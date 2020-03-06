آكسيوم سبيس تخطط لإطلاق أول مهمة فضائية بشرية خاصة بالكامل لمحطة الفضاء الدولية

يذكر ـأن آكسيوم وقعت عقدا مع شركة سبيس أكس للقيام برحلة فضائية على متن السفينة الفضائية “كرو دراغون” التي ستقوم بنقل قائد مدرب مهنيا من قبل آكسيون إلى جانب ثلاثة رجال فضاء خاصين من وإلى محطة الفضاء الدولية. وستسمح الرحلة، التي ستنطلق في النصف الثاني من العام 2021، لهذا الطاقم بالعيش على محطة الفضاء الدولية وتجربة ما لا يقل عن ثمانية أيام من الجاذبية الأرضية المحدودة ومناظر للأرض لا يمكن التمتع بها إلامن المحطة الواسعة المهيبة.

وقال مايكل سوفريديني الرئيس التنفيذي لشركة آكسيوم: “هذه الرحلة التاريخية ستشكل لحظة فاصلة في المسيرة نحو الوصول العالمي والروتيني إلى الفضاء. ستكون هذه أول رحلة من بين العديد من المهام إلى محطة الفضاء الدولية التي يتم توفير طواقمها وإدارتها بالكامل من قِبل اكسيوم سبيس – وهي الأولى لكيان تجاري. إن شراء عملية النقل إلى المحطة يمثل تقدماً ملحوظاً نحو هذا الهدف، ويسعدنا العمل معسبيس أكسفي هذا الجهد “.

هذه هي الأولى من “بعثات السوابق” المقترحة من اكسيوم إلى المحطة الفضائية الدولية المتصورة بموجب اتفاقية قانون الفضاء لعام 2016 مع وكالة ناسا. والمناقشات جارية مع ناسا لوضع اتفاقات تمكين إضافية لبعثات رواد الفضاء الخاصة إلى المحطة الفضائية الدولية.

تخطط اكسيوم لتنظيم رحلات فضاء احترافية وخاصة إلى محطة الفضاء الدولية بمعدل يصل إلى رحلتين سنويًا لدى توفرها من ناسا، مع القيام في الوقت نفسه ببناء محطة فضائية خاصة بتمويل خاص.

وقال غوين شوتويل، الرئيس التنفيذي للعمليات، “منذ العام 2012، تقومسبيس أكسبتسليم شحنات البضائع إلى محطة الفضاء الدولية بالشراكة مع ناسا، وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف نقوم بنقل رواد فضاء ناسا للمرة الأولى إلى المحطة. الآن، وبفضل اكسيوم ودعمها من وكالة ناسا، سيكون للبعثات الخاصة ذات الطاقم الخاص وصول غير مسبوق إلى المحطة الفضائية، مما يعزز تسويق الفضاء ويساعد في دخول حقبة جديدة من الاستكشاف البشري.”

بفضل خبرة فريقها الواسعة في رحلات الفضاء البشرية، تعمل اكسيوم كخدمة الوقفة الواحدة التي تشرف فيها على جميع عناصر مهامها. بالإضافة إلى التعاقد معسبيس أكسلشراء عربة “كرو دراغون” جديدة لنقل طاقمها إلى محطة الفضاء الدولية، فإن خدمة اكسيوم الكاملة للمهمة – يومين في الترانزيت وثمانية أيام على الأقل في محطة الفضاء الدولية – تشمل التدريب وتخطيط المهمة وتطوير الأجهزة ودعم الحياة، الدعم الطبي، توفير الطاقم، شهادات الأجهزة والسلامة، العمليات في المدار والإدارة الشاملة للبعثة.

واختارت ناسا مؤخرًا اقتراح اكسيوم لربط وحدات المحطة الفضائية التابعة لها بمحطة الفضاء الدولية التي تبدأ في النصف الثاني من العام 2024، مما ينشيء في نهاية المطاف “منطقة خاصة لاكسيوم”على المحطة الدولية من شأنها أن تزيد من حجم الحيز على المحطة الصالح للاستعمال والسكن. عندما تصل محطة الفضاء الدولية إلى تاريخ تقاعدها، سينفصل مجمع اكسيوم ويعمل كمحطة فضائية تجارية حرة.

من خلال خدمة السوق للوصول الفوري إلى الفضاء مع القيام ببناء المنصة المستقبلية لقاعدة مستخدمين عالمية، تقود اكسيوم تطوير وإسكان البشر على مدار الأرض المنخفض الآن وفي المستقبل.

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