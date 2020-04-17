البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتحسين الشبكة الكهربائية في المهرة

المهرة، اليمن، 17 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعا لإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكات وتوسيع القدرة ومعالجة الحمولات الكهربائية العالية وانقطاعات التيار في محافظة المهرة. وسيخدم المشروع 10,000 مستفيد في منطقتي السعادة والسوق في المحافظة.

وقد وضع محافظ المهرة محمد علي ياسر حجر الأساس للمشروع بحضور وزير الدولة الشيخ محمد عبد الله كده والأمين العام لمحافظة المهرة سالم عبدالله نمر ومدير مكتبالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنالمهندس عبد الله باسليمان.

وقال المحافظ ياسر “نحن وإخواننا وأخواتنا في المملكة العربية السعودية لدينا جسد واحد ووطن واحد، ونتطلع إلى المزيد من المشاريع والمزيد من الإنجازات“.

وأعرب المحافظ عن سعادته الشديدة لإطلاق المشروع، مؤكدا عملالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنعلى عدد من المشاريع التي تعزز التحول الإيجابي للخدمات في المحافظة. وشكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، على اهتمامهما بالشعب اليمني، وكذلك مشرفالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنوالأفراد على جميع جهودهم في جميع أنحاء اليمن. واستشهد بشكل خاص بمشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة.

يهدف مشروع الكهرباء إلى إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية ومعالجة الاختناقات في شبكات الجهد المتوسط والمنخفض في المناطق السكنية والتجارية وحلها، وتخفيف تدفق الطاقة عبر شبكة الكهرباء، وتقليل الانقطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف مع الظروف الجوية، وتمكين امتصاص الأحمال الجديدة.

يخدم المشروع ثلاث مدارس – مدرسة العيدروس، مدرسة عائشة، ومدرسة الشعب – بالإضافة إلى أسواق الغيضة وجميع المرافق في هذه المناطق. ويتضمن إنشاء شبكات جديدة ذات جهد متوسط ومنخفض بمواصفات عالية، بما في ذلك الخطوط والامتدادات والمحولات للمنطقة التجارية للمنطقة وحي السادة. يتألف المشروع من شبكة متوسطة الجهد من الخطوط المتوسطة 11 كيلو فولطوشبكة من الخطوط الهوائية ذات الجهد المنخفض (415 فولط)، بالإضافة إلى توزيع المحولات 11.4 كيلو فولط.

إلى جانب العديد من المشاريع التي تهدف إلى تحسين خطوط شبكة الكهرباء الداخلية في مدينة الغيضة وأجزاء أخرى من محافظة المهرة، يأتي مشروعالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمنإلى المنطقة على خلفية ارتفاع درجات الحرارة وضعف البنية التحتية لمرافق الكهرباء وزيادة استهلاك الكهرباء في الصيف. يعمل المشروع على زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الغيضة الحالية بنسبة 75٪، بإضافة 10 ميغاواط و 5 محولات بقدرة 3 ميغاواط لكل منها للحد من الانقطاعات المتكررة والمساعدة في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء في المنطقتين.

يهتم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشدة بالكهرباء في المهرة والمحافظات اليمنية الأخرى، حيث يتم تزويد محطات الطاقة اليمنية بمشتقات النفط السعودية. ويهدف البرنامج إلى زيادة الدعم الشهري المقدم لمحافظة المهرة في شكل وقود مخصص لمحطات الكهرباء في المحافظة خلال فصل الصيف إلى حوالي 4،800 طن، لاستيعاب الأحمال الأعلى وتقليل الانقطاعات في ضوء تزايد الطلب وعجز الطاقة.