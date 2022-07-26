سنغفورة، 26 يوليوز/تموز 2022 / PRNewswire / — خلال مؤتمر هواوي Huawei للتمويل الذكي 2022، أطلقت شركتي هواوي Huawei و Murong معًا حلول الدفع عبر الهاتف المحمول والتمويل الصغير. يعكس هذا الحل الابتكار التكنولوجي الرائد للتمويل الشامل الذي يجعل الشمول ممكنًا لمواجهة الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المالية.

يتطور التحول الرقمي والابتكار بسرعة. تتعايش الفرص والتحديات في حقبة ما بعد الجائحة، مثل عدم الدفع النقدي أو بالبطاقة أو عدم الاتصال، إلخ. نما عدد مستخدمي محفظة الهاتف المحمول بسرعة. من المتوقع أن يرتفع حجم سوق الدفع عبر الهاتف المحمول إلى 1.3 مليار بحلول عام 2023، متجاوزًا بطاقات الائتمان والنقد مع التبني السريع. تتزايد الاستثمارات والابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية عامًا بعد عام.

في كلمة واحدة، أصبح شرط التمويل عبر الهاتف المحمول والتمويل الصغير ضروريًا للناس وربط نمط الحياة المتنوع.

أطلقت شركتي هواوي Huawei و MuRong هذا الحل المشترك للدفع عبر الهاتف المحمول والتمويل الصغير لمساعدة البنوك على بناء حل شامل “1+4+7”.

“1” تعني منصة Cloud-Native ، والتي توفرها هواوي Huawei ،

بينما يمثل الرقم “4” الأنواع الأربعة من التطبيقات المالية، وهي التوفير الصغير، والقروض الصغيرة، والدفع عبر الهاتف المحمول، والتسويق الرقمي. يتم تشغيل هذه التطبيقات على منصة MuRong Inclusive لخدمات التمويل،

يتضمن “7” منتجات محددة، وهي SuperAPP ، والتوفير الصغير، والقروض الصغيرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والدفع الرقمي، والتسويق الرقمي، والتشغيل الرقمي.

إلى جانب ذلك، يمكن للبنوك “ N ” كذلك تقديم أنواع N من السيناريوهات المالية، وربط المستخدمين النهائيين، ومساعدة التجار في الحصول على العملاء، مما يعزز بشكل كبير جاذبية البنك للتجار.

وتشير إلى أنه من خلال هذا الحل، يمكن للبنك التجاري ومؤسسة الدفع ومشغل الاتصالات وشركة Fintech التواصل والابتكار بشكل مشترك للاستفادة من بعضها البعض وفقًا لذلك.

قال هان ييدونغ، كبير المستشارين العالميين في مركز حلول التكنولوجيا MuRong ، “إن MuRong هي المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات المالية الرقمية، وقد تعاونا مع هواوي Huawei لدمج ابتكار التكنولوجيا الرقمية لاستكشاف أسواق التمويل الشامل.”

“بالنظر إلى رحلة التعاون بين هواوي Huawei و Murong ، فقد تم بالفعل تحقيق إنجازات ملموسة. علاوة على ذلك، فإن الحلول المبتكرة المشتركة قيد التقدم أيضًا، كما يُتوقع المزيد من التعاون مع MuRong لخلق قيمة جديدة معًا لعملائنا.” قال سونغ دانبينغ، رئيس التعاون العالمي للنظام الإيكولوجي ، التمويل الرقمي العالمي من هواوي Huawei .

بالنظر إلى المستقبل، ستستمر هواوي Huawei في احتضان المزيد من الحلول المالية، باستخدام التقنيات المبتكرة والتعاون مع الشركاء، لتسريع المزيد من الحلول المشتركة للعملاء الماليين العالميين للتحرك نحو تشكيل تمويل أذكى وأكثر اخضرارًا.