أبسن تطلق سلسلة الليد “أيه دبليو” لوسائل الإعلام الرقمية خارج المنزل في معرض آي أس إي

ستتوفر سلسلةأيه دبليوبحجمين: 500 مم × 500 مم (العرض × الارتفاع) و 500 مم × 750 مم (العرض × الارتفاع). وبقدرة سطوع تبلغ 5000 شمعة، ومعدل تحديث يبلغ 3،840 هرتز، وستكون متوفرة بوحدتي بكسل (2.8 مم و 3.9 مم)، توفر سلسلةأيه دبليوجودة صور رائعة وتضمن رؤية ممتازة، حتى في مسافات العرض القصيرة التي تتراوح بين 3-5 أمتار، مما يجعلها مناسبة تماما للإعلانات في الشوارع.

تستخدم سلسلةأيه دبليونظام تحكم مستشعر الضوء التلقائي الذكي للكشف عن مستويات الإضاءة المحيطة لضبط سطوع الشاشة تلقائيًا للحصول على أفضل أداء. تصنيفها المقاوم للماء IP65 / IP54 وتصميمها المقاوم للطقس يعني أن سلسلةأيه دبليويمكنها تحمل الأمطار الغزيرة والرياح القوية والبيئات الصعبة بين -20 درجة مئوية و أكثر من 50 درجة مئوية.

يمكن أن توفر شركةأبسنحلاً جاهزًا لتسهيل عملية التركيب والنقل والصيانة للشاشات. نظرًا لأنه يمكن تركيب المنتج بسهولة على أعمدة الإنارة وفي صناديق الإنارة، فهو مناسب بشكل مثالي لمواقف الحافلات وأنواع أخرى من تركيبات الشوارع. والأكثر من ذلك، نظرًا لتوفر تقنية 5 جي بسهولة أكبر، فإن من المتوقع أن يزداد الطلب على تطبيقات “المدينة الذكية” بصورة كبيرة لتسهيل عمليات المدينية وإدارة النقل.

تقدم سلسلةأيه دبليوخيارات مختلفة لتلبية مجموعة متنوعة من الأبعاد والأغراض. للتركيب الثابت، يمكن تدوير اللوحة، مما يوفر المزيد من الإمكانيات والمرونة في التركيب. كسلسلة خارجية، تدعم السلسلة التركيب بدون إطار، مما يوفر تكلفة مواد اللصق.

يمكن لسلسلة أيه دبليو القيام بوظائف مثل النشر عن بعد والتحكم في المجموعات وحماية السلامة لجعل نشر المعلومات والإعلان أكثر ملاءمة. يمكن للمستخدمين بسهولة وكفاءة إدارة المحتوى عبر الإنترنت من خلال إطلاق الفيديو والصور عبر الكمبيوتر. لضمان سلامة البيانات، يتم تشفير المحتوى أثناء النقل وقفله في الجهاز. عندما يحتاج المستخدمون إلى عرض نفس المحتوى على أعمدة الإنارة الفردية، فإن أيه دبليو تدعم إدارة العرض المتزامنة لتحقيق تأثير “الواو” الحقيقي. الرصد التلقائي يجعل الإدارة ذكية مع إرسال ردود الفعل وأي إنذار تلقائيا.