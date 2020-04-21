إعلان عن إبرام شراكة استراتيجية لتوفير وسائل اتصالات وسُبل تعاون آمنة للمؤسسات

الشركتان تدمجان أفضل تقنياتهما للتعامل مع الطفرة التي طرأت مؤخرًا في مجال العمل عن بُعد وحاجة السوق الملحة إلى حلول مشفرة للتواصل.

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 21 من أبريل 2020 / أعلنت اليوم شركة PRNewswire/ —

MobileIron (مدرجة تحت رمز MOBL على مؤشر ناسداك)، هي الشركة التي أطلقت أول منصة خاصة بالمؤسسات تمتاز بالأمان التام اعتمادًا على الهواتف النقالة وهي منصة تمنع الاعتماد على منح الثقة التامة. جدير بالذكر أن الشركة قد أعلنت اليوم عن إبرام اتفاق تعاون جديد مع شركة Adeya، وهي الشركة الرائدة في مجال التواصل الآمن، لتمكين القوى العاملة جميع في أنحاء العالم حاليًا من العمل عن طريق تزويدها بخدمة خاصة وشاملة لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية الآنية المشفرة فضلاً عن خدمة المكالمات الجماعية والرسائل النصية القصيرة والرسائل الفورية والدردشة الجماعية مع إمكانية تبادل الملفات على أي جهاز.

هذا وقد تعاونت الشركتان في الجمع بين منتجاتهما لتمكين المؤسسات من الاستعانة بوسائل تفاعل وتواصل آمنة فيما بين فرق العمل فضلاً عن التدابير الأمنية على الأجهزة. ويأتي هذا التعاون استجابة للطلب المتزايد في السوق على حلول الهواتف النقالة المتوافقة والمشفرة والآمنة للمؤسسات بمختلف أحجامها.

لجأ العديد من العاملين عن بُعد خلال الأشهر الأخيرة إلى تطبيقات التعاون فيما بين المستهلكين لتمكينهم من العمل الجماعي وإتاحة استمرارية العمل في خضم تفشي جائحة كوفيد-19، ولكن هذا الأمر كشف عن عيوب أمنية في تطبيقات المستهلكين فيما يتعلق بتبادل بيانات واجهة المنتهى الخلفي مع الغير. ولقد أدركت الشركات سريعًا أن العديد من تطبيقات المستهلكين “اللاتلامسية والمجانية” لا توفر القدر الكافي من الأمان وقد تنشر بيانات الاستخدام مع الغير، ما قد يعرض خصوصية البيانات للخطر. وفي هذا الصدد قد ينجم عن التسريب المحتمل لرسائل شركة ما ومقاطعها المصورة ومعلوماتها السرية بالغة الأهمية إلى منتديات عامة ما لا حصر له من المخاطر القانونية والمالية والمخاطر المتعلقة بالسمعة.

وقد أصبح بإمكان العملاء، عن طريق الاستفادة من ذلك الحل المدمج، خلال فترة وجيزة إدارة الحل المتكامل الذي تقدمه شركة Adeya وتعميمه للتواصل والتعاون وتبادل الملفات مقترنًأ بخاصية التشفير من خلال منصة إدارة النقاط الطرفية الموحدة (UEM) التي تتيحها MobileIron. كما يستطيع مسؤولو تقنية المعلومات استيفاء اشتراطات الامتثال المتطورة عن طريق تثبيت تطبيق Adeya بأمان على أي جهاز مزود بمنصة MobileIron مع إضفاء طبقة من الحماية الإضافية باستخدام شبكة افتراضية خاصة بناءً على قناة مخصصة لكل تطبيق توفرها MobileIron، بينما يتمكن المستخدمون النهائيون من الولوج بسهولة إلى ذلك التطبيق للتواصل مع زملائهم من أعضاء الفريق والتعاون معهم.

وفي هذا الصدد، يشير أحمد شاه، نائب رئيس تطوير الأعمال في MobileIron، قائلاً: “إننا متحمسون للتعاون مع Adeya لمساعدة المؤسسات في تأمين اتصالاتها عبر الهواتف النقالة باستخدام حل يرتقي إلى درجة التطبيقات العسكرية صُمِّم خصيصاً للمؤسسات”، وأردف: “من خلال هذا الحل المشترك، يستطيع الموظفون التعاون آنيًا وتبادل الملفات عبر أي جهاز، مع تعزيز مستوى الامتثال وتأمين بيانات الشركة في الوقت ذاته. وأفضل ما في الأمر هو عدم وجود منحى تدريبي أو تعليمي يؤدي إلى إبطاء عمل المستخدمين؛ وهو أمر بالغ الأهمية إذ أن من يعملون عن بُعد يؤدون العديد من المهام الأخرى وهم يتكيفون مع الأوضاع المستجدة في خضم تفشي جائحة كوفيد-19”.

وفي هذا الصدد، صرح سمير خوسلا، رئيس مجلس إدارة Adeya، قائلاً: “أصبح العمل عن بُعد أمرًا ذائع الانتشار بفعل تفشي فيروس كورونا. ومن ثم يتيح تعاوننا الاستراتيجي للمؤسسات التعامل بسرعة وسهولة مع التهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها أماكن العمل الرقمية على نحو متزايد خلال هذا الظرف الاستثنائي”. وأردف: “يتمثل الشيء الفريد الذي تمتاز به Adeya هو أننا نؤمن بسيادة البيانات، ويصف البعض نظرتنا للعالم بأنها “مناهضة للبيانات الضخمة” لأننا، على عكس الشركات الأخرى، لا نحتفظ ببيانات العملاء ولا نستثمرها. ويستعين مستخدمونا بتطبيق بديهي على غرار تطبيقات المستهلكين، إلا أننا صممنا منصتنا بناءً على تقنية قوية تعزز الأمن والخصوصية وترتقي إلى درجة التطبيقات العسكرية. ويكمن التألق الذي يتمتع به اتفاق التعاون المشار إليه في سهولة النشر من خلال منصة إدارة النقاط الطرفية الموحدة التي توفرها MobileIron”.

كما تقدم MobileIron وAdeya، كميزة إضافية، فترة تجريبية مجانية حتى 15 يونيو، لتمكين من يعملون عن بُعد في المؤسسات من الوصول بسرعة إلى عدد غير محدود من المستخدمين الجدد والأجهزة الجديدة. انقر هنا لمعرفة المزيد أو التسجيل للمشاركة في سلسلة الندوات القادمة التي تنعقد عبر الإنترنت.

نبذة عن MobileIron

تعمل شركة MobileIron على إعادة تعريف الأمان الإلكتروني في المؤسسات من خلال أول منصة تعتمد على الأجهزة النقالة مع عدم الاعتماد على الثقة بشكل تام، كما ترتكز على إدارة النقاط الطرفية الموحدة (UEM) لتأمين الولوج إلى البيانات وحمايتها ضمن قطاعات المؤسسة التي ليست لها حدود فعلية. ويفترض مفهوم انعدام الثقة وجود أطراف فاعلة خبيثة بالفعل داخل الشبكة مع إتاحة الفرصة للولوج الآمن من خلال نهج “لا تثق في أحد مطلقًا وتحقق دائمًا”. تتخطى MobileIron مجرد منهجيات إدارة الهوية والبوابات الإلكترونية عن طريق استخدام مجموعة أكثر شمولاً من السمات قبل منح إمكانية الولوج إلى أية بيانات أو أجهزة. يتحقق نهج عدم الاعتماد على الثقة التامة الذي يرتكز على الهواتف النقالة من أمان الجهاز ويعمل على تحديد بيئة المستخدم والتحقق من التفويض باستخدام التطبيق والتحقق من وضع الشبكة ورصد التهديدات ومعالجتها قبل منح إمكانية الولوج الآمن إلى أحد الأجهزة أو التواصل مع أحد المستخدمين.

صُمِّمت منصة MobileIron الآمنة على أساس إمكانات إدارة النقاط الطرفية الموحدة الحائزة على جوائز والرائدة في هذا المجال مقترنة بتقنيات إضافية تتعلق بعدم الاعتماد على مبدأ الثقة التامة بما في ذلك تسجيل الدخول بدون كلمات مرور (ZSO) والمصادقة متعددة المعاملات (MFA) وصد التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة النقالة (MTD). تضم قائمة عملاء الشركة أكثر من 19,000 عميل، بما في ذلك مؤسسات مالية ووكالات استخبارات عالمية وغيرها من الشركات الخاضعة للتنظيم الصارم. وقد وقع اختيارها على MobileIron لتقديم خدمة مميزة لمستخدميها تتسم بالسلاسة والأمان عن طريق ضمان ولوج المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والخدمات المصرح لها فقط إلى موارد الأعمال.

نبذة عن Adeya

شركة Adeya هي شركة خاصة تعمل في مجال تقنيات الأمن الإلكتروني وتوفر للمؤسسات التجارية منصة آمنة للاتصالات والتعاون ترتقي إلى ما تستخدمه المؤسسات العسكرية. وهي شركة سويسرية تجري عمليات البحث والتطوير وابتكار المنتجات في مقرها الرئيس وبذلك تستفيد من سياسة الحياد التي تنتهجها سويسرا وهي سياسة تضمن أعلى مستويات الخصوصية وعدم تبادل البيانات بتاتًا مع الغير.

ولا تزال Adeya البديل الخاص الأكثر حيازة للثقة فيما يتعلق بالتطبيقات العامة وتطبيقات المستهلكين غير الآمنة وغير المناسبة لمكان العمل. توفر حلول Adeya الحماية ضد تسلل الغير والتجسس عبر الإنترنت وتسريب البيانات ومخالفات القواعد التنظيمية. قدمت الشركة على مدى عقد من الزمان خدماتها لعملائها من الحكومات والمؤسسات الدفاعية في جميع أرجاء العالم، ومن ثمَّ أتاحت الفرصة أمام مختلف المؤسسات للاستفادة من هذه التقنية، في وقت تزايدت فيه التعقيدات التي تكتنف طبيعة الهجمات الإلكترونية.

مسؤول التواصل الإعلامي مع MobileIron:

جيني فيديري،

press@mobileiron.com

مسؤول التواصل مع محللي :MobileIron

بيكا شامبير

bchambers@mobileiron.com

مسؤول التواصل الإعلامي والتواصل مع محللي Adeya:

فرانسوا رودريجز

francois.rodriguez@adeya.ch