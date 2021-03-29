– أطلقت أثينا جلوبال هيلث في مشروع مشترك مع ليبرتي انترناشونال توريزم جروب في مجال خدمات السياحة الطبية العالمية

نيودلهي، 29 مارس، 2021 /PRNewswire/ — أطلقت شركة أثينا جلوبال هيلث ( www.athinaglobalhealth.com ) بالشراكة مع ليبرتي انترناشونال توريزم جروب خدماتها من جلوبال ميديكال فاليو ترافيل (سفر القيمة العلاجية العالمية –Global Medical Value Travel). تحت قيادة السيد هانيش بانسال، تفتح شركة أثينا جلوبال هيلث (أثينا للرعاية الصحية العالمية – Athina Global Health) أبوابها الآن للجمهور الدولي لتزويدهم بأفضل علاج وقائي ومفيد للصحة مصحوبًا باستكشاف بلد المقصد ضمن مجالهم.

ومن خلال شبكة واسعة من مستشفى الإحالة العالي (مستشفى يوفر رعاية ثلاثية) والمستشفيات التخصصية الفائقة، يفصح أداء أثينا جلوبال هيلث عن نفسه. تسعى شركة أثينا جلوبال هيلث سعيًا دأوبًا لتوفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع السكان، بحيث توفر رعاية صحية سهلة المنال ونقية للجميع كونها الهدف الأساسي لوجودهم.

ليبرتي انترناشونال توريزم جروب هي شركة عالمية لإدارة المقاصد السياحية ولها بصمة عالمية في أكثر من 90 دولة. ومن خلال 30 عامًا من الخبرة في عملياتها، تسعى ليبرتي انترناشونال جاهدة لتوفير حلول سفر مثالية وخدمة ناصعة البياض لعملائها في وجهاتها.

لقد أُنشيء المشروع المشترك بين أثينا جلوبال هيلث وليبرتي انترناشونال على يد أحد المخضرمين في مجال الرعاية الصحية، وهو السيد هانيش بانسال، بعد عمله لأكثر من 20 عامًا في إدارة سلسلة من المستشفيات المتخصصة، وخبير الضيافة المخضرم، السيد براشانت ياداف.

كما يُعد المشروع جزءًا من هدف رئيسي من أهداف السيد بانسال لتوفير علاج طبي سلسل ومتسق إلى جانب السياحة وخيارات الاستكشاف التي لا تشوبها شائبة والمتاحة للجميع.

أجاب السيد بانسال عند سؤاله عن الخدمات الجديدة: “أطمح إلى تقديم عملية سلسة، وتجربة أفضل للمرضى، ورعاية صحية عالمية المستوى من خلال تطويع التكنولوجيا والمعرفة والتعاطف. كما أهدف إلى جعل الرعاية الصحية العالمية من حيث المستوى سهلة المنال بغض النظر عن مكان وجود الناس؛ وذلك من خلال خدمات السياحة الطبية التي نقدمه”.

سيشمل السفر القيمة الطبية من شركة أثينا خدمات طبية وخدمات سفر شاملة مع باقات ذات تكلفة ثابتة تتراوح من الدرجة الاقتصادية إلى الفئة الفاخرة. سوف يتم إعطاء الأولوية القصوى للمسافر مع ضمان أن تكون جميع مستشفياتهم بيئة خالية من كوفيد.

كما سيشمل المشروع المشترك بين شركتي أثينا وليبرتي إنترناشونال، بقيادة السيد هانيش بانسال، شراكة مع كبار الجراحين والمستشفيات في الهند وتركيا وماليزيا وكوريا وسنغافورة لتوفير تجربة سفر طبية سلسة للعملاء الدوليين.