اختتام أعمال مؤتمر منظمة الجمارك العالمية لبرنامج

استضافته جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك افتراضيًا

المشغل الاقتصادي المعتمد, 5 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت يوم الخميس 27 مايو 2021 فعاليات مؤتمر منظمة الجمارك العالمية الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، بعد ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات التي استضافت نقاشات بين وكالات الجمارك في مختلف دول العالم، والمؤسسات الرقابية والتنظيمية والأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، و تم تنظيم هذه النسخة الأحدث من المؤتمر بصورة افتراضية لأول مرة في تاريخه، وذلك باستضافة جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من منظمة الجمارك العالمية وخدمة الجمارك الكورية.

أقيم المؤتمر تحت شعار “المشغل الاقتصادي المعتمد 2.0: نحو آفاق جديدة لتجارة آمنة ومستدامة”، واجتمع فيه افتراضيًا خبراء من مختلف أطراف منظومة التجارة العالمية، من مسؤولي جمارك ووسطاء شحن ووكلاء وغيرهم، وذلك بهدف بحث تطوير البرامج الوطنية للمشغل الاقتصادي المعتمد عبر تسليط الضوء على منجزاتها وما واجهته من تحديات، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي تم توقيعها بين الدول الأعضاء، وغيرها من أمور تشمل أمن سلاسل الإمداد والتوريد، وربط الإجراءات التنظيمية بعضها ببعض، والأمن والسلامة.

يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد قد نجح منذ تأسسه عام 2012 في استقطاب عدد كبير من الدول والشركات للدخول تحت الأطر والمعايير التي وضعها لتنظيم العلاقات والعمل بين وكالات الجمارك والمؤسسات الخاصة، بهدف تعزيز التبادل التجاري وحركة البضائع في الوقت نفسه الذي يعالج فيه عددًا من التحديات الأمنية والصحية والتنظيمية والقانونية التي تعترض حركة التجارة، وكانت هذه بعضًا من المواضيع التي ناقشها حضور المؤتمر، بتركيز خاص على توسيع نطاق البرنامج وآلياته ليشمل مشغلين اقتصاديين جدد، واعتماد ابتكارات تقنية حديثة ضمن المنظومة، مثل البلوك تشين وإنترنت الأشياء وتطبيقات تعلّم الآلة وأنظمة تحليل البيانات.

وقد شهدت الكلمات التي أدلى بها عدد كبير من الخبراء تركيزًا خاصًا على مسألة توسيع نطاق البرنامج ليشمل مشغلين اقتصاديين أو تجار معتمدين في مجالات التجارة الإلكترونية وشركات خدمات المساندة والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، ويعد ذلك إشارة واضحة على الدروس المستفادة من أزمة الجائحة العالمية التي زاد فيها حجم التجارة الإلكترونية، فضلًا عن دور هذه الأطراف جميعها في منع حدوث أزمات قد تعيث تيسير سلاسل الإمداد و التوريد.

هذا ما أكده سعادة د. كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية، في واحدة من كلماته أثناء المؤتمر، حيث قال: “واجهنا تحديًا غير مسبوق وكان علينا التحرك وبسرعة لمجابهته واحتواء تبعاته، وكان علينا أيضًا تطوير أدواتنا للتعامل مع الوضع

الجديد، ووجدنا في سعينا هذا أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد كان واحدًا من أفضل الحلول لمواجهة التحديات المترتبة على كورونا وتلافي وقوع خلل في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية الآن وفي المستقبل، وسواء كان ذلك بسبب الجائحة أو أي عوامل أخرى.”

وبرغم انعقاده افتراضيًا ، أتت نتائج المشاركة في فعاليات مؤتمر المشغل الاقتصادي المعتمد لتبرهن على الاهتمام الكبير بمتابعة نقاشاته وفعالياته، حيث سجل الحضور اعداد متزايدة، وشمل برنامجه على مدار أيامه الثلاثة 75 كلمة و22 جلسة وندوة؛ و أدت إتاحة المؤتمر للمشاركة الافتراضية إلى تنوع غير مسبوق في الرؤى والآراء التي جرى مناقشتها، كنتيجة لانضمام عدد كبير من المسؤولين المعنيين إليه عبر تقنية التصوير المرئي.

وقد قال سعادة أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي إن لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد دورًا كبيرًا في زيادة عدد المعاملات المنجزة عبر جمارك دبي خاصة في ظل أزمة كوفيد-19.”

وأضاف سعادته: “كانت جمارك دبي سبّاقة في تبني هذه المنظومة التي قدمت لنا الكثير من المنافع، ونرى أن تبني مثل هذا البرنامج يعد ضرورة حيوية لدبي، من موقعها كمركز مهم للتجارة وبوابة إلى الأسواق الإقليمية تأتيه الشحنات وتغادره من وإلى جميع أنحاء العالم، بما يعنيه ذلك من كم هائل من المعاملات و الإجراءات الجمركية و الخدمات اللوجستية التي يجب الالتفات إليها والبحث عن طرق ناجعة للتعامل معها بالسرعة والكفاءة والدقة العالية .”

خصص المؤتمر كذلك عددًا من الجلسات لمناقشة التهديدات والأخطار التي تحيق بحركة التجارة العالمية، وعلى رأسها الأخطار السيبرانية التي نجحت في الآونة الأخيرة من تقويض العمل في منشآت ومرافق حيوية حول العالم وأدت إلى خسائر فادحة للحكومات ومشغلي المرافق على حد سواء، وتعرض المؤتمر كذلك لمشاكل اللازمة لتطبيق البرنامج وتنظيمه ومراقبته لضمان انضباطه وسلامة اتصاله بمنظومة التجارة العالمية.

انتهت فعاليات المؤتمر بعد ثلاثة أيام من النقاش يمكن اختزال بعضها في أمل أن تحمل التكنولوجيا الحديثة راية تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والنظم التجارية والقانونية الأخرى، وأهمية توسيع نطاق البرنامج ليشمل المؤسسات بمختلف أحجامها وتخصصاتها وأنماط أعمالها.

هذا وقد أعلنت الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية عن استضافتها للنسخة القادمة من المؤتمر والتي تقام عام 2022 .

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جمارك دبي

جمارك دبي هي هيئة حكومية في إمارة دبي في الإمارات العربي المتحدة، مسؤولية عن تطبيق وتنظيم العمليات الجمركية في الإمارة، وتعزيز حركة البضائع والتجارة الإقليمية والدولية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة دبي. تعد جمارك دبي واحدة من أقدم المؤسسات الحكومية في الإمارة وفي الدولة، وقد تأسست تحت اسم «الفرضة» وتعني «محط السفن»، وقد ساهمت منذ تأسيسها في تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز هام وموثوق به للتجارة العالمية.

الهيئة الاتحادية للجمارك

الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات العربية المتحدة هي مؤسسة حكومية تتبع مجلس الوزاراء ومسؤولة عن رسم السياسات الجمركية للدولة، وإعداد التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الجمركي وضمان تنفيذها من قبل إدارات الجمارك المحلية. تتولى الهيئة كذلك مسؤولية وضع وتوحيد الإجراءات واللوائح الجمركية المتعلقة بالتفتيش الجمركي والتعريفات والمعلومات والتراخيص والتدقيق والرقابة، ومكافحة عمليات التهريب والغش الجمركي.

منظمة الجمارك العالمية

منظمة الجمارك العالمية هي منظمة حكومية دولية مستقلة تأسست عام 1952 تحت اسم «مجلس التعاون الجمركي». تتمثل رسالة المنظمة في تحسين فعالية إدارات الجمارك من خلال وضع أدوات قانونية دولية لتنسيق النظم الجمركية والاتصال الفاعل بين الدول الأعضاء لتعزيز التنمية الاقتصادية. تمثل المنظمة حاليًا 183 دائرة جمارك حول العالم، تدير نحو 98% من حجم التجارة العالمية.

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