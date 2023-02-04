‫احتفل وافرح بالسنة الصينية الجديدة مع العالم، قم بزيارة جيانغسو في عام الأرنب

نانجينغ، الصين , 4 فبراير / شباط 2023/PRNewswire/ — مع وصول عام الأرنب للتو في عام 2023، أطلق حساب وسائل التواصل الاجتماعي في الخارج @Visit Jiangsu التابع لإدارة الثقافة والسياحة بمقاطعة جيانغسو العديد من أنشطة السنة الصينية الجديدة على Facebook, وTwitter, وInstagram, وYouTube وTikTok من خلال أشكال تفاعلية إبداعية متنوعة مثل مقاطع الفيديو والصور والنصوص والبث المباشر الرقمي والتفاعل عبر الإنترنت وتحدي تحية السنة الصينية الجديدة بلغات متعددة وما إلى ذلك لمساعدة الأشخاص من جميع أنحاء العالم على التعرف على السنة الصينية الجديدة وثقافة جيانغسو. وصلت المنشورات إلى 3.08 مليون متابع وحذت على 662000 تفاعل، غطت ما يقرب من 100 دولة ومنطقة حول العالم، مما جلب للناس عيد سمعي وبصري لـ “سحر جيانغسو” المليء بأجواء السنة الصينية الجديدة.

هذا العام، منتجات وسائط التقارب المرئي للعام الصيني الجديد، مع دمج عناصر المعالم في جيانغسو، وقطع الورق للتراث الثقافي غير المادي، وعناصر مميزة أخرى، أنشأت لافتة عام الأرنب لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، وصور احجيات عبر الإنترنت وملصقات السنة الصينية الجديدة وغيرها من المنتجات المرئية الإبداعية التي تم تثبيتها في الأعلى على منصات متعددة. ونحن نسعى جاهدين لتقديم سنة صينية جديدة مثيرة للاهتمام وفريدة من نوعها في جيانغسو لمعجبينا في الخارج مع رؤية متعددة المستويات.

في الوقت نفسه، تم إعداد عمود خاص من “سحر جيانغسو” على حسابنا على وسائل التواصل الاجتماعي @ Visit Jiangsu مع موضوع “سنة صينية جديدة سعيدة”. يتم إنتاج العمود مع موضوع “معرفة عادات السنة الصينية الجديدة في جيانغسو”، و”طعام السنة الصينية الجديدة في جيانغسو” و”جولة جيانغسو خلال السنة الصينية الجديدة” باللغات المحلية في الخارج لإدخال الثقافة والطعام ومناطق الجذب السياحي المتعلقة بالعام الصيني الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت @ Visit Jiangsu باستمرار برامج السنة الصينية الجديدة الغنية إلى “البث المباشر السحابي” وحافظت على تحسين ابتكارها الرقمي. كما جمعت بين أشكال الأداء المتعدد والمشاهد الغامرة من خلال تقديم أنماط مختلفة من عروض السنة الصينية الجديدة حول ثقافة جيانغسو، وتخصيص فلتر AR للسنة الصينية الجديدة وطرق أخرى لخلق تجربة حسية جديدة في الثقافة والسياحة حول السنة الصينية الجديدة. حتى الآن، تم استخدام فلتر AR لـ 250000 مرة وحذت على 116000 تفاعل. شارك الناس من جميع أنحاء العالم في @ Visit Jiangsu عام الأرنب فلتر AR للاحتفال بالسنة الصينية الجديدة معًا.

@ Visit Jiangsu نفذت نشاطًا بعنوان “تحية السنة الصينية الجديدة بلغات متعددة” على منصات التواصل الاجتماعي في الخارج في ليلة رأس السنة الصينية لجعل الأصدقاء في الخارج يشعرون بالأجواء القوية للسنة الصينية الجديدة. لقد قمنا بدعوة المعجبين و KOLs في الخارج لاستقبال العام الصيني الجديد، والاحتفال بالعام الصيني الجديد مع @ Visit Jiangsu ، وتقديم أطيب التمنيات بالعام الصيني الجديد والشعور بسحر الترحيب بالعام الصيني الجديد بلغات مختلفة، مما يجعل اللغات والثقافات المختلفة أقرب معًا في شكل مقاطع فيديو وصور.

سلسلة من أنشطة “السنة الصينية الجديدة السعيدة” التي أنشأتها إدارة الثقافة والسياحة في مقاطعة جيانغسو أظهرت للجمهور في الخارج الأجواء الاحتفالية والحياة الترفيهية خلال السنة الصينية الجديدة وصورة أكثر انفتاحًا وتنوعًا وحيوية لجيانغسو، الصين.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1995489/video.mp4

