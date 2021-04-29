ارفع قصص التواصل الاجتماعي الخاصة بك إلى شبكة الويب المفتوحة باستخدام تجربة إعلانات بروجكت أجورا الجديدة المتنوعة والقابلة للتسوق

أثينا، اليونان, 29 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — أنشأتبروجكت أجورا، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الإعلام في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لتقديم تجربتها الإعلانية المبتكرة والقابلة للتسوق “ماجيك ستوري”(Magic Story)، والتي تهدف إلى إحضار صيغة القصص “ستوري” المألوفة من التواصل الاجتماعي ورفعها إلى شبكة الويب المفتوحة في بيئة آمنة للعلامة التجارية.

توفر التجربة الإعلانية التفاعلية خاصية وضع علامات على العناصر القابلة للتسوق وعبارات الحث على اتخاذ إجراء من خلال النقر على الأصول المرئية المختلفة، بما في ذلك الفيديو والصور المتحركة، مما يمنح المستهلكين تجربة مستخدم مذهلة ويؤدي إلى تفاعل أعمق مع المنتج. يمكن لشركات الإعلان إعادة توظيف أصولهم الحالية بسلاسة وببساطة من قصصهم الاجتماعية إلى صيغة “ماجيك ستوري” مع سرد بصري جذاب بملء الشاشة ورسوم متحركة ممتعة وتفاعلات قابلة للنقر – وكلها مصممة خصيصًا لإعلانات الجوال. يتم توزيع ماجيك ستوري عبر شبكة الناشرين المحليين المتميزين في بروجكت أجورا ويتم دعمها بخيارات الاستهداف الحادة لزيادة الانجذاب للحملة.

تحسن “ماجيك ستوريز” القابلة للنقر تجربة التسوق بأكملها من خلال اختصار مسار الشراء للمستهلكين النهائيين. أفادت دراسة من أوبن إكس (OpenX) أنه من المرجح أن يشتري 63٪ من المستهلكين من خلال الإعلانات على المواقع الإلكترونية الموثوقة على شبكة الويب المفتوحة أكثر من على منصات التواصل الاجتماعي – ويمثل هذا فرصة فريدة لشركات الإعلان والعلامات التجارية لتسويق منتجاتهم.

صرح محمد الكردي، مدير مبيعات بروجكت أجورا، بشأن إطلاق المشروع قائلًا: “تعد العلامات التجارية والمستهلكون على حدٍ سواء من كبار المعجبين بصيغة القصص (ستوري)” – ولسبب وجيه وهو إنها تضع علامة على جميع المربعات من حيث الصراحة والإبداع والتفاعل. نعلم من بحثنا أن 70٪ من اهتمام المستهلكين وثقتهم تتجه نحو المواقع الإلكترونية على شبكة الويب المفتوحة، مقارنةً بوسائل التواصل الاجتماعي. تأخذ ماجيك ستوري أحد أكثر أشكال الإعلانات تأثيرًا اليوم وتجعلها محور اهتمام المستهلك، ضمن محتوى الناشرين المحليين، و تعزز بهذه الطريقة الوصول والمشاركة والتحويلات”.

يعد ماجيك ستوري أحدث إضافة إلى مجموعة التجارب الإعلانية الإبداعية المتوفرة في وسط شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لبروجكت أجورا. تواصل لمزيد من المعلومات:

نبذة عن بروجكت أجورا:

تعدبروجكت أجورا شركة متخصصة في تكنولوجيا الإعلام والإعلانات الأصلية والبرمجية توفر بدائل نمو فعالة وقابلة للتطوير لشركات الإعلان المحلية وأصحاب وسائل الإعلام.

تبني بروجكت أجورا تقنية تمكّن كبار الناشرين المحليين وتجار التجزئة من الحصول على أقصى قيمة من زوارهم. بالنسبة لشركات الإعلان، تقدم بروجكت أجورا نتائج أعمال بطريقة قابلة للقياس وللتطوير ونتائج مضمونة وحلول إبداعية وممتعة للغاية.