العدد الإجمالي للشركات ذات الاستثمار الأجنبي في ووهان 7200. إذ تحتوي المدينة على أكثر من 300 شركة مدرجة ضمن أهم 500 شركة في العالم مما يضع المدينة في المرتبة الأولى ضمن مدن وسط الصين. إذ أنشأت ووهان أكثر من 360 شركة في الخارج، تغطي أكثر من 50 دولة ومنطقة. وتغطي خدمة قطار الشحن بين الصين وأوروبا من ووهان 34 دولة و 76 مدينة في القارة الأوراسية، كما أن معدل الحاويات الثقيلة هو الأعلى في الصين.

وإلى جانب ذلك، تشهد ووهان شبكة متنامية من الأصدقاء العالميين. منذ عام 1979، عندما أصبحت ووهان واليابان أويتا أول ثنائي من المدن الشقيقة الدولية، أنشأت ووهان على التوالي علاقات مع مدن شقيقة دولية أو مدن تبادل صديقة مع 113 مدينة من 58 دولة. وأنشأت فرنسا والولايات المتحدة وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة قنصليات عامة في الصين. وقررت روسيا إنشاء قنصلية عامة جديدة للصين في ووهان. وفي الوقت نفسه ، تعد ووهان موطنًا لمكاتب تمثيلية لأكثر من 20 مؤسسة أجنبية في الصين.

كما أعطت سلسلة من سياسات المواهب المفتوحة للأصدقاء الأجانب شعورًا بالانتماء إلى ووهان. وحاليًا، يوجد ما يقرب من 10000 مقيم أجنبي دائم في ووهان، وتشير التقديرات إلى أن العدد سيصل إلى 20000 بحلول عام 2025. سعيا وراء منطقة محلية للأعمال مفتوحة على العالم، تخطو مدينة وهان خطى حثيثة لتصبح مركزا دوليا للتواصل.

قال وانغ: “مرحبًا بكم في ووهان للاستمتاع بالمناظر الجميلة على مدار العام، وتذوق المعكرونة الجافة الساخنة الشعبية، وزيارة برج الرافعة الصفراء، ومشاركة فرص نمو المدينة وخلق مستقبل أفضل”، مضيفًا أن ووهان هي مدينة دولية آمنة وصحية ومفعمة بالحيوية كما أنها مفتوحة للزوار من جميع أنحاء العالم.

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