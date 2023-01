‫العلامة التجارية THE WORLD’S 50 BEST HOTELS – 50 BEST-برنامج الجوائز الجديد للاحتفال بقطاع الفنادق – لتوزيعه في عام 2023

’50 Best’ ، المنظمة التي تقف وراء The World’s 50 Best Restaurants و The World’s 50 Best Bars ، تعلن عن أول إطلاق عالمي لها منذ عام 2009

لندن, 10 يناير / كانون الثاني 2023 /PRNewswire/ — 50 Best ستطلق القائمة الافتتاحية The World’s 50 Best Hotels في سبتمبر 2023، مع تسليط الضوء على تجارب الفنادق المتميزة في جميع أنحاء العالم التي ستشكل تطلعات الملايين من المستهلكين والمسافرين وأصحاب الفنادق.



سيشكل إطلاق The World’s 50 Best Hotels أول غزوة رسمية للعلامة التجارية الرائدة في السفر، وهو خطوة أخرى في رحلة 50 Best نحو أن تصبح النقطة المرجعية العالمية لأفضل تجارب الضيافة في جميع أنحاء العالم.

يقول Tim Brooke-Webb ، العضو المنتدب لـ 50 Best : “على مدى السنوات العشرين الماضية، أصبحنا رائدين في السوق في توفير أكثر القوائم موثوقية للمطاعم والبارات التي يديرها الخبراء على هذا الكوكب. بالنسبة لنا، يبدو أنه من الطبيعي إكمال الدائرة، وتوحيد المطاعم والحانات والفنادق. نريد إنشاء منصة موحدة لأفضل الفنادق في العالم والأفراد المدهشين الذين يقفون خلفها ولكن أيضًا للمستهلكين، مما يساعدهم على اختيار أفضل أماكن الإقامة حقًا”.

يتابع Mark Sansom ، مدير المحتوى ل The World’s 50 Best Hotels : “نعتقد أن هناك فجوة كبيرة في السوق لتصنيف الفنادق على أساس المساواة الحقيقية. وبخلاف الجوائز الأخرى، لا توجد تكلفة للدخول أو القائمة المختصرة أو الحضور”.

سيتم الكشف عن أول قائمة على الإطلاق لـ The World’s 50 Best Hotels في حدث مباشر في سبتمبر 2023. سيعكس التصنيف أفضل تجارب السفر التي تم جمعها من 580 ناخبًا مجهولًا – مزيج من أصحاب الفنادق والصحفيين والمسافرين ذوي الخبرة – برئاسة مجموعة من Academy Chairs في تسع مناطق حول العالم. يُطلب من الناخبين ببساطة الحصول على أفضل سبع تجارب خلال فترة الاقتراع التي مدتها سنتان. أي فندق في العالم مؤهل للتصويت ولا يجب أن يتوافق مع أي معايير.

The Academy Chairs هم كالتالي:

Cecilia Núñez ، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

Danielle Demetriou ، اليابان، كوريا الجنوبية

Isabella Sullivan ، الشرق الأوسط، أفريقيا

Jeninne Lee-St John ، جنوب شرق آسيا

Kee Foong ، الصين، هونغ كونغ، تايوان، ماكاو

Lauren Ho ، أوروبا

Michael Harden ، أوقيانوسيا

Yolanda Edwards ، الولايات المتحدة، كندا

Zinara Rathnayake ، جنوب آسيا

لمزيد من المعلومات حول The World’s 50 Best Hotels يرجى زيارة: theworlds50best.com/hotels

المركز الاعلامي: https://mediacentre. theworlds50best.com/

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1973352/World_50Best_ Hotels_Logo.jpg