‫البرنامج الواقعي المدعوم من وكالة ناسا “البطل الفضائي” يوقع اتفاقية شراكة آسيوية مع ترفيه One Digital Entertainment

سيرسل البرنامج الواقعي مواطنًا إلى الفضاء في مهمة مدتها 6 أيام تدور حول الأرض وتتزامن مع محطة الفضاء الدولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،4 مارس / آذار 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة TDGA Holdings Ltd، وهي شركة إعلامية مقرها المملكة المتحدة أسسها توماس ريمر وديبورا ساس ويقودها مارتي بومبادور، الرئيس السابق لشركة نيوز كوربوريشن في أوروبا، اليوم عن شراكتها الحصرية مع قدامى العمال في الصناعة ومجموعة وسائل الإعلام الرقمية الرائدة في آسيا One Digital Entertainment.

وكُلِفت شركة One Digital Entertainment، في هذه الشراكة، بإعداد مسابقة “البطل الفضائي” بشكل استراتيجي من خلال استراتيجية المنتج، والتنمية الإقليمية، والتحالفات الإعلامية، وتسويق العلامات التجارية لأول عرض عالمي على الإطلاق، حيث يتنافس المتسابقون على رحلة إلى الفضاء حصريًا لأقاليم الهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستكون مسابقة البطل الفضائي أول برنامج عالمي من أجل إرسال مدني إلى الفضاء كجزء من بعثة مدتها 6 أيام تكلف 155 مليون دولار تدور حول الأرض وتتزامن مع محطة الفضاء الدولية. وهي أول شركة إعلامية عالمية من نوعها توحد المواطنين في جميع أنحاء العالم وتلهم المجتمع على التعاون والابتكار هنا على الأرض؛ من خلال مسابقة كل سنتين حيث تتاح للناس من جميع مناحي الحياة الفرصة للتنافس واختيار أحد أقرانهم لمهمة في الفضاء. وتشجع مسابقة البطل الفضائي، من خلال المحتوى التفاعلي والغامر والمنتج والمُعد من قبل المستخدم، المشاركين والمشجعين على الاستلهام من عجائب الفضاء، من أجل إحداث التغيير في الوطن.

وسيبدأ البرنامج الواقعي بـ 24 متسابقًا من جميع أنحاء العالم، 12 رجلًا وامرأة، و12 من البلدان الناشئة والنامية. وسيتم إيواؤهم في قرية الفضاء، وهي تجربة مستدامة ستواجهنا في المستقبل، وسط التكنولوجيات الفضائية الحديثة والشعور الفضائي التجريبي. وسوف يوثق البرنامج حياتهم وهم يستعدون من أجل التنافس على المغامرة الفضائية في مهمة طليقة. كما سيتم، في العرض، اختبار قوة المتسابقين العاطفية والعقلية والبدنية، على غرار كيفية تدريب رواد الفضاء قبل الرحلة. وسيقلص أيضًا مسكن “بطل الفضاء” وأنشطته، وتحدياته، وتصويته، أثناء وجوده في قرية الفضائية، عدد المرشحين إلى أن يبقى شخص واحد فقط.

كما سيتم بث المهمة بأكملها على الهواء مباشرة على مدار 24 ساعة خلال المسابقة ويمكن كذلك التفاعل الحي مع المشاركين. ومن المتوقع أن يتم بث البرنامج في عام 2023، ويمكن لأي شخص يزيد عمره عن 18 عامًا ويعرف القواعد الأساسية للغة الإنجليزية التقدم من أجل الاشتراك في المسابقة. وتخطط مسابقة البطل الفضائي لتستمر لمدة 15 موسمًا على مدار الثلاثين عامًا القادمة، وتطير في النهاية إلى القمر والمريخ وما وراء محطة الفضاء الدولية. ويدعم مشروع البطل الفضائي أكثر من 70 وكالة فضاء ومؤسسة فضائية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أكثر من 55 شركة خاصة مختصة بأمور الفضاء من جميع أنحاء العالم. ووقعت، في 12 أبريل 2021 وبمناسبة الذكرى الستين لأول إنسان، يوري جاجارين، يسافر إلى الفضاء، وكالة البطل الفضائي اتفاقات قانون الفضاء (Space Act Agreement – SAA) مع وكالة ناسا. لتصبح أول شركة إعلامية تفعل ذلك منذ عقود.

وصرح توماس ريمر، المنشئ والمؤسس الشريك لبرنامج البطل الفضائي، قائلًا: “يسعدنا عقد شراكة مع One Digital Entertainment التي ستشارك خبرتها القوية في مناطق جنوب شرق آسيا، والهند، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا. حيث تتمتع هذه المناطق بمشاركة عالية جدًا عبر الإنترنت في بعض أكبر الأحداث العالمية، ونحن متحمسون من أجل توسيع عملياتنا بشكل أكبر، من أجل بناء تعاون تجاري وتسويقي مختلف عن طريق شركائنا في One Digital Entertainment“.

وصرح شبير مؤمن، المدير العام والمؤسس المشارك لشركة One Digital Entertainment ، قائلًا :”لقد كان السفر إلى الفضاء حلمًا للملايين لعقود عديدة ويجعل برنامج البطل الفضائي هذا الحلم حقيقة؛ مما يمنح المواطن العادي فرصة من أجل الانخراط أكثر في الفضاء. ويسعدنا أن نتعاون مع برنامج البطل الفضائي في لإبراز أهدافها داخل المجتمعات الآسيوية“.

وصرحت ديبورا ساس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك، لبرنامج البطل الفضائي، قائلة: “لم تعد فرصة استكشاف الفضاء مقصورة على مواطنين أو دول أو فئات دخل محددة بعد الآن. ولأن الفضاء يُعد من أكثر الصناعات التي يتعذر الوصول إليها في العالم. فبرنامج البطل الفضائي يمنحك حق الوصول! ومن خلال مهمتنا المتمثلة في تحويل برنامج البطل الفضائي منصة عالمية حقًا يوحدها أشخاص من مختلف البلدان، والألوان، والعقائد، والأعراق، فإن الشراكة مع One Digital Entertainment تعزز التزاماتنا تجاه ذلك“.

وصرح جوربريت سينغ، مدير العمليات والشريك المؤسس لـ One Digital Entertainment ، قائلًا: “إنها حقًا لحظة فخر حيث تمثل هذه الشراكة أول شراكة لبرنامج البطل الفضائي في المنطقة الآسيوية.ونطمح إلى تعزيز رؤية البطل الفضائي طويلة المدى من خلال شراكات إستراتيجية وفريدة من نوعها ضمن النطاق الإعلامي. ويضع برنامج البطل الفضائي معايير في مجال وسائل الإعلام الفضائية، ونحن متحمسون لاستخدام خبرتنا في مختلف القطاعات من أجل تقديم هذه المشاريع إلى الجمهور العالمي“.

One Digital Entertainment هي شبكة رائدة في مجال الوسائط الرقمية والتكنولوجيا وشبكة المبدعين في آسيا والتي تتخصص في العديد من قطاعات المحتوى والوسائط الرقمية عبر مجالات الموسيقى، والطعام، والكوميديا، والأفلام، والأزياء، وأساليب الحياة، وتعمل مع بعض منشئي البرامج والمنصات مثل MostlySane ، وبادشاه، وسيدهو موس والا، ويوفراج سينغ، و CarryMinati ، وعليا بهات، وسانجيف كابور وسوني بيكتشرز، وجوجل، وفيس بوك، وسبوتيفاي، وما شابه. وتمتلك الشركة حاليًا مخزونًا كبيرًا من إدارة ما يزيد عن 6000 منشئ محتوى وعشرة مليارات دقيقة مشاهدة من المحتوى كل شهر على وسائل التواصل الاجتماعي. واستحوذت الشركة، في الآونة الأخيرة، على Blush، Being Indian بغض النظر عن نسبتها الكبيرة في Digital2 Sports Pte Ltd و Instant Bollywood . وأطلقت الشركة أيضًا أول سوق للسلع يديره منشئو المحتوى في الهند MerchBay والعلامة التجارية الإذاعية المخصصة PodOne.