‫اطلقت سوار مجموعتها “الصحية” من الوجبات الجاهزة للأكل

الرياض، المملكة العربية السعودية, 13 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/ —

أطلقت سوار مجموعة جديدة من الوجبات للمتذوقين ، و التي تتميز بأطباق منخفضة السعرات الحرارية وعالية البروتين. توفر الوجبات “الموفرة للوقت” للمستهلكين الراحة في القدرة على تسخين وتناول الوجبة في بضعة دقائق والآن مع خيار الاختيار الصحي.

يتم التحكم في السعرات الحرارية لمجموعة الأطباق الجديدة مثل شرائح اللحم البرازيلي مع السبانخ (أقل من 350 سعرة حراريًا لكل وجبة) وأطباق غنية بالبروتين مثل دجاج الريحان مع الكوسة (45 جرامًا من البروتين لكل وجبة).

يتزايد طلب المستهلكين على الخيارات الغذائية الصحية الجاهزة للأكل ، مما يستلزم توازنًا بين السعر والقيمة ، حيث أصبحت القدرة على تحمل تكلفة الغذاء أكثر أهمية للمستهلكين.

وفقًا لاستطلاع رأي المستهلك في الشرق الأوسط مؤخرًا ، “قال أكثر من 50٪ من المستهلكين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إنهم يحاولون بتخفيض إنفاقهم ، بما في ذلك على البقالة”.

مع وضع ذلك في الاعتبار ، قدمت سوار عرض ” اشترِ 1 واحصل على الثاني ب 1/2 السعر”، وهو متاح على جميع منتجات سوار ، بما في ذلك المجموعة الصحية الجديدة . يمثل العرض قيمة كبيرة مقابل السعر وفرصة للمستهلكين لتجربة أطباق مختلفة و جديدة.

وعلق الرئيس التنفيذي لؤي الناهض قائلاً: “نحن فخورون بتقديم أحدث مجموعة من الوجبات الصحية في وقت يبحث فيه المزيد والمزيد من الناس عن خيارات الطعام التي توفر الوقت. بالنسبة لنا ، فإن المكان المثالي هو الجمع بين المذاق والتغذية والتنوع ، بأسعار في متناول الجميع ، خاصة في وقت تتزايد فيه أسعار السوبر ماركت اليومية”.

يمكن العثور على وجبات وحلويات سوار الجاهزة للأكل في محلات التجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية أو يمكنك طلبها عبر الإنترنت من خلال تطبيق سوار للهاتف المحمول.

عن سوار : نحن شركة سعودية تركز على إعادة تعريف قطاع الأغذية “الموفرة للوقت” في المملكة العربية السعودية والمنطقة. استنادًا إلى نموذج أعمال مرن، نعمل مع كبار الموردين لجلب أفضل النكهات من جميع أنحاء العالم إلى أسواقنا. توفر مجموعة منتجاتنا المتنوعة للعملاء الطعام الجاهز للأكل, حيث تجمع بين التنوع والمذاق والجودة والتكلفة المناسبة. هدفنا أن تساعد منتجاتنا المستهلكين على عيش حياة أفضل، دون المساومة على ما هو مهم بالنسبة لهم. نحن نخدم قطاعي الشركات وكذلك المستهلكين من خلال أسواق التجزئة, عبر الإنترنت و مكائن البيع الذاتية “شيف ان بوكس”, وهي الأولى

من نوعها في المنطقة. من خلال إلتزامنا بالإستدامة ونهج الأعمال الصديق للبيئة، فإننا نفخر بالتوافق مع رؤية 2030 .

Contact:

Yusuf Jehangir

yusuf.jehangir@siwar.com

+966 (0) 53 331 6701

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1897516/Siwar_Foods_ Gourmet_Range.jpg