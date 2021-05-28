التنوع بين الجنسين في الأعمال التجارية يخطو خطوات كبيرة، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة وفقًا لاستطلاع جديد لمنظمة الرؤساء الشباب

نيويورك, 28 مايو 2021 /PRNewswire/ — تعتبر أخلاقيات العمل والقدرة على بناء العلاقات والشغف من العوامل الرئيسية لتصبح رائدًا في مجال الأعمال وفقًا لبحث HeForSheالجديد حول المساواة بين الجنسين في مناصب الرؤساء التنفيذيين على المستوى العالمي من منظمة الرؤساء الشباب (YPO) وفاينانشيال تايمز وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والذي تم إصداره اليوم في قمة HeForShe وتم تقديمه للكشف عن رؤى رائدة حول الرحلة إلى مكتب الزاوية

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 10 إلى 22 مارس 2021 بمشاركة 2,079 من الرؤساء التنفيذيين الأعضاء في منظمة الرؤساء الشباب من 106 دولة، ويوفر البحث اللازم حول العوائق الخاصة بالنوع الاجتماعي التي يواجهها القادة في طريقهم نحو أن يصبحوا رؤساء تنفيذيين ورؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية إزالتها من أجل الأجيال القادمة.

وتشمل الدروس المستفادة الرئيسية ما يلي:

بشكل عام، أفاد 57% من رواد الأعمال العالميين الذين تم استطلاع آراؤهم أن شركاتهم أكثر تنوعًا بين الجنسين إلى حد ما أو أكثر بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

تستغرق رحلة القيادة النسائية، في المتوسط، عامين أطول.

تشير الشركات التي تقودها النساء إلى مزيد من التنوع النسائي في مجالس إدارتها وفي الإدارة العليا وفي مؤسساتها. ذكرت المديرات التنفيذيات أن 43% من إدارتهن العليا من الإناث مقابل 26% في الأعمال التي يديرها الرجال. على مستوى المنظمة، 48% من القوى العاملة تكون من النساء في الشركات التي تقودها سيدات؛ و37% من القوى العاملة تكون من النساء في الشركات التي يديرها الذكور.

من المرجح أن تواجه المديرات التنفيذيات “توازن الاحترام مع الجاذبية” (30%) و “التغلب على التصورات المسبقة للآخرين عني” (20%) مقارنة بنظرائهن من الرجال”. في المقابل، كان على 9% فقط من الرؤساء التنفيذيين التغلب على الأفكار المسبقة.

عند سؤالهم عن “التوقعات الثقافية المتعلقة بالجنس”، أفاد 2% من المستجيبين الذكور أنهم يواجهون ذلك مقارنة بـ 47% من الإناث.

ثلاثة وسبعون في المائة من المجيبين من الإناث مقابل 42 في المائة من الذكور أخذوا إجازة أو ضحوا بالتقدم الوظيفي بسبب احتياجات الأسرة.

قدم المشاركون من أعضاء منظمة الرؤساء الشباب العديد من الأفكار الرئيسية حول كيفية قيام جميع قادة الأعمال بإنشاء مسار أكثر إنصافًا للمضي قدمًا بما في ذلك:

إجراء تدريب على التحيز

جعل توظيف النساء أولوية

دعم خيارات العمل المرنة

نتائج الاستطلاع الكاملة متاحة على موقع YPO.org.

منهجية استطلاع منظمة الرؤساء الشباب للمساواة بين الجنسين في مناصب الرؤساء التنفيذيين على المستوى العالمي:

تم إرسال استطلاع المساواة بين الجنسين في مناصب الرؤساء التنفيذيين على المستوى العالمي إلى أعضاء منظمة الرؤساء الشباب في الفترة من 10 إلى 22 مارس 2021 عبر استبيان عبر الإنترنت. وقد استجاب ما مجموعه 2,079 من أعضاء منظمة الرؤساء الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و92، للاستطلاع. كان الأعضاء في هذه العينة، 23% منهم من النساء، يمثلون أكبر عدد من الفئات في منظمة الرؤساء الشباب ويأتون من 106 دولة مختلفة. وقد كان هامش الخطأ في أخذ العينات يزيد أو ينقص بنسبة 2.09 نقطة مئوية عند مستوى الثقة البالغ 95 في المائة.

نبذة عن منظمة الرؤساء الشباب ( YPO )

منظمة الرؤساء الشباب (YPO) هي مجتمع القيادة العالمي الذي يضم أكثر من 30,000 من الرؤساء التنفيذيين في 142 دولة والذين يجمع بينهم إيمان مشترك بأن العالم بحاجة إلى قادة أفضل. وقد حقق كل عضو من أعضائنا نجاحًا قياديًا كبيرًا في سن مبكرة. يقود جميعهم معًا شركات ومؤسسات تساهم بمبلغ 9 تريليونات دولار أميركي من الإيرادات السنوية. يلهم أعضاء منظمة الرؤساء الشباب ويدعمون بعضهم البعض من خلال التعلم من الأقران والتجارب الاستثنائية في مجتمع شامل يحظى بالمشاركة المفتوحة والثقة. يرجى زيارة ypo.org للحصول على المزيد من المعلومات.

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