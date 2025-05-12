‫الإصدار 2.0 من تطبيق “سهم” يقدّم الوضع الداكن و تحسينات كبيرة في الخصائص لتعزيز تجربة المستخدمين

الرياض، المملكة العربية السعودية- 12مايو 2025 – أطلق تطبيق سهم، المنصة الشاملة والرائدة للتداول التي نالت ثقة أكثر من مليون مستخدم الإصدار 2.0، في خطوة تُعتبر أكبر تحسين حتى الآن.

ويأتي هذا الإصدار بمجموعة من المزايا القوية، تتصدرها ميزة “الوضع الداكن” التي طالما طلبها المستخدمون.

تم تصميم الوضع الداكن استجابةً لطلبات المستخدمين، ليمنح رؤية أفضل في الواجهات منخفضة الإضاءة ويقلل من إجهاد العين، مما يوفّر تجربة تداول أكثر راحة وسلاسة.

وبفضل العناصر التفاعلية النابضة بالحياة والتباين العالي، بات بإمكان المستخدمين الاستمتاع بواجهة جديدة ومميزة.

يمكن تفعيل هذه الميزة في تطبيق سهم – الإصدار 2.0 – من خلال الذهاب إلى الإعدادات > عام، واختيار الوضع الفاتح أو الداكن، أو تفعيل الخيار التلقائي للتوافق مع إعدادات النظام.

لكن الإصدار 2.0 يتجاوز الجوانب الجمالية بكثير؛ فمع أكثر من 250 تحسينًا، يُحدث هذا الإصدار تحولًا جذريًا في تطبيق سهم ليصبح منصة تداول أذكى وأسرع وأكثر ترابطًا. ومن أبرز التحسينات:

الأسهم المفاهيمية: أفكار استثمارية ذات طابع خاص لمساعدة المستخدمين على تتبع الاتجاهات وتحركات القطاعات في السوق الأمريكية بسهولة.

البحث الذكي: تجربة بحث مُعاد تصميمها توفّر نتائج أسرع وأكثر دقة بناءً على سلوك المستخدم في التداول.

تعليقات الأسهم الفورية: حلقات نقاش مباشرة يتبادل فيها أكثر من مليون مستثمر الأفكار والرؤى والاستراتيجيات الخاصة بالسوق.

تصميم جديد لواجهة الأخبار: واجهة محسّنة لتصفح الأخبار المالية، أكثر وضوحًا وتنظيمًا وسهولة في التصفح.

قالت هديل بديري، المدير العام لشركة سهم كابيتال: “في سهم، مستخدمينا هم أساس كل ما نقوم به. الإصدار 2.0 ليس مجرد تحسين، بل هو رسالة واضحة عن توجهنا. نحن نمنح كل مستثمر أدوات أذكى، ووصولًا أسرع، وطريقة أفضل للتداول بثقة.”

بفضل تصميمه المحسّن والمزايا المبنية على احتياجات المستخدمين، يعزز تطبيق سهم 2.0 مهمته في أن يكون المنصة الأكثر سهولة وثقة للتداول في المنطقة. التطبيق متاح الآن على متجر “أبل ستور”، ومتجر “جوجل بلاي”، و “متجر تطبيقات هواوي”.

ويمكن للمستخدمين الجدد الاستفادة من خصم مدى الحياة بنسبة 70٪ على العمولة في السوق السعودي، وبحد أقصى 3 ريال سعودي لكل عملية تداول.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://www.sahmcapital.com/ar-sa

نبذة عن تطبيق سهم:

تم تطوير تطبيق سهم من قبل شركة سهم كابيتال، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية (CMA)، وهو منصة تداول مصممة خصيصًا للمستثمرين في المملكة العربية السعودية. يوفّر التطبيق وصولًا سلسًا إلى كل من السوقين السعودي والأمريكي ضمن بيئة آمنة ومنظمة. وبفضل واجهته السهلة وأدواته الاستثمارية المتقدمة، أصبح التطبيق واحدًا من أفضل ثلاث تطبيقات مالية مجانية على متجر “جوجل بلاي”، وقد تجاوز عدد مستخدميه المليون.

نبذة عن سهم كابيتال:

سهم كابيتال شركة مالية مسجلة في الرياض، حصلت على التراخيص التنظيمية الكاملة من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، تشمل التعامل، المشورة، الحفظ، الترتيب، إدارة الاستثمارات، وتشغيل الصناديق في أعمال الأوراق المالية (ترخيص رقم 22251-25).

وتُعد سهم كابيتال أول شركة مالية مدعومة بالتكنولوجيا المالية تحصل على كافة التراخيص من هيئة السوق المالية، لتصبح بذلك العضو الأسرع نموًا في السوق المالية السعودية. تعتمد الشركة على تقنياتها المتقدمة وحلولها المالية المبتكرة لتقديم خدمات مالية متكاملة وفعالة، تضمن تلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق أقصى استفادة لهم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.sahmcapital.com/ar-sa