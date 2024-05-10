‫الجديد الرائد إنفيكس جي تي 20 برو فلاجشيب (Infinix GT 20 Pro): الهاتف الثوري في عالم الرياضة الإلكترونية، والخطوة الأولى نحو عالم الألعاب الشامل

الرياض، المملكة العربية السعودية، 10 مايو 2024 – تعلن إنفينكس، العلامة التجارية التقنية العصرية التي تستهدف بمنتجاتها المستهلكين الشباب، عن إطلاق هاتفها المتطور المخصص للألعاب والذي يتميز بمعالج ذي شريحتين بنسخته النهائية. إنه هاتف إنفيكس جي تي 20 برو؛ الهاتف الذكي الوحيد الذي يوفر رقاقة عرض مخصصة للألعاب في نطاق سعره، ويتميز بأدائه المميز الذي يلبي مستوى الرياضة الإلكترونية؛ وبذلك فإنه ينقل تجربة الألعاب المحمولة عبر الأجهزة والبرامج إلى آفاق جديدة.

يعبّر ويكي ني، رئيس المنتجات في إنفينكس عن حماسه حول هذا الهاتف قائلاً: “عندما يلتقي الشغف مع التكنولوجيا، فإنهما يعزفان ألحان الابتكار الذي لا حدود له. إن نجاح إنفيكس جي تي 20 برو لم يكن سوى البداية، واللحنَ الأول في سيمفونية عريقة من الأجهزة، والبرامج، وأنظمة التبريد، وتصميم السايبر-ميكا الأمني، التي تنقل عالم الهواتف إلى آفاق جديدة. إنه ليست مجرد هاتف؛ إنه نقطة تحول في عالم البطولات في الرياضة الإلكترونية المحترفة”.

كما أن إطلاق إنفينكس جي تي فيرس (Infinix GT VERSE) يرفع مستوى الألعاب، من خلال إصدار مجموعة من المنتجات تلبي متطلبات اللعب بما في ذلك كمبيوتر محمول، وسماعات أذن، وساعة ذكية، ومروحة تبريد.

تفوّق على الهواتف الأخرى

يضم الهاتف معالج Dimensity 8200 Ultimate بتقنية 5G وتصنيع 4 نانومتر، ورقاقة عرض الألعاب المخصصة Pixelworks X5 Turbo؛ مما يجعله هاتفًا ثوريًا يوفر أداءً يلبي مستوى الرياضة الإلكترونية. كما أن زيادة معدلات الإطار من 60 إطارًا في الثانية إلى 120 إطارًا في الثانية، توفر تجارب بصرية مذهلة. سيخوض اللاعبون تجربة ألعاب آسرةً ويستمتعون بتفاعل مميز من خلال هذا الهاتف؛ فهو أول هاتف ذكي معتمد بواسطة برنامج الشهادة المعتمدة IRX تطلقه شركة إنفينكس.

أداء خارق يجعله وحش الألعاب بلا منازع

كما أنه مزوّد بميزة إكس بوست (Xboost) لإدارة الأداء المستدام، ويستخدم المزامنة العمودية لمنع تمزق الشاشة. أما عند الحديث عن المحرك، فيتميز بأنه يعطي أولويةً لموارد الألعاب، مما يضمن تجربة ألعاب سلسة وذات أداء مميز.

يتميز نظام التبريد في الهاتف بأنه نظام مصمم بعناية يستخدم ورقة الجرافيت لمادة متغيرة الطور (PCM) بحجم 68% أكبر، ونظام تبريد سائل VC بحجم 73% أكبر لتحسين كفاءة التبريد وتبديد الحرارة، كما يتم تطبيق أكثر من 66% من معجون الحرارة على المنطقة التي تشكل مصدر الحرارة الأساسية للتبريد المستهدف.

على الرغم من أن سلسلة هواتف إنفينكس جي تي (Infinix GT) دخلت حديثًا إلى ساحة الهواتف الرائدة في عالم الألعاب، إلا أنها تمكنت في غضون عام واحد فقط من أن تتألق وتصبح علامة فارقة في مجال

تسعى شركة إنفينكس إلى توفير تجربة ألعاب مميزة للمستخدمين؛ تجربةً تليق بمستوى الرياضات الإلكترونية. وأخيرًا وبعد أن أخضعت الشركةُ هاتف إنفيكس جي تي 20 برو إلى ثلاث جولات من الاختبارات الاحترافية الصارمة، أثبت جدارته واستوفى المعايير المطلوبة لاستخدامه على مستوى البطولات وأصبح الهاتف الرسمي لبطولة ببجي موبايل سوبر ليج (PMSL).

يقدم هاتف إنفيكس جي تي 20 برو أداءً استثنائيًا ويُظهر كفاءة في التعامل مع الألعاب الشهيرة كلعبة موبايل ليجيندز (MLBB)، وببجي (PUBG)، وكول أوف ديوتي (COD)، وجينشين إمباكت (Genshin Impact) وهونكاي: ستار رايل (Honkai: Star Rail). كما يمكنه رفع معدلات تحديث لعبة جينشين إمباكت إلى 120 هرتز من خلال التداخل ليوفر تجربة لعب سلسة ولا مثيل لها.

هاتف مصمم ليتفوق في عالم الألعاب

يتيمز هاتف إنفيكس جي تي 20 برو بتصميم السايبر-ميكا الذي يتماشى مع تصور إنفينكس جي تي للمعدن، والقوة، والسرعة. كما يتمتع بنمط شفرة التوربين الفريد مما يمنحه جمالًا ديناميكيًا وأداءً مميزًا. توفر واجهته ميكا لووب ليد (Mecha Loop LED) تخصيصًا واسعًا، مع ثمانية تركيبات للألوان وأربعة تأثيرات إضاءة؛ مما يتيح للاعبين تخصيصًا شاملًا لأجهزتهم. إن تصميمه الخارجي مستوحىً من البنية المعقدة لخلايا النحل، ويتماشى مع التصميمات الجميلة والنابضة بالحياة للألعاب الحديثة؛ مما يجعله الخيار الأمثل للاعبين الباحثين عن الأداء والأناقة معًا.

المزايا الرئيسية

شاشة المصفوفة العضوية النشطة ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء (AMOLED) مقاس 6.78 بوصة بدقة عرض كاملة محسّنة (FHD+) ومعدل تحديث 144 هرتز بحواف رفيعة.

نظام التشغيل النقي والنظيف Clean & Pure OS 2.0 مع تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد وتحديثات أمان لمدة 3 سنوات.

سماعات مزدوجة بتقنية صوت ماركة JBL.

وضع الشحن السريع – بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 45 واط.

تصميم سايبر-ميكا بوجود إضاءة ميكا لووب ميني ليد (Mecha Loop Mini LED) قابلة للتخصيص والتفاعل.

تأثيرات إضاءة الألعاب ميكا لووب.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل مزودة بتقنية تثبيت الصور الضوئي (OIS).

كما يسر شركة إنفينكس أن تعلن أيضًا عن كومبيوترها المحمول الجديد إنفينكس جي تي بي بوك (Infinix GTBOOK) الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة إنفيديا (Nvdia). يتميز هذا الكومبيوتر بتقنية وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات المتطورة، وحلول تبريد متقدمة، وشاشة عالية معدل التحديث. تتزين هذه الميزات بتصميم أنيق يعكس التزام منتجات سلسلة إنفينكس جي تي بتصميمات تحاكي جماليات الألعاب الحديثة والتي يكون اللاعب حجر الأساس فيها.

هاتف الألعاب الرسمي لبطولة ببجي موبايل سوبر ليج

(PMSL)أصبح هاتف إنفيكس جي تي 20 برو هاتف الألعاب الرسمي لبطولة ببجي موبايل سوبر ليج

السعر والتوفر:

سيتوفر هاتف إنفيكس جي تي 20 برو باللون الأزرق الميكا، والبرتقالي الميكا، والفضي الميكا، بإعدادات ذاكرة 12+256 جيجابايت و8+256 جيجابايت. أما الأسعار فستختلف حسب المنطقة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل عند إطلاق الهاتف

نبذة عن إنفينكس:

إنفينكس موبايليتي هي علامة تجارية تكنولوجية ناشئة تختص بتصميم وتصنيع وتسويق مجموعة متنامية من الأجهزة حول العالم التي تحمل علامة إنفينكس التي تأسست في عام 2013. تستهدف إنفينكس المستهلكين من فئة الشباب، وتصبّ اهتمامها على تطوير تكنولوجيا حديثة متقدمة تتمثل في أجهزة الهواتف المحمولة المصممة بعناية التي تتميز بطرازها الراقي، وكفاءتها العالية، وأدائها المميز. وقد اتصفت أجهزة إنفينكس بكونها عصرية ومتاحة للجميع، وتلبي احتياجات المستخدم النهائي؛ فهو جوهر كل خطوة من خطوات التطوير.

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