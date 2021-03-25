الوكالة الرقمية Americaneagle.com تواصل التوسع العالمي بمكاتب جديدة في دبي وأبو ظبي

شيكاغو, 25 مارس 2021 /PRNewswire/ — يسر شركة Americaneagle.com -وهي وكالة رقمية عالمية مقرها في شيكاغو- أن تعلن عن افتتاح مكاتب جديدة في الإمارات العربية المتحدة في دبي وأبو ظبي، وهي تُعَد بمثابة موطن لنظام بيئي للأعمال مزدهر ومبتكر ومتطلع إلى المستقبل. تم افتتاح مكتب دبي الجديد رسميًا، وهو مليء بالموظفين ذوي الخبرة من المهندسين الرقميين، ومديري المشاريع، وخبراء تطوير الأعمال.

يتيح الموقع العالمي الاستراتيجي لدبي لـ Americaneagle.com توفير تصميم مواقع الويب، وتطويرها، واستضافتها، وخدمات التسويق الرقمي للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا والهند وأفريقيا وآسيا. تُوفِّر دولة الإمارات العربية المتحدة بيئة أعمال رائدة من أجل الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي، وسيسمح وجود Americaneagle.com لهم بتقديم مجموعتهم الكاملة من الخدمات الرقمية للشركات والمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة. وتأتي الخبرة الموثوقة والمعتمدة والقدرات المؤسسية والابتكار من أكثر من 25 عامًا من الخبرة وآلاف العملاء العالميين وتسليم مشاريع RoW عبر منصات متعددة وعبر قطاعات متعددة.

وقال أنتوني سفاناسيني، الرئيس التنفيذي لـ Americaneagle.com: “نحن معجبون حقًا بمدينة دبي والمواهب العالمية التي تجتذبها هذه المدينة. أدى الاستثمار الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة والدعم الحكومي للأعمال إلى أن تصبح دبي رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي. نتطلع إلى بناء فريق من المتخصصين في مجال التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة من أجل خدمة هذا السوق المثير والمبتكر”.

تُعرَف دبي بأنها البوابة إلى الشرق الأوسط الكبير وأفريقيا وآسيا، ولدى Americaneagle.com الآن وجود في هذه المنطقة لكي تتماشى مع المكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالإضافة إلى صوفيا وبلغاريا ولندن وزيورخ وجنوب أمريكا.

وبصفتهم خبراء محايدون في مجال التكنولوجيا، تعمل المشاركة الرقمية في Americaneagle.com على ربط تجربة العملاء ووظائفها وتصميمها وإدارتها من أجل إثراء تجربة المستخدمين على الإنترنت في جميع أنحاء العالم رقميًا. يبدأون بالعملاء – ويفهمون حقًا احتياجاتهم، مسترشدين بالقيم وموظفيهم والخبرة المستمدة من قاعدة عملاء متنوعة بالإضافة إلى الشراكة مع بعض أفضل شركات التكنولوجيا في العالم. كما تتطلع Americaneagle.com إلى بناء تجارب رقمية مقنعة من خلال مواقع الويب والهواتف الجوَّالة والبوابات الرقمية و LoT والأكشاك للمؤسسات في هذا المحور التجاري والاستثماري الرائد.

وقد أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وِجهة عالمية رائدة لرواد الأعمال والشركات، ويسعد Americaneagle.com تقديم خدماتها الرقمية إلى أحد أكثر الاقتصادات إثارة وتفكيرًا في المستقبل وسرعة في النمو في العالم.

حول Americaneagle.com

تُعَد Americaneagle.com بمثابة وكالة رقمية عالمية متكاملة الخدمات ومقرها في ديس بلينس بولاية إلينوي، وهي تُقدِّم أفضل تصميم لمواقع الويب وأفضل تطوير واستضافة ودعم ما بعد الإطلاق وأفضل خدمات التسويق الرقمي. حاليًا، تُوظِّف Americaneagle.com أكثر من 500 مهني محترف في مكاتب حول العالم بما في ذلك أبو ظبي وشيكاغو وكليفلاند ودالاس ودبي ولندن ولوس أنجلوس ونيويورك وناشفيل وواشنطن العاصمة وزيورخ وبلغاريا. وبعض من عملائهم العديدين هم Dairy Queen و FASTSIGNS و Soletrader و WeatherTech و American Management Association. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.americaneagle.com

الاتصال:

مايكل سفاناسيني، الرئيس

press@americaneagle.com

847-699-0300

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