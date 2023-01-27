‫الأولى من نوعها في العالم بتقنية “سول باوند توكن ” تكريماً للجهات المشاركة في جناح حكومة الشارقة في جيتكس

الأصول الرقمية تُحيل الدروع التذكارية إلى التقاعد

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة, 26 يناير / كانون الثاني 2023/PRNewswire/ — كرّمت اللجنة العليا لمشاركة حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 الجهات المشاركة والجهات الداعمة والدوائر والمؤسسات الإعلامية.

وسلّم الشيخ سعود بن سلطان القاسمي – رئيس اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، مدير مكتب الشارقة الرقمية، الجهات المشاركة والداعمة دروعاً رقمية بتقنية الرموز غير قابلة للاستبدال “إن أف تي” بنظام “سول باوند توكن” وهي الأولى من نوعها في العالم التي تحل مكان الدروع التذكارية التقليدية.

ويعد الدرع رمزاً غير قابلاً للاستبدال ومخزّن في سجل رقمي ويمكن التحقق من هويته عبر سجل تقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين) من خلال رمز الاستجابة السريع. وتوفر تقنية “سول باوند توكن ” التي تعرف باختصار “إس بي تي إس” ( SBTs ) طريقة مثلى لتخزين وتتبع الوثاق باستخدام نظام البلوك تشين.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي: “انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل على التقدم والتطوير بما يخدم النمو المستدام لجميع القطاعات. وبما يتماشى مع التقدم التقني الذي بات من أساسيات حياتنا اليومية، فقد استبدلنا الدروع التذكارية التقليدية بأصول رقمية مستدامة، تكريماً لشركاء النجاح.”

وحول مشاركة حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022، قال الشيخ سعود: “قدمنا 15 مشروعاً بارزاً في إطار استراتيجية التحول التقني لإمارة الشارقة. ونظمنا 12 ورشة عمل استضفنا فيها خبراء محليين وعالميين لمناقشة تبني أحدث التقنيات. وبحثنا تطوير جودة الخدمات، مستفيدين من آخر التطورات والتوجهات في عالم التقنية بما في ذلك الميتافيرس، والواقع الافتراضي. ورحبنا معاً بكبار المسؤولين من الدولة وخارجها.”

واختتم الشيخ سعود كلمته قائلاً: “استكشفنا آفاق المستقبل التقني بالتعاون مع جهات وشركات محلية وعالمية من بينها “مايكروسوفت” و”هواوي” و” SAP ” وفتحنا معاً آفاقاً نحو المزيد من التقدم في تكامل الإنسان مع التقنية.”

وقد شاركت حكومة الشارقة في الحدث التقني الأبرز في العالم بجناح يعكس مستوى التعاون بين الجهات والمؤسسات، ويجسد شعار “معاً لتكامل الانسان مع التقنية”، وتم عرض 15 مشروعاً بارزاً في إطار استراتيجية التحول التقني لإمارة الشارقة، ما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات ويصب في مصلحة المتعاملين، فضلاً عن توفير بيئة متكاملة داعمة لمختلف القطاعات وخاصة الإبداعية.

تعمل حكومة الشارقة بروح الفريق الواحد لتعزيز العمل المشترك، وتتبنى نهج لمواصلة التعاون لتقديم أفضل الخدمات، وقد شارك في جناح حكومة الشارقة في جيتكس 2022 كلاً من دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للآثار، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وبلدية مدينة كلباء، وهيئة مطار الشارقة الدولي، ودائرة المالية المركزية في الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومكتب الشارقة الرقمية.

Reem Masswadeh, reem@tpra.me, +971 (05)0 583 9330 :CONTACT

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