العمل معًا – تقدم الآن

أنشأت مبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ومجموعة BMW جائزة الابتكار بين الثقافات، التي شجعت الحوار بين الثقافات على مدار عشر سنوات

وفي سبيل إحياء الذكرى العاشرة لإنشائها، ندعو المنظمات في جميع أنحاء العالم إلى تقديم مشاريع مبتكرة لدراسة منحها الجائزة (علمًا بأن الموعد النهائي هو 27 مايو 2021)

سيحصل الفائزون بالجائزة العشر على ما مجموعه 200000 دولار أمريكي في شكل مساعدات مالية

ينصب التركيز على المشاريع المخصصة لتعزيز التنوع والتكامل والاندماج الاجتماعي

ميونيخ ونيويورك، 22 أبريل 2021 (GLOBE Newswire) – منذ عشر سنوات ومبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC) ومجموعة BMW تقدمان الدعوة للمنظمات في جميع أنحاء العالم للتقدم لنيل جائزة الابتكار بين الثقافات.وقد استخدم الشريكان هذه الجائزة لدعم المشاريع المبتكرة التي تُعزز التفاهم بين الثقافات.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال السيد/ Miguel ÁngelMoratinos، الممثل السامي للاتحاد: “بينما نحتفل بعشر سنوات من هذه الشراكة المتنامية باستمرار بين الاتحاد وشركة BMW وبدعم من شركة Accenture في الوقت الحالي، فسوف نستمر في التعاون من أجل تعظيم عمل المبتكرين الاجتماعيين المتميزين وتعزيز التنوع والمجتمعات الشاملة”.كما قالت Ilka Horstmeier، عضو مجلس إدارة شركة BMW AG المسؤول عن الموارد البشرية والراعي الجديد لجائزة الإبداع بين الثقافات:

“لا نحتفل في الذكرى السنوية لنا بشراكة ناجحة للغاية فحسب، لكننا أيضًا نستخدم جائزة الإبداع بين الثقافات مرة أخرى لمخاطبة شعور الناس بالانتماء إلى المجتمع”.وهذا الاحتفال يكتسب معنى جديدًا تمامًا في ظل مواجهة جائحة كوفيد-19.وكما قالت Horstmeier: “لا يسعنا إلا أن ندير التحديات الإضافية التي تفرضها الجائحة عن طريق العمل معًا”.

مطلوب: مشاريع لمجتمع شامل ومتنوع

ينصب التركيز في المقام الأول هذا العام على المشاريع التي تعزز المساواة بين الجنسين، ومكافحة التطرف العنيف، والكراهية، والتحيزات، ودعم الفن، والثقافة، والرياضة كوسائل لتحقيق التماسك الاجتماعي والتنوع.

ومن أجل الاستفادة من التأثير الاجتماعي للمشاريع المختارة، سوف يحصل المشتركون في الدور النهائي العشر على المساعدة المالية ذاتها.ولهذا السبب، وبدعم من شركة Accenture، زاد الشركاء مبلغ الجائزة المالية إلى 200000 دولار أمريكي.وبالإضافة إلى ذلك، سيتلقى المشتركون في الدور النهائي استشارات فردية ومهنية وسيشاركون في مختلف الدورات التدريبية وورش العمل.

تقدم المنظمات المهتمة طلبها قبل الساعة 5:00 مساءً(بالتوقيت الصيفي الشرقي) يوم الخميس، 27 مايو 2021، على الموقع www.interculturalinnovation.org.

جهة الاتصال:

Milena Pighi، مسؤولة شؤون الشركات والحكومات بمجموعة BMW، والمتحدثة الرسمية عن المسؤولية الاجتماعية للشركات

اتصل على الرقم ‎+49-89-382-66563؛ Milena.PA.Pighi@bmw.de

https://www.bmwgroup.com

Alessandro Girola، منسق البرمجة في منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

جهة الاتصال: ‎+1 (929) 274-6217؛ alessandrog@unops.org

https://www.unaoc.org