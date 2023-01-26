‫الإعلان عن الفائزين بجائزة اليابان 2023

طوكيو، 26 يناير 2023 / PRNewswire / — أعلنت مؤسسة جائزة اليابان عن الفائزين بجائزة اليابان لعام 2023 في 24 يناير 2023. البروفيسور ماساتاكا ناكازاوا والسيد كازو هاجيموتو، كلاهما من اليابان، فائزان بالجائزة اليابانية في مجالات الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات، والبروفيسور النمساوي جيرو ميسينبوك والبروفيسور كارل ديسيروث من الولايات المتحدة الفائزون بجائزة اليابان في مجال علوم الحياة.

– مجالات الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات

البروفيسور ماساتاكا ناكازاوا

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السيد كازو هاجيموتو

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– مجال علوم الحياة

البروفيسور جيرو ميسينبوك

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البروفيسور كارل ديسيروث

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بالنسبة لجائزة اليابان لهذا العام، تم تكريم البروفيسور ناكازاوا والسيد هاجيموتو لمساهمتهما المتميزة في شبكة الألياف الضوئية العالمية ذات المسافات الطويلة عالية السعة من خلال تطوير مضخم ضوئي يضخ بالليزر أشباه الموصلات، بينما البروفيسور ميسينبويك والبروفيسور ديسيروث تم التعرف على تطويرهم للطرق التي تستخدم بروتينات غشاء حساسة للضوء قابلة للتوجيه وراثيًا لكشف وظائف الدائرة العصبية.

بالنسبة لجائزة اليابان لعام 2023، طلبت المؤسسة من حوالي 15500 عالم ومهندس بارز من جميع أنحاء العالم ترشيح باحثين يعملون في مجالات هذا العام. وقد تلقت 123 ترشيحًا في مجالات الإلكترونيات والمعلومات والاتصالات و 204 ترشيحات في مجال علوم الحياة. تم اختيار الفائزين لهذا العام من بين 327 مرشحًا.

نبذة عن ‘جائزة اليابان’

كان الدافع وراء إنشاء جائزة اليابان في عام 1981 هو رغبة الحكومة اليابانية في إنشاء جائزة معترف بها دوليًا من شأنها أن تساهم في التطور العلمي والتكنولوجي حول العالم. وبدعم من العديد من التبرعات، تلقت مؤسسة ‘جائزة اليابان’ موافقة مكتب مجلس الوزراء في عام 1983.

تمنح جائزة اليابان للعلماء والمهندسين من جميع أنحاء العالم الذين حققوا إنجازات إبداعية مثيرة تساعد على التقدم في مجالاتهم وتساهم بشكل كبير في تحقيق السلام والازدهار العالمي. ويحق للباحثين في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا الحصول على الجائزة، حيث يتم اختيار مجالين كل عام مع مراعاة الاتجاهات الحالية في التطور العلمي والتكنولوجي. ويتم مبدئيا تكريم فرد واحد في كل مجال بالجائزة، حيث يتلقى شهادة وميدالية وجائزة مالية. ويقام حفل توزيع الجوائز على شرف الإمبراطور والإمبراطورة الحاليين، إلى جانب رؤساء الفروع الثلاثة للحكومة وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة، وممثلين من مختلف عناصر المجتمع الأخرى.