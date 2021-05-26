أوبترا سكان تعلن عن سيتوسيا – حل رقمي كامل لمسح وتحليل شرائح علم الخلايا بأسعار معقولة

– أداة سيتوسيا الذكية من أوبترا سكان – لتعزيز فحص علم الخلايا من خلال جودة صورة لا مثيل لها وحل تحليل الصور القائم على الذكاء الاصطناعي

سان خوسيه، كاليفورنيا وبوني، الهند، 26 مايو 2021 /PRNewswire/ — أعلنت OptraSCAN ®، المزود الرائد لحلول علم الأمراض الرقمية عند الطلب، اليوم عن حلها الذكي CytoSiA للمسح والتحليل السريع والميسور التكلفة لشرائح الخلايا السائلة ومسحات عنق الرحم. إنه حل كامل يتكون من الماسح الضوئي الرقمي لعلم الأمراض والتخزين وخوارزميات الذكاء الاصطناعي القوية (AI) من أوبترا سكان (OptraSCAN) لمساعدة علماء الأمراض وتقنية الخلايا في فحص واكتشاف سرطان عنق الرحم والآفات ما قبل السرطانية والخلايا غير النمطية وجميع الفئات الخلوية الأخرى. وقد قامت العديد من المستشفيات ومختبرات علم الأمراض على مستوى العالم بالفعل بتثبيت سيتوسيا (CytoSiA) وتشهد تحسنًا في نتائج المرضى وزيادة الكفاءة والإنتاجية اللازمة للتعامل مع الطلب المتزايد باستمرار على حالات علم الخلايا.

صرح Abhi Gholap مؤسس أوبترا سكان: “تعمل أوبترا سكان على إعادة تعريف فحص سرطان عنق الرحم CytoSiA ، من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الميزات لفحص شرائح الخلايا السائلة بشكل فعال ومسحات عنق الرحم للتمييز بين خلايا عنق الرحم الطبيعية وغير الطبيعية باستخدام تصنيفات بيثيسدا (Bethesda) على سرطان الخلايا الحرشفية الطبيعي (NILM/LSIL/HSIL/SCC). مع وجود مجموعة من أجهزة المسح التي تتعامل مع ما يصل إلى 50 شريحة أسبوعيًا إلى 5000 شريحة أسبوعيًا بسعر مناسب للغاية”.

يمكن للماسحات الضوئية الرقمية من أوبترا سكان مسح شرائح علم الخلايا بحجم 15×15 مم في منطقة تكبير 40x في أقل من 60 ثانية مع إنشاء صورة بأعلى جودة. تدمج سيتوسيا تقنية التصوير المركب الحاصلة على براءة اختراع والتي تجد جميع وحدات البكسل في بؤرة التركيز من مختلف صور المستوى Z والغرز مرة أخرى لإنشاء صورة مركبة من طبقة واحدة. تعد تقنية التصوير المركب فعالة إلى حد كبير مقارنة بتقنية التجميع Z-Stacking التقليدية. تسمح هذه التقنية بفحص سريع ودقيق للشريحة بأكملها في غضون ثوان. هذا المستوى من الدقة والجودة ضروري لتحليل العينات. وعلاوة على ذلك، فإنه يقدم إلى الفاحص صورًا للحقول التي ستكون ضرورية في توفير تفسير خلوي، وتصنيفها في فئات، وتصفية التكرار.

عند استخدام سيتوسيا، CytoSiA ، كأداة تشخيص مصاحبة، فإن متخصصي علم الأمراض يُخطرون عند ملاحظة وجود تناقضات بين تفسيرهم ونتائج خوارزمية الذكاء الاصطناعي، مما يوفر حماية ضد الخطأ أو التفسير الخاطئ، مع تحسين جودة الرعاية الشاملة أيضًا.

ميزات سيتوسيا:

· الحوسبة الآلية لمدى كفاية العينة للصورة الخلوية للشريحة بأكملها

· تحديد الخلايا غير الطبيعية والكيانات الأخرى بناءً على السمات المورفولوجية والتصنيف المستند إلى الذكاء الاصطناعي باستخدام تسجيل بيثيسدا

· تحديد الكيانات التفاعلية، وبطانة الرحم، والبكتيريا الخيطية، والمبيضات، وخلايا الدالة، والمشعرات المهبلية ، والهربس

· تحديد الكيانات بما في ذلك الدم والالتهابات والمزلقات

كما صرحت الدكتورة أبارنا جوشي، المدير الطبي في أوبترا سكان: “يتطلب تحليل الصور المستند إلى الذكاء الاصطناعي صورًا عالية الجودة. وقد طور فريقنا تقنية تصوير ذكية تحول شرائح علم الخلايا الزجاجية الفيزيائية إلى صور رقمية بوضوح استثنائي. ويمكن الآن تحقيق التحليل المتقدم للصور وتوحيدها من خلال هذه النوعية من الرقمنة”.

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نبذة عن شركة OptraSCAN (أوبترا سكان):

OptraSCAN® هم رواد نظام On-Demand Digital Pathology®، الذي يركز على تقديم حلول متكاملة وميسورة التكلفة من شأنها زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد وتحسين أداء خدمات علم الأمراض. وتعمل شركة أوبترا سكان، وهي شركة حاصلة على شهادة أيزو 13485 وعلامة سي إي على ماسحات ضوئية للشرائح بالكامل لاستخدام جهاز IVD، على إزالة الحواجز أمام “جو ديجيتال” (“Go Digital“) بغض النظر عن حجم معمل علم الأمراض أو إنتاجية المختبر أو الموقع العالمي.

كما يوفر حل علم الأمراض الرقمي الشامل من أوبترا سكان اكتسابًا فعالًا لصور الشرائح الكاملة وعرض وتخزين ومشاركتها في الوقت الفعلي وإعداد التقارير وحلول تحليل الصور القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي عبر نموذج الشراء عند الطلب أو الشراء المباشر. تابعنا على لينكدإن و تويتر .

للتواصل الإعلامي حول الاستفسارات:

أنجانا أثانيكار

مديرة التسويق والاتصالات

a.athanikar@optraventures.com

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