مبادرة الابتكارات الملهمة تظهر كيف تكون كليات الأعمال قوة للخير في المجتمع

تامبا، فلوريدا، 31 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — اليوم، أعلنت مؤسسة أيه أيه سي أس بي (AACSB)— وهي أكبر شبكة لتعليم الأعمال في العالم – اليوم عن 24 كلية أعمال سلطت الأضواء عليها كجزء من مبادرتها “ابتكارات ملهمة” الخاصة بتقدير الأعضاء في التحالف. ويكرم هذا البرنامج السنوي مؤسسات من حول العالم بصفتها محفزة للتغيير في مشهد تعليم إدارة الأعمال.

بالتنسيق مع حملتها Connected for Better(متصلون للأفضل)، التي تركز على على المساهمات الإيجابية لتعليم إدارة الأعمال في المجتمع، تعرض مبادرة أيه أيه سي أس بي 2021 الابتكارات الملهمة لكليات إدارة الأعمال التي تحدث تأثيرًا إيجابيًا عبر واحدة من الطرق التالية:

غرس موقف عند نقطة التقاطع بين الأكاديميا والممارسة

التواصل مع التخصصات الأخرى

دفع الابتكار في التعليم العالي

تتناول الابتكارات التي تم تسليط الضوء عليها تحديات مجتمعية واسعة النطاق بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي، والقيادة في مكافحة الأوبئة، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين. وتشمل الأمثلة:

· مشروع كلية كارلسون للإدارة بجامعة مينيسوتا، لتتبع كوفيد-19 ، الذي يستخدم بيانات الاستشفاء من جميع الولايات الأميركية الخمسين للمساعدة في تحديد تأثير كوفيد-19 على أنظمة المستشفيات المحلية، وتوقع الاحتياجات المستقبلية، وتتبع التغييرات في شدة المرض.

· مسابقة معهد تطوير الإدارة أكويتاس للابتكار، التي جمعت طلبة ماجستير إدارة الأعمال مع أكبر حوض مائي للمياه العذبة في أوروبا لزيادة مشاركة الزائرين في مرحلة ما بعد الوباء.

· مبادرةكلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، خديت بيروت، وهي مبادرة وطنية فريدة تهدف إلى تطوير خارطة طريق يقودها ويحركها المجتمع المحلي محليًا للتعافي بعد انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس 2020.

وقالت كارين إل بيك دودلي، رئيسة والمديرة التنفيذية لأيه أيه سي أس بي، “تحدد كليات إدارة الأعمال في كل مكان أهداف واستراتيجيات التأثير التي تتوافق مع المجتمعات التي تخدمها، والأمثلة الواردة في مبادرة أيه أيه سي أس بي “الابتكارات الملهمة” تظهر تمامًا تعليم إدارة الأعمال كقوة من أجل الخير.” “نحن متحمسون لتكريم كليات إدارة الأعمال الـ 24 هذه لنهجها المبتكر في مواجهة تحديات المجتمع.”

وإذ هي الآن في عامها السادس، سلطت مبادرة “الابتكارات التي تحفز” الضوء على أكثر من 160 من جهود كليات إدارة الأعمال التي تمثل مناهج تطلعية للتعليم والبحث والمشاركة المجتمعية أو التواصل وريادة الأعمال والقيادة. حتى الآن، قدم أعضاء تحالف كليات تعليم الأعمال التابع لـ أيه أيه سي أس أكثر من 1000 ابتكار، مما أدى إلى إنتاج مجموعة قوية منها في بوابة DataDirect الخاصة بـ أيه أيه سي أس بي لإعلام وإلهام زملائهم الأعضاء والقطاع بأسره. يتم توفير الدعم لمبادرة 2021 “الابتكارات الملهمة” من قبل باركو.

للحصول على نظرة عامة عن جميع الابتكارات التي تسلط الأضواء عليها، يرجى زيارةaacsb.edu/innovations- that-inspire.

نبذة عن أيه أيه سي أس بي

تأسست أيه أيه سي أس بي في العام 1916، وهي أكبر تحالف في العالم لتعليم إدارة الأعمال، وربط الأعضاء والمتعلمين بإدارة الأعمال من أجل إنتاج الجيل القادم من كبار القادة. مع وجود الجمعية في أكثر من 100 بلد وإقليم، فإنها تعزز المشاركة، وتعجل الابتكار، وتضخم الأثر في تعليم الأعمال. يمكنكم معرفة كيف تقوم الجمعية بتعليم إدارة الأعمال ذات الجودة العالية من أجل مجتمع أفضل على الرابط التالي: aacsb.edu.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1475216/AACSB_ International_ITI_2021.jpg