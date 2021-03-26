– هواوي تقترح نموذجًا قائمًا على القيمة للرقمنة الصناعية في حقبة ما بعد جائحة كوفيد 19

شنتشن، الصين, 26 آذار (مارس) 2021 /PRNewswire/ — تعقد هواوي اليوم مؤتمر التحول الرقمي الصناعي عبر الإنترنت، تحت عنوان “معاً لخلق قيمة تكنولوجية جديدة”. وقد شارك ما يقرب من 50 عميلًا وشريكًا من أكثر من 10 دول ومناطق ممارساتهم الصناعية واستكشفوا بشكل مشترك القيمة الجديدة للتحول الرقمي في حقبة ما بعد جائحة كوفيد 19.

أشار السيد/ كين هو، رئيس هواوي المناوب في خطابه، إلى أن التحول الرقمي يتسارع عبر الصناعات، وأن الاعتماد الكامل للسحابة سيحدث قبل فترة تترواح بين سنة إلى 3 سنوات مما كان متوقعًا، حيث لم يعد التحول إلى التكنولوجيا الرقمية يقتصر على شركات الإنترنت فحسب، بل إنه يتوسع ليشمل الصناعات التقليدية، ومن المكتب إلى موقع الإنتاج. وسنواصل الابتكار في التكنولوجيا والحلول القائمة على السيناريوهات لمساعدة جميع الصناعات على الاستفادة من هذه الفرصة.

قامت هواوي حتى الآن ببناء 13 مختبرًا مفتوحًا حول العالم لدعم الابتكار المشترك. وتعمل الشركة في أماكن مثل ميونيخ ودبي مع ما يقرب من 900 شريك في المنظومة بهدف إعداد حلول مختلفة للسيناريوهات الصناعية. وقد نجحت حتى الآن في التحقق من أكثر من 60 حلاً في مجالات تتراوح من التجزئة الذكية إلى التصنيع الذكي. وعلى الجانب التكنولوجي، تبتكر هواوي في مجالات مثل الجامعات الذكية والشبكات الحتمية ومراكز البيانات فائقة التكامل والسحب الذكية والطاقة الخضراء لوضع الأساس لمستقبل ذكي.

نموذج مبني على القيمة للرقمنة الصناعية: خلق قيمة جديدة من خلال التحسين المستمر على أساس الأعمال والسيناريوهات

يجب اختبار الأفكار والنماذج في مواقف حقيقية. وقد اقترحت هواوي بعد سنوات من الممارسة نموذجًا مدفوعًا بالقيمة للرقمنة الصناعية. وتؤكد هواوي أن التحول الرقمي يجب أن يركز على الاستخدام الفعلي للأعمال والسيناريوهات، والتي يمكن استخدامها بعد ذلك لخلق قيمة للعملاء من خلال التحسين المستمر.

وأكد السيد/ بينج تشونغ يانغ، عضو مجلس الإدارة، رئيس شركة انتربرايز بي جي وشركة هواوي في كلمته الرئيسية، على أنه يجب اتباع ثلاثة مبادئ أساسية أثناء تنفيذ التحول الرقمي. أولاً، يجب أن تستمر الشركات في التركيز على العملاء، وهي نقطة البداية لتنفيذ التحول الرقمي. ثانيًا، يجب أن تستفيد الشركات من عاملين رئيسيين هما التقارب بين التقنيات والسيناريوهات، فهما يمثلان مفتاح الرقمنة، في حين أن السحابة ضرورية للتحسين المستمر وخلق القيمة في العصر الرقمي. ثالثًا، يجب أن تركز الشركات على متطلبات العملاء لبناء منظومة رقمية تكافلية ومشتركة من ثلاثة أبعاد هي استكشاف السيناريو، وبناء القدرات، ونموذج التعاون لخلق قيمة جديدة بشكل مشترك للصناعات.

ستظهر تحديات جديدة وعدم يقين في حقبة ما بعد الجائحة. ومن المقرر أن تكون هواوي أكثر انفتاحًا وأن تستمر في العمل مع شركاءنا العالميين البالغ عددهم 30.000 شريك بهدف استكمال نقاط القوة لدى بعضهم البعض والمساعدة في التغلب على التحديات الجديدة

التعاون مع العملاء لخلق قيمة جديدة في الصناعة

تلتزم هواوي بالعمل مع العملاء والشركاء لدمج سيناريوهات الأعمال الأساسية مع تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسريع التحول الرقمي الصناعي والترقية من خلال حلول مبتكرة تخص كل سيناريو من السيناريوهات. ويُعد هذا أيضًا مفتاح رقمنة الصناعة.

في قطاع التمويل، ومن خلال الابتكار المشترك مع الشركاء، زودت هواوي بنك NCBA في كينيا، أكبر بنك تجاري في منطقة شرق إفريقيا جنوب الصحراء، بنظام أساسي رقمي جديد. كما يوفر النظام خدمات مالية شاملة لأكثر من 18 مليون مستخدم في كينيا والبلدان المجاورة، مما يعزز الاقتصاد الحقيقي ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة. وفي تصريح للسيد/ إريك موريوكي نجاجي، مدير قسم الخدمات الرقمية في بنك إن سي بي إيه قال: “يهدف تعاوننا مع هواوي إلى حل المشكلات الحالية بالإضافة إلى اغتنام الفرص الجديدة التي توفرها الخدمات المستقبلية.”

أما في قطاع النقل، قام دكتور/ جورجيا أيفانتوبولو، مدير الأبحاث، بأقسام البنية التحتية الذكية والشبكات والتنقل والخدمات اللوجستية؛ نائب مدير المعهد الهيليني للنقل (HIT) التابع لمركز الأبحاث والتكنولوجيا هيلاس ‎(CERTH)، باتخاذ أوروبا كمثال وشارك في وضع مخطط التحول الرقمي لبناء الموانئ، حيث تقدم موانئ الاتحاد الأوروبي خدمات لأسطول بحري عالمي (اليونان، على سبيل المثال، تحتل المرتبة الأولى بحصة 17٪ من الأسطول العالمي في عام 2020). وتعتبر الموانئ البحرية وصناعة الشحن بمثابة حلقة وصل مهمة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، لكنهما يواجهان تحديات مثل فجوات الأداء الهيكلية، ونقص البنية التحتية عالية الجودة في الموانئ وغيرها من الخدمات منخفضة الأداء. ولمعالجة هذا الأمر، وضع الاتحاد الأوروبي جدول أعمال إستراتيجي للموانئ الأوروبية، يركز على البنية التحتية البحرية باعتبارها جزءًا من رفع القدرة التنافسية العالمية للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، تم تطوير اقتراح مشروع جرين بورت (Green Port) بالتعاون بين مركز الأبحاث والتكنولوجيا هيلاس (CERTH) وشركة هواوي. وفي تصريح للدكتورة/ جورجيا أيفانتوبولو ذكرت فيه: “يشارك مشروع جرين بورت (Green Port) بعمق في عملية تحويل منظومة الموانئ: حيث يحاول مستخدمو الموانئ إلى جانب سلطات الميناء والمدن حل مشاكل إمكانية الوصول والكفاءة وتحسين التشغيل والتأثير البيئي، علمًا بأن موانئ المستقبل ستكون مستدامة وذكية ومتعددة الوسائط ومترابطة. وستساهم الحلول التقنية من شركاء مثل هواوي في مواجهة التحديات المختلفة بكفاءة.”

في قطاع التعليم، اشتركت جامعة سوشو مع هواوي في بناء “جامعة سوشو القائمة على السحابة” الرقمية والذكية. ومن خلال هذا المشروع يتم تحويل جميع الأشخاص، والبيئات، والعناصر، فضلاً عن الأنشطة الأكاديمية والثقافية في الحرم الجامعي إلى تقنية الرقمنة وعكسها على السحابة، الأمر الذي يسمح بالتكامل الرقمي في التدريس والبحث العلمي والإدارة.

وقدم السيد/ شيونغ سيدونغ، رئيس جامعة سوشو، في كلمته الرئيسية تعقيبًا قال فيه: “طبقت جامعة سوشو وشركة هواوي تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في تخطيط وبناء حرم جامعي قائم على السحابة لتبادل المعلومات ومشاركة البيانات، حيث أن هدفنا هو تشكيل شكل جديد للجامعة يتم بناؤه باستخدام تكنولوجيا المستقبل ويدمج الواقع والتفاعلات الافتراضية.”

وفي قطاع الطاقة، أشار السيد/ غاو كونلون، العضو المنتظم في لجنة دراسة المجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة ‎(CIGRE)، ونائب رئيس معهد أبحاث ربط الطاقة العالمية، إلى أنه في السنوات الأخيرة، يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي تدريجيًا في العديد من المجالات، مثل صيانة المعدات وتشغيل شبكة الطاقة، وخدمة العملاء. وفي حين أن هذا يحسن بشكل فعال كفاءة وفوائد شبكة الطاقة فإنه يكشف أيضًا عن وجود قيود فنية. ففي ظل تطور نظريات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، باتت أنظمة الطاقة الكهربائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قادرة في هذه الآونة على التعلم المعرفي وتحسين صنع القرار المستقل في البيئات المعقدة، وتلعب دورًا مهمًا في الخدمات الرئيسية مثل توليد الطاقة المستقلة والجدولة الذاتية لشبكات الطاقة.

تستضيف هواوي مؤتمر التحول الرقمي الصناعي 2021 عبر الإنترنت وذلك في الفترة من 24 إلى 26 مارس. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارتنا على https://e.huawei.com/en/ events/industry-digital- transformation/2021

فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1472807/KN1_en.mp4

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1472811/image_1.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1472839/image_2.jpg