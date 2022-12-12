‫الصكوك الوطنية في الامارات تختار حلَّ الصيرفة الإسلامية آيمال من أزينشيو لتعزيز الكفاءات التشغيلية ودعم استراتيجية النمو 

سنغافورة، 12 ديسمبر 2022 /PRNewswire/ — أعلنت أزينشيو سوفت وير ( أزينشيو )، شركة التكنولوجيا التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها والمملوكة من قبل مجموعة من الصناديق المالية التي تحصل على الخدمات الاستشارية من أباكس بارتنرز ، اليوم عن تزويد الصكوك الوطنية ، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات، بحلّ الصيرفة الإسلامية آيمال من أزينشيو، لدعم مساعيها في تحسين كفاءة العمليات ورفع سوية الرقابة الداخلية والارتقاء بمستوى تجارب العملاء كجزءٍ من استراتيجية الصكوك الوطنية الطموحة للنمو.

وتُعد آيمال من أزينشيو منصة رقمية رائدة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية في القطاع، وأول مجموعة برمجيات مصدقة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – أيوفي . س تُزود منصة آيمال المرنة والموحدة والقابلة للتطوير الصكوك الوطنية بالمستويات التي تتطلع إليها من حيث مرونة الأعمال وتطبيق احكام الشريعة ، ما يضمن الحد من الوقت اللازم لطرح المنتجات الإسلامية في السوق وسُرعة نشر مزايا ووظائف المنتجات والخدمات، إلى جانب تقديم خدمات عملاء عالية المستوى.

وتُتيح المنصة أتمتة المهام العديدة للشركة بكلّ سهولة وسلاسة، ما يسمح بضبط الإعدادات دون الحاجة لإمكاناتٍ برمجية إضافية، ويُوفر خدماتٍ مبتكرة وقيّمة لكلّ مستخدمي النظام مع الحدّ من التعقيدات التي تُواجههم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “فَرض التطور التكنولوجي حدوث تغيُّرات جذرية في عالم الخدمات المالية. ونُدرك في الصكوك الوطنية أهمية اعتماد التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما وأنّها ساعدتنا على تحسين العمليات الداخلية وعزّزت سرعة وصولنا إلى السوق ومكانتنا الإجمالية فيه. وتُشكّل شراكتنا مع أزينشيو خطوة جديدة في رحلتنا نحو التطور، ونأمل أن تُساعدنا منصة آيمال على إحداث التحوّل المنشود من حيث تحسين الأداء التشغيلي، بما يعود بالفائدة على موظفينا ومالكي الصكوك والشركاء الخارجيين على حد سواء”.

ومن جانبه، قال توني كينيار، الرئيس التنفيذي لشركة أزينشيو سوفت وير : “يسرنا في أزينشيو التعاون مع الصكوك الوطنية، لا سيما مع دورها المهم في تحقيق أهداف الحكومة الإماراتية في النهوض بقطاع الاستثمار في الدولة، ما يمنحها ميزة تنافسية لتعزيز أعمالها في الإمارات العربية المتحدة. وكُلّنا ثقة بقدرة منصة آيمال على مساعدة الشركة بترسيخ وجودها في الدولة من خلال التكيف بسرعة مع احتياجات العملاء المتطورة للمنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع تقديم مستوى أعلى من الخدمة”.

نبذة حول أزينشيو سوفت وير

توفر شركة أ زينشيو سوفت وير حلولاًّ برمجيةًّ تتصف بالمهام الحرجة في كل من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والهند سواء للبنوك التقليدية والإسلامية ومقدمي الخدمات المالية وشركات التأمين. كما توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات للشركات المتوسطة الحجم.

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