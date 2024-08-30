‫الترويج لمؤتمر التصنيع العالمي 2024: التصنيع الذكي، خلق مستقبل أفضل

خفى، الصين – 30 أغسطس 2024 -“التصنيع الذكي، خلق مستقبل أفضل” – من المقرر أن يُعقد مؤتمر التصنيع العالمي 2024 في الفترة من 20 سبتمبر إلى 23 سبتمبر في هفي، مقاطعة أنهوي، الصين. سيركز مؤتمر هذا العام على المرحلة الجديدة من التنمية، وسيعتمد بشكل كامل استراتيجيات التنمية الجديدة ويهدف إلى الاندماج في المشهد الاقتصادي العالمي. يهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة حيوية لتعزيز نمو الصناعات الناشئة، ودفع الصناعات المستقبلية إلى الأمام، وتسريع تطوير القدرات الإنتاجية المبتكرة. كما سيساهم بشكل كبير في بناء قطاع تصنيع أقوى وتعزيز التعاون الدولي والنجاح في المجتمع التصنيعي العالمي.



هذا العام، سيسلط المؤتمر العالمي للتصنيع الضوء على التقدم والإنجازات في قطاع التصنيع على مدار الـ 75 عامًا منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. سيتضمن الحدث العديد من أقسام المعارض الرئيسية، بما في ذلك قاعة المدخل، وجناح “صنع في الصين”، والمعروضات الدولية، ومعرض المقاطعة (المدينة) الضيفة الشرفية، وإنجازات مقاطعة أنهوي في التحديث الصناعي، ومعارض التطوير عالي الجودة للتصنيع في المناطق الأخرى، وعروض للسيارات الذكية الجديدة والطائرات بدون طيار.

سيجمع المؤتمر ممثلين من المنظمات الوطنية الرئيسية، والجمعيات الصناعية، والمؤسسات البحثية، والشركات الرائدة في التصنيع من جميع أنحاء العالم. سيعرض المشاركون سلسلة من التقارير الموثوقة، والتطورات المبتكرة، ومؤشرات الصناعة، والكتب البيضاء، ودراسات الحالة، والسيناريوهات التطبيقية، وكلها تركز على مستقبل التصنيع.

سيستفيد مؤتمر هذا العام أيضًا من التقنيات الرقمية لإنشاء تجربة تفاعلية هجينة. من خلال استخدام المعارض الافتراضية والأدوات التفاعلية الذكية، سيقوم المؤتمر ببث الأحداث الرئيسية عبر الإنترنت، بما في ذلك حفل الافتتاح، والمعارض، والإصدارات، وجلسات التواصل.

من المتوقع أن يحضر هذا العام حوالي 1,000 ضيف متميز في المؤتمر العالمي للتصنيع، بما في ذلك حوالي 500 ممثل دولي. سيشمل الحضور شخصيات أجنبية رفيعة المستوى، ووزراء، وممثلين عن البلدان الضيفة والمقاطعات أو المدن الدولية، ودبلوماسيين من السفارات والقنصليات في الصين؛ ومسؤولين من وزارات وحكومات محلية صينية؛ وقادة منظمات دولية، ومدراء تنفيذيين من شركات فورتشن 500 والشركات المتعددة الجنسيات، والمدراء التنفيذيين للشركات الرائدة في التصنيع، وممثلين عن جمعيات الأعمال ومؤسسات الاستثمار، بالإضافة إلى علماء وخبراء بارزين.

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