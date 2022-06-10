‫ابتكار الأعمال من خلال الرقمنة: تستهدف إستراتيجية Midea الرقمية 2025 رقمنة الأعمال بنسبة 100٪

غوانزو،الصين، 10 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — يعرض مؤتمر Midea Digital Midea 2025 شركة Midea وهي تبني بنشاط مجموعة تكنولوجية توفر حلولاً رقمية تجمع بين البرامج والأجهزة لكل من المستخدمين النهائيين B و C .

حددت Midea أهداف استراتيجيتها الرقمية لعام 2025: رقمنة كل العملية بنسبة 100٪ عبر سلسلة القيمة بأكملها، وقيادة الأعمال من خلال منظور المستخدم والوصول إلى معايير صناعة التكنولوجيا الفائقة، والحفاظ على ريادة الصناعة من خلال بناء حواجز التكنولوجيا الأساسية، لتصبح الخيار الأول في صناعة المنازل الذكية العالمية، ودمج التكنولوجيا الرقمية في تطوير الأعمال لابتكار نماذج الأعمال.

في السنوات الأخيرة، أنشأت Midea على التوالي مركز ابتكار الذكاء الاصطناعي، ومعهد Midea لهندسة البرمجيات، ومركز بيانات Midea السحابية، والمختبر المشترك لحوسبة الخصوصية. كل هذا يمثل عزم Midea على تنفيذ استراتيجيتها الرقمية وطموحاتها في التحول التكنولوجي.

يوضح تشانغ شياوي، نائب الرئيس ورئيس قسم المعلومات في مجموعة Midea : “يعكس برنامج Digital Midea 2025 عملية اقتراب Midea تدريجياً من مستخدمينا.” تمتلك Midea قاعدة رقمية موحدة، في مجالات المنزل الذكي، والمباني الذكية، والسفر الذكي، والطاقة الذكية، والرعاية الصحية الذكية، والخدمات اللوجستية الذكية، والتصنيع الذكي، حيث توفر غرق قيادة حصرية للبيانات ومساعدين حصريين لاتخاذ القرار الذكي للجميع.

أطلقت Midea في المؤتمر الصحفي رسميًا، روبوت الخدمة المنزلية XIAOWEI ، وهو روبوت مزود بتقنية ذكية، حيث أنه خادم يعمل بالذكاء الاصطناعي ومساعد للأسرة وحارس أمان وزميل في اللعب. أما فيما يتعلق بالرقمنة الصناعية، فإن Midea تتوسع من المنزل الذكي إلى التكنولوجيا الصناعية، وتكنولوجيا البناء، وفي مجالات أخرى، لتمكين العملاء من الشركات ولبناء نظام بيئي رقمي جديد.

تلتزم Midea للتكنولوجيا الصناعية بدعم تطوير الصناعة من خلال قوة الابتكار التكنولوجي، لا سيما في النقل الذكي والأتمتة الصناعية وحلول الطاقة والأجهزة الاستهلاكية. توفر Midea لتقنيات البناء حلاً شاملاً لمنتجات الهواء والماء والمصاعد في جميع أنحاء العالم. تركز Midea Cloud على التصنيع الذكي والبرمجيات الصناعية. بحلول عام 2025، ستغطي 2000 عميل رائد في الصناعة وستقدم 1000 شريك بيئي. من خلال جمع البيانات الملموسة للعمليات التجارية القابلة للتنفيذ، حققت Midea Annto Logistics أساسًا موثوقًا لاتخاذ القرار.

بالنسبة إلى Midea ، عندما تكون جميع الأجهزة مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية، سيكون هناك نظام بيئي عضوي مفتوح، بدءًا من كل بيانات التعريف إلى المنصات والأنظمة والأجهزة المنزلية وحتى المباني والمدن، وكلها متصلة بطريقة رقمية ذكية لتوفير عالم رقمي أفضل. مع Midea ، أصبح العالم الرقمي في متناول يدك.