‫أعلنت شركة ميامي إنترناشونال القابضة عن نتائج التداول لشهر يناير 2023 حيث تم تحقيق أرقام قياسية متعددة لحجم التداول وحصة السوق في الشهر مع تحقيق أرقام قياسية إضافية في 2 فبراير 2023

برينستون، نيو جيرسي، في 7 في فبراير 2023 / PRNewswire / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز القابضة اليوم عن نتائج تداول الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة خلال شهر يناير – ويتعلق الأمر بـ MIAX® و MIAX Pearl® و MIAX Emerald® (المشار إليها معًا باسم مجموعة MIAX Exchange) ، و Minneapolis Grain Exchange (المعروفة اختصارا باسم MGEX ).

بالإضافة إلى سجلات متعددة مدرجة في القوائم المتعددة والحصة السوقية في يناير 2023، سجلت مجموعة MIAX Exchange حصة سوقية قياسية متعددة القوائم وإجمالي حجم التداول في 2 فبراير 2023، وهو ما يمثل 17.57% من حجم التداول و 11.4 مليون عقد تم تداوله. كما تم الإبلاغ عن سجلات حجم التداول اليومي على MIAX Options و MIAX Pearl Options ، بإجمالي حجم متعدد القوائم بلغ 4.8 مليون و 4.4 مليون عقد، على التوالي.

ملخص حجم التداول في نوفمبر 2023

30,980 عقدًا، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 62.5% سنويًا ومتوسط حجم يومي قدره 1549 عقدًا.

، عن حجم تداول بلغ 165,600 عقدًا، بانخفاض بنسبة 40.2% على أساس سنوي.

عن حصة سوقية شهرية للخيارات المتعددة المدرجة بلغت 7.42% في 27 يناير 2023، وهو ما يمثل حجم تداول يومي قياسي بلغ 4.1 مليون عقد (تراجعت لاحقًا في 2 فبراير 2023).

بلغ إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة المدرجة في الولايات المتحدة رقما قياسيا يوميا قدره 17.24% في 20 يناير 2023، مع حجم تداول يومي قياسي بلغ 9.3 مليون عقد تم التوصل إليه في 27 يناير 2023. تم تحطيم كلا الرقمين القياسيين في 2 فبراير 2023.

نسبة 15.92%، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 13.0% على أساس سنوي. بلغ إجمالي حجم التداول الشهري للقوائم المتعددة رقمًا قياسيًا بلغ 135.6 مليون عقد، بزيادة قدرها 14.5% على أساس سنوي.

يتم تسليط الضوء على مزيد من الأرقام القياسية لحجم التداول لمجموعة MIAX Exchange في الجداول أدناه.

حجم تداول الخيارات متعددة القوائم لـ مجموعة MIAX Exchange ، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن عقود خيارات متعددة القوائم 23 يناير 22 يناير % صرف ديسمبر 22 % صرف 23 يناير 22 يناير % صرف أيام التداول 20 20 21 20 20 مجال خيارات الأسهم الأمريكية 851,299,299 839,823,182 1.4 % 797,391,491 6.8 % 851,299,299 839,823,182 1.4 % مجموعة MIAX Exchange 135,562,425 118,368,943 14.5 % 115,810,693 17.1 % 135,562,425 118,368,943 14.5 % MIAX Options 54,968,897 48,682,067 12.9 % 47,561,766 15.6 % 54,968,897 48,682,067 12.9 % Pearl MIAX 57,286,437 37,171,907 54.1 % 45,731,038 25.3 % 57,286,437 37,171,907 54.1 % Emerald MIAX 23,307,091 32,514,969 -28.3 % 22,517,889 3.5 % 23,307,091 32,514,969 -28.3 % متوسط الحجم اليومي للخيارات متعددة القوائم 23 يناير 22 يناير % صرف ديسمبر 22 % صرف 23 يناير 22 يناير % صرف مجال خيارات الأسهم الأمريكية 42,564,965 41,991,159 1.4 % 37,971,023 12.1 % 42,564,965 41,991,159 1.4 % مجموعة MIAX Exchange 6,778,121 5,918,447 14.5 % 5,514,795 22.9 % 6,778,121 5,918,447 14.5 % MIAX Options 2,748,445 2,434,103 12.9 % 2,264,846 21.4 % 2,748,445 2,434,103 12.9 % Pearl MIAX 2,864,322 1,858,595 54.1 % 2,177,668 31.5 % 2,864,322 1,858,595 54.1 % Emerald MIAX 1,165,355 1,625,748 -28.3 % 1,072,280 8.7 % 1,165,355 1,625,748 -28.3 % الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم لـ مجموعة MIAX Exchange ، في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم 23 يناير 22 يناير % صرف ديسمبر 22 % صرف 23 يناير 22 يناير % صرف مجموعة MIAX Exchange 15.92 % 14.09 % 13.0 % 14.52 % 9.6 % 15.92 % 14.09 % 13.0 % MIAX Options 6.46 % 5.80 % 11.4 % 5.96 % 8.3 % 6.46 % 5.80 % 11.4 % Pearl MIAX 6.73 % 4.43 % 52.0 % 5.74 % 17.3 % 6.73 % 4.43 % 52.0 % Emerald MIAX 2.74 % 3.87 % -29.3 % 2.82 % -3.0 % 2.74 % 3.87 % -29.3 %

حجم تداول الأسهم لـ أسهم Pearl MIAX في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن الأسهم (بالملايين) 23 يناير 22 يناير % صرف ديسمبر 22 % صرف 23 يناير 22 يناير % صرف أيام التداول 20 20 21 20 20 مجال الأسهم الأمريكية 226,550 247,422 -8.4 % 226,636 0.0 % 226,550 247,422 -8.4 % حجم تداول Pearl MIAX 2,243 2,438 -8.0 % 2,140 4.8 % 2,243 2,438 -8.0 % متوسط حجم التداول اليومي لـ Pearl MIAX 112 122 -8.0 % 102 10.0 % 112 122 -8.0 % الحصة السوقية لـ Pearl MIAX 0.99 % 0.99 % 0.5 % 0.94 % 4.8 % 0.99 % 0.99 % 0.5 %

حجم تداول العقود الآجلة والخيارات لـ MGEX في الشهر الحالي مقارنة من بداية السنة حتى الآن العقود الآجلة وعقود الخيارات 23 يناير 22 يناير % صرف ديسمبر 22 % صرف 23 يناير 22 يناير % صرف أيام التداول 20 20 21 20 20 حجم العقود الآجلة MGEX 165,600 277,151 -40.2 % 163,030 1.6 % 165,600 277,151 -40.2 % متوسط حجم التداول اليومي لـ MGEX 8,280 13,858 -40.2 % 7,763 6.7 % 8,280 13,858 -40.2 %

نبذة عن شركة MIAX

تمتلك شركة Miami International Holdings, Inc ، الشركة الأم القابضة لشركة MIAX ، شركة Miami International Securities Exchange, LLC بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX‎®‎‎) ، وشركة MIAX PEARL, LLC ‎‎MIAX Pearl (MIAX Pearl®) ، وشركة MIAX Emerald, LLC MIAX ايميرالد ( ‎‎‎MIAX Emerald®) ، وشركة Minneapolis Grain Exchange, LLC بورصة مينيابوليس للحبوب ( MGEX ) ، وبورصة برمودا ( BSX ) و دورمان للتجارة، ذ.ذ.م.

MIAX و MIAX Pearl و MIAX Emerald هي بورصات وطنية للأوراق المالية مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ( SEC ) والتي يتم تمكينها من خلال تقنية MIAX الملكية المدمجة داخل الشركة. تقدم MIAX تداول الخيارات في جميع البورصات الثلاثة بالإضافة إلى الأسهم النقدية من خلال MIAX Pearl Equities . تم بناء منصة تداول MIAX لتلبية متطلبات التسعير عالية الأداء لمجال تداول الخيارات الأمريكية ويتم تمييزها حسب الإنتاجية والكمون والموثوقية وحتمية الأوامر السلكية. وتعمل MIAX أيضًا كمكان تداول حصري لخيارات التسوية النقدية على SPIKES® Volatility Index (رمز التداول: SPIKE ) هو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر ( SPDR ) إس أند بي 500 ( S&P 500 ) صندوق المؤشرات المتداولة ( ETF ) إس بي واي ( SPY).

MGEX هي بورصة مسجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع ( CFTC ) وتقدم التداول في مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك العقود الآجلة لقمح الربيع الأحمر الصلب وتعمل أيضا كسوق حصرية لعقود SPIKES الآجلة. وتُعد بورصة مبنيابوليس للحبوب أيضًا سوق DCM ومنظمة DCO تابعة للجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقًا لـ DCM ومنظمة DCO وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

BSX هي سوق أوراق مالية دولية متكاملة بالكامل، مقرها في برمودا ونظمت في عام 1971. BSX متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وضمانات المشتقات، والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

دورمان للتجارة هي شركة متكاملة الخدمات في لجنة العقود الآجلة مسجلة لدى CFTC .

وتقع مكاتب MIAX التنفيذية ومركز العمليات الوطنية في برينستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب ميامي، وفلوريدا، ومينيابوليس، ومينيسوتا، وهاميلتون وبرمودا وشيكاغو وإلينوي.

لمعرفة المزيد عن MIAX يرجى زيارة www.MIAXOptions.com .

لمعرفة المزيد عن MGEX ، قم بزيارة www.mgex.com .

لمعرفة المزيد عن BSX ، قم بزيارة www.bsx.com .

لمعرفة المزيد حول دورمان للتجارة قم بزيارة www.dormantrading.com .

إخلاء مسؤولية ومذكرة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة Miami International Holdings, Inc (جنبًا إلى جنب مع الشركات التابعة لها، “للشركة”)، ولا يشكل عرضًا، أو التماسًا، أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. وقد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات، أو الخطط، أو النتائج، أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “مستقبل”، “خطة” أو “مخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “يُتوقع”، “مسودة”، “في نهاية المطاف” أو “المتوقعة”. ويُعد هذا تحذير لك من أن مثل هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف، أو الأحداث، أو النتائج، المستقبلية اختلافا جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

وتظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والأيقونات) المشار إليها من قبل الشركة مملوكة لأصحابها المعنيين. وإذا لم يُحدد ذلك على هذا النحو، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة، أو رعاية، أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. كما أن أي إشارات من قبل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالغير هي لتحديد سلع و/أو خدمات غير المقابلة، وتعتبر استخدامًا عادلًا رمزيًا بموجب قانون العلامات التجارية.

للتواصل الإعلامي:

آندي نيبو، نائب الرئيس الأول، ومسؤول الاتصالات

‎(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

