‫أعلنت شركة Shipsy عن أول عملية إعادة شراء لها من برنامج ESOP

جوروجرام، الهند, 13 ديسمبر / كانون أول 2022 /PRNewswire/ — Shipsy ، الشركة الرائدة في توفير إدارة الخدمات اللوجستية الذكية القائمة على SaaS، أعلنت مؤخراً عن أول عملية شراء لبرنامج ESOP. كانت إعادة الشراء مفتوحة لجميع الموظفين الحاليين بدوام كامل في Shipsy الذين أكملوا سنة واحدة على الأقل من العمل بدوام كامل. لقد أدرك مستثمرو Shipsy في المراحل المبكرة بالفعل قيمة كبيرة في معاملات إعادة الشراء والثانوية للمؤسسة في العام ونصف العام الماضيين.

سجلت Shipsy معدل نمو 2.5 مرة على أساس سنوي. وقد سجلت نموًا متكررًا في الإيرادات تجاوز 100% ونمت قاعدة عملائها بنسبة 75% العام الماضي. لتوسيع نطاق عملياته، يقوم مزود SaaS بتوسيع نطاق موظفيه بسرعة وتوظيف أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم. في فترة تقل عن سبع سنوات، تجاوزت قوة شعب Shipsy أكثر من 350. أيضًا، لضمان الاعتماد السريع لتقنيتها في جميع أنحاء العالم، تشارك شركة Shipsy مع شركات تكامل الأنظمة العالمية، والمبشرين، ومقدمي البرامج المستقلين.

“لقد شهدنا نموًا هائلاً في السنوات القليلة الماضية. نجاحنا هو جهد مشترك لكل واحد منا في Shipsy ، والاحتفال به معًا هو جزء من حمضنا النووي الثقافي. لقد قمنا بتمديد خيار إعادة الشراء لجعل هذه الانتصارات أكثر حلاوة لموظفينا وعائلاتهم، الذين كانوا شركاء دائمين في نجاحنا. إنها مجرد طريقة واحدة للتعبير عن امتناننا للقيمة التي يجلبونها للشركة”، كما يقول Soham Chokshi ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Shipsy .

جمعت الشركة الرائدة في مجال إدارة الخدمات اللوجستية الذكية القائمة على SaaS 25 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من هذا العام من A91 Partners و Z3 Partners ، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الحاليين Info Edge و Sequoia Capital India’s Surge ، مما رفع إجمالي تمويلها إلى ما يقرب من 33 مليون.

إلى جانب الهند، تمتلك الشركة مقرًا وحضورًا قويًا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وتخطط قريبًا لإنشاء مكاتب في الأمريكتين وأوروبا. إنها تتصور أن تصبح منصة فعلية على مستوى العالم بحيث يتم تشغيل كل طرد يتم تسليمه عبر الحدود أو داخل بلد ما بواسطة تقنية Shipsy .

Shipsy هي الشريك التكنولوجي المفضل لأكثر من 220 شركة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Fortune 100 giant ، أكبر شركة مصنعة للبتروكيماويات في العالم، وسلسلة البيتزا الأكثر شهرة، ومزود البقالة الرائد للتجارة السريعة، وأكبر مصنع وموزع للحلويات، وشركة بريد سريع رائدة، مزود خدمة التوصيل السريع والطرود في آسيا والعديد من الشركات الرائدة الأخرى. تساعد في شراء شحنات تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار أمريكي سنويًا وتحسن حركة أكثر من 70 مليون طرد شهريًا عبر منصتها.

نبذة عن Shipsy

تمكّن Shipsy الشركات في جميع أنحاء العالم من بناء سلسلة توريد وعمليات لوجستية مرنة ومتصلة ورشيقة ومستدامة ومستقلة. تعمل منصة إدارة اللوجستيات الذكية الخاصة بها على تمكين الشركات من تقليل تكاليف التشغيل بشكل كبير، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز تجارب العملاء، وزيادة إنتاجية التسليم، ودفع حركة شحن سلسة عبر الحدود. يقع فريق Shipsy 350 + في الهند ودبي وإندونيسيا ويخدم أكثر من 220 عميلًا في جميع أنحاء العالم. تتعقب سفينة Shipsy أكثر من 650 ألف حاوية شهريًا، وتشتري شحنًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي سنويًا، وتزود 70 مليون طرد شهريًا ولديها أكثر من 100000 من أسطول العملاء المدعوم تقنيًا شهريًا. من منظور أوسع، تتكامل Shipsy مع أكثر من 60 خط شحن رئيسي، وأكثر من 100 شركة لوجستية تابعة لجهات خارجية، وأكثر من 300 وكيل شحن، وأكثر من 50 وكيل جمارك، وشبكة تضم أكثر من 20000 شركة شحن عالمية. لمعرفة المزيد عنا، يرجى زيارة www.shipsy.io .

للتواصل الإعلامي:

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