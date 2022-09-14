‫أغنى مدن العالم في 2022

ودخلت مدينتان صينيتان، بكين (المرتبة التاسعة) وشنغهاي (المرتبة العاشرة)، ضمن أفضل 10 مدن، وتمكنت كل من سويسرا وأستراليا من الحصول على مركزين رئيسيين في المدينتين، حيث حققت سيدني (المرتبة الحادية عشر) وزيوريخ (المرتبة الخامسة عشر) وملبورن (المرتبة السابعة عشر) وجنيف (المرتبة التاسعة عشر). سنغافورة (المرتبة الخامسة)، هونغ كونغ (الصين) (الثانية عشر)، فرانكفورت (الثالثة عشر)، تورونتو (الرابع عشر)، سيول (16)، وأخيرًا باريس، التي تراجعت 3 مراكز إلى المرتبة العشرون، تشكل بقية ترتيب 2022.

ويضم التقرير بيانات حصرية من شركة New World Wealth العالمية لمعلومات الثروات، ويشمل أغنى خمس مدن في كل منطقة رئيسية، وأسرع 25 مدينة نموًا من حيث نمو المليونير.

ويشير الدكتور يورغ ستيفن ، الرئيس التنفيذي لشركة هينلي آند بارتنرز ، إلى أن 14 من أفضل 20 دولة موجودة في البلدان التي تستضيف برامج هجرة الاستثمار “. يمكن تأمين الحق في العيش والعمل والدراسة والاستثمار في مراكز الثروة الدولية الرائدة مثل نيويورك و لندن , سنغافورة و سيدني و تورنتو عن طريق الإقامة عن طريق الاستثمار. إن القدرة على نقل نفسك أو عائلتك أو عملك إلى مدينة أكثر ملاءمة أو لديك خيار الاختيار بين العديد من المساكن المختلفة في جميع أنحاء العالم هو جانب متزايد الأهمية من تخطيط الثروة الدولية والإرث للعملاء من القطاع الخاص.”

من المتوقع أن يقتحم سكان المدن المليونيرة في دبي ومومباي وشنتشن أغنى 20 مدينة بحلول عام 030 ، وفقا لأندرو أمويلز ، رئيس الأبحاث في New World Wealth . “تحقق المدن ذات صناعات النفط والغاز القوية أداءً جيدًا بشكل خاص هذا العام، بما في ذلك أمثال الرياض والشارقة ولواندا وأبو ظبي والدوحة ولاغوس. وتشمل القائمة الأخرى في القائمة الأسرع نموًا لوغانو، وهي نقطة سويسرية فعالة للمتقاعدين الأثرياء، وبنغالورو، “وادي السيليكون في الهند”، وهانغتشو، واحدة من أكثر المدن ذات المناظر الخلابة في الصين.

وتعليقًا على أحدث تقرير لـ Henley Global Citizens Report ، يقول الدكتور خوسيه كاباليرو ، كبير الاقتصاديين في مركز التنافسية العالمي التابع لمعهد IMD للتنافسية: “تعد نوعية الحياة محركًا أساسيًا للتنقل العالمي، وبالنسبة للمديرين التنفيذيين للأعمال، فإن مستويات المعيشة العالية والمؤسسات الفعالة هي بطاقات جذب مهمة للمدينة”.

ويتفق الدكتور ستيفن مع هذا الرأي، قائلًا: “المدن هي مراكز الفرص والابتكار والازدهار والثقافة. لقد شهدنا نموًا قياسيًا هذا العام، حيث يستكشف المزيد والمزيد من المستثمرين ذوي الثروات الكبيرة حلول هجرة الاستثمار التي توفر سيولة الموقع والاختيارية، مما يمكنهم من العيش وإجراء أعمالهم عبر مجموعة واسعة من الولايات القضائية والمدن المختلفة”.