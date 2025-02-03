‫أسترازينيكا تحتل أعلى المراكز بين أفضل أماكن العمل بشمال أفريقيا والشام في عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach Newswire – 3 فبراير 2025 – أسترازينيكا، الشركة الرائدة متعددة الجنسيات المتخصصة في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، حصلت على لقب ثاني أفضل مكان عمل في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024 وفقًا لتصنيف “أفضل أماكن العمل” السنوي المرموق.

حصلت الشركة على مركزًا مميزًا على المستوى القُطري المخصص في تصنيفات أفضل أماكن العمل، كما أنها حصلت على لقب أفضل مكان عمل للنساء وأفضل مكان عمل لأبناء جيل الألفية في أسواق راقية.

شغلت أسترازينيكا المركز الأول في العراق والجزائر ولبنان، بينما حصلت على المركز الثاني في المغرب وتونس، وحصلت على المركز الثالث في الأردن. في العام الماضي، شغلت أسترازينيكا المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يدل على استمرار تقدير ثقافة مكان العمل لديها ويعزز مكانتها بصفتها مكان عمل مفضل في المنطقة.

رامي اسكندر، رئيس الأعمال في منطقة الشرق الأدنى ودول المغرب، قال في تصريح له: “إنه لأمر يدعوني إلى الفخر والامتنان أن أشهد الإنجازات الرائعة التي تحققها أسترازينيكا في منطقة الشرق الأدنى ودول المغرب باستمرار. بعدما أُعلن مؤخرًا عن تصنيفنا ضمن أفضل أماكن العمل، يسرني أن أعلن حصولنا على المركزين الأول والثاني في الشرق الأوسط. يشهد هذا الإنجاز المتميز حقًا على عملكم الجاد وتفانيكم والتزامكم بالتميز.”

علقت هبة الشبراوي، مديرة الموارد البشرية في شركة أسترازينيكا الشرق الأدنى والمغرب، على هذا الإنجاز قائلةً: “رغم التحديات العديدة التي تواجهها شركة أسترازينيكا الشرق الأدنى ودول المغرب باستمرار، ما زلنا مبهورين بالمواهب الفذة والالتزام والشغف الذي أظهره أعضاء فريقنا. يُعد تحقيق المركزين الأول والثاني في جميع أسواقنا المشاركة شاهدًا حقيقيًا على الخطوات الرائعة التي اتخذناها على مدار العام الماضي. أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناني لعملكم الجاد ومثابرتكم”.

أظهرت شركة أسترازينيكا الشرق الأدنى والمغرب باستمرار التزامها بتعزيز ثقافة مكان العمل الإيجابية والشاملة، ولذلك استحقت الحصول على شهادة أفضل مكان عمل المرموقة لعدة سنوات متتالية. يدل هذا الإنجاز على تفاني الشركة في تهيئة بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتمكين والتحفيز للتفوق. تتميز شركة أسترازينيكا الشرق الأدنى والمغرب بإعطاء الأولوية للرعاية والنمو والتنوع.

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