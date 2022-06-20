الأفضل ما في الولايات المتحدة والمكسيك

ميشن، تكساس، 20 يونيو 2022 /PRNewswire/ —

،Rio South Texasوهي منطقة ثنائية القومية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، تضم سبع مقاطعات في تكساس وعشر بلديات في ولاية تاماوليباس. يمتد الجانب الأمريكي من المنطقة من موانئ خليج المكسيك في مقاطعة براونزفيل- كاميرون في الشرق إلى المراكز اللوجستية في منطقة مقاطعة لاريدو ويب في الغرب. ويمتد الجزء المكسيكي من المنطقة من شواطئ ماتاموروس في الشرق إلى مصانع نويفو لاريدو في الغرب. ويسمح هذا الموقع الفريد بإقامة علاقات دولية عميقة في مجالي الثقافة والتجارة.

تتمثل إحدى الفوائد التجارية الفريدة للموقع الجغرافي لـ Rio South Texas في مرونتها التشغيلية الثنائية. نظرًا لأن المنطقة تشمل أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك، فإنها تسمح للشركات والمستثمرين بالعمل في بلدين مع التعامل مع عمليات الأعمال والتصنيع على أنها واحدة. وهو فعال من حيث التكلفة لأنه يسمح للشركات بإدارة العمليات التي تعزز قوة كل بلد في إطار هيكل إداري متكامل واحد، مما يزيد من الكفاءة في كل من المدخلات المباشرة وغير المباشرة.

لا تستفيد الشركات العاملة في Rio South Texas من المرونة التشغيلية الثنائية فحسب، بل تستفيد أيضًا من الجلوس على أعتاب اقتصاد تكساس، وهو الاقتصاد التاسع الأكبر في العالم الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 2.0 تريليون دولار. بالنظر إلى ما وراء تكساس، تقع المنطقة في قلب سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية، مما يسمح للشركات بالوصول المباشر والسريع والمتعدد الوسائط إلى جميع أنحاء أمريكا الشمالية، حوالي 25% من السوق الاستهلاكية العالمية. كما يستفيد هذا الاتصال متعدد الوسائط من المناخ المعتدل في المنطقة، مما يسمح بالشحن الفعال على مدار العام مع القليل من الاضطرابات. تربط الطرق السريعة بين الولايات والسكك الحديدية من الفئة الأولى والمطارات الدولية والوصول إلى الممر المائي الخليجي بين الضلوع والموانئ البحرية في المياه العميقة المنطقة بأمريكا الشمالية والنصف الغربي من الكرة الأرضية. ومع تصاعد عمليات SpaceX في Starbase ، تكساس، قد تُظهر منطقة Rio South Texas قريبًا روابط تجارية خارج الحدود الأرضية.

وتعود جذور الروابط التجارية لمنطقة Rio South Texas إلى عقود من العلاقات الدولية العميقة، التي تعززت أكثر عندما تم التوقيع على اتفاق الولايات المتحدة-المكسيك-كندا ( USMCA ). وعزز الاتفاق العلاقات التجارية بين البلدين، حيث وفر أسواقًا أكثر حرية، وتجارة أكثر عدلًا، وأساسًا تشغيليًا أكثر قوة.

إذا كنت تتطلع إلى التصنيع في أمريكا الشمالية لأمريكا الشمالية، فانظر إلى ما تقدمه Rio South Texas . سيسعد فريقنا في COSTEP بمساعدتك، لذا يرجى زيارتنا على www.costep.org أو متابعتنا على @ COSTEP لمعرفة المزيد.

للتواصل: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, info@costep.org