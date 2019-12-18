الحكومة الأنغولية تصدر مناقصة عامة دولية لمنح خدمات الإدارة العامة والاستكشاف للمحطة المتعددة الاستعمالات في بورتو لواندا

لواندا، أنغولا، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصدرت حكومة أنغولا الإثنين، 16 كانون الأول/ديسمبر، 2019، مناقصة عامة دولية لمنح امتياز وتشغيل محطة ميناء لواندا متعددة الأغراض. وسيكون الهدف الرئيسي لهذه المناقصة هو تشجيع تطوير وتحسين كفاءة الموانئ من خلال إشراك المشغلين من القطاع الخاص ذوي الخبرة المؤكدة في هذا القطاع.

هذه المناقصة العامة موجهة إلى الشركات أو جمعيات الشركات المحلية والأجنبية التي أثبتت خبرتها في النشاط المعني أو التي تفي بمتطلبات البرنامج والمواصفات والتشريعات المعمول بها. الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو 30 آذار/مارس 2020، وفقًا لبرنامج المنافسة.

بالنسبة للشركات المهتمة بالمشاركة في المنافسة، يجب أن تفي بالمتطلبات التالية:

ملكية محققة لا تقل عن 25 مليون دولار أميركي (ما يعادل خمسة وعشرين مليون دولار أميركي).

لا يقل متوسط ​​حجم المبيعات السنوي لها خلال آخر ثلاث سنوات مالية عن 100 مليون دولار أميركي (مئة مليون دولار أميركي).

صافي أصول لا يقل عن 100 مليون دولار أميركي (مئة مليون دولار أميركي).

في حالة وجود جمعية للشركات، يجب أن تتوافق المتطلبات المشار إليها في الفقرات السابقة مع المؤشرات ذات الصلة التي تقاس بمشاركة كل شركة في الجمعية.

يجب أن يكون للشركات المنافسة، بشكل مباشر أو من خلال الشركات التابعة، مشاركة لا تقل نسبتها عن 25٪ في 3 عمليات امتياز على الأقل لمحطات الموانئ في آخر 3 سنوات، وفي مشاركة واحدة على الأقل من هذه العمليات لا تقل عن 50٪، مع متوسط ​​مقدار الحركة السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية لا يقل عن 250،000 حاوية مكافئة (مئتان وخمسون ألف حاوية مكافئة).

يجب تقديم المقترحات في مقر شركة ميناء لواندا، في أيام العمل، من الساعة 09:00 إلى الساعة 17:00، عند التسليم إلى قاعة اجتماعات الإدارة بي.

مرفأ ميناء لواندا متعدد الأغراض هو عبارة عن بنية تحتية للميناء مخصصة للتشغيل المتزامن للبضائع والحاويات العامة، ويبلغ طول رصيفها 610 أمتار وعمقها 12.5 مترًا وتبلغ مساحتها 181،070 مترًا مربعًا وتتسع لنقل 2.6 مليون طن لكل عام.

بالنظر إلى أهمية هذه المناقصة، فإننا ندعو وسائل الإعلام إلى نشر هذا البيان الصحفي.

لمزيد من المعلومات حول التطبيقات، يجب على الأطراف المعنية الوصول إلى الرابط أدناه.

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لواندا، 16 كانون الأول/ديسمبر، 2019