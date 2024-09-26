‫أسترازينيكا تحصل على 3 شهادات لأفضل مكان عمل بجميع عملياتها في شمال إفريقيا وبلاد الشام في

دبي، 26 سبتمبر 2024 – حصلت أسترازينيكا، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، على ثلاث شهادات مرموقة تقديرًا لكونها أفضل مكان للعمل بجميع عملياتها في شمال إفريقيا وبلاد الشام حيث إنها مُنحت شهادة أفضل مكان عمل، وشهادة أفضل مكان عمل للنساء، وأفضل مكان عمل لأبناء جيل الألفية، ما يعزز التزامها بتهيئة بيئة عمل شاملة وحيوية.

مُنحت هذه الشهادات بناءً على تقييمات مستقلة أجراها برنامج “أفضل أماكن العمل”، ويُعد هذا البرنامج مبادرة لمنح شهادات معترف بها عالميًا لأصحاب العمل لتسليط الضوء على المنظمات التي تتمتع ببيئات عمل نموذجية. حصلت أسترازينيكا على هذه الشهادات في عدة بلدان بما فيها الأردن ولبنان والعراق وتونس والجزائر والمغرب، ما يدل على تفانيها في نشر ثقافة إيجابية وداعمة لجميع موظفيها.

شهادات أفضل مكان عمل:

أفضل مكان عمل للجميع: حصلت أسترازينيكا على هذه الشهادة في الأردن ولبنان والعراق وتونس والجزائر والمغرب، ما يدل على التزام الشركة القوي برفاهية الموظفين والتميز في ممارسات الموارد البشرية.

أفضل مكان عمل للنساء: حصلت أسترازينيكا على هذه الشهادة في الأردن والمغرب والجزائر تقديرًا لجهودها في دعم التنوع بين الجنسين، وتقديم فرص للتطور الوظيفي، وتهيئة بيئة عمل داعمة للنساء.

أفضل مكان عمل لأبناء جيل الألفية: حصلت أسترازينيكا على هذه الشهادة في العراق والمغرب والجزائر لاهتمامها بتهيئة مكان عمل يتوافق مع قيم موظفي جيل الألفية وتطلعاتهم، وخاصة من خلال الابتكار والمشاركة.

أعرب رامي إسكندر، رئيس شركة أسترازينيكا في منطقة الشرق الأدنى والمغرب، عن فخره بهذه الإنجازات قائلًا: “نحن في أسترازينيكا نؤمن بأن موظفينا أعظم أصولنا. لذلك نحن ملتزمون بتهيئة بيئة ]عمل[ تمكن كل موظف من التطور والاستفادة من إمكاناته بالكامل. إنه لشرف عظيم أن يتم تقدير تفانينا في إنشاء مكان عمل يدعم قدرات جميع الموظفين، وخاصةً النساء وأبناء جيل الألفية”.

أكدت نهى زنون، مديرة الموارد البشرية في الشرق الأدنى والمغرب، على أهمية الصحة العقلية والتطوير الوظيفي: “تركيزنا على رفاهية الموظفين والتنوع والشمولية كان حافزًا قويًا لنجاحنا. الحصول على هذه الشهادات دليل على اجتهاد فرقنا وتفانيها”.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن شهادات أفضل أماكن العمل، تفضل بزيارة www.bestplacestoworkfor.org.

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