الفائز بجائزة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لأفضل لاعب جديد في الموسم: لاميلو بول يعرض حذاءه الذي يحمل توقيعه والذي سجَّل به تريبل دابل والمرتبط برمزه المميز الأول “الشمس الذهبية” للبيع في المزاد

لوس أنجلوس, 18 يونيو / حزيران 2021 /PRNewswire/ — سيعرض LaMelo Ball (لاميلو بول) الفائز بجائزة NBA (دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين) لأفضل لاعب جديد حذاء Puma Clyde All-Pro Elf (بوما كلايد أول-برو) -الذي يحمل توقيعه والذي ارتداه في مباراة التاسع من يناير/كانون الثاني، حيث حصد لقب أصغر لاعب في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يسجِّل تريبل دابل- للبيع في المزاد الذي يرتبط برمزه المميز الأول GOLD SUN (الشمس الذهبية) الذي سيظل محفوظًا إلى الأبد على البلوك تشين باعتباره أول وأندر رمز غير قابل للاستبدال يحصده لاميلو بول.

يبدأ المزاد يوم الخميس الساعة 7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ على موقع lameloball.io ، الذي يضم مجموعة لاميلو من الرموز غير القابلة للاستبدال.

أشار بول قائلًا “هذا الحذاء يعني لي الكثير، وكذلك جمهوري. وبما أننا نجمع بين العالمين المادي والرقمي، فهذا الحذاء يمثل رمزًا مثاليًا لمنهجنا.”

بالإضافة إلى حذاء التريبل دابل الذي يحمل توقيع لاميلو، سيحصل الفائز بالمزاد أيضًا على قميص يحمل توقيع لاميلو بول ومجسَّم لرمز “الشمس الذهبية”. ويتمتع جميع حاملي رمز “الشمس الذهبية” الذين يبلغ عددهم 500 بإمكانية المشاركة في فعاليات توزيع جوائز صفقات التأييد وسحوبات الفوز بتذاكر حضور مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وإجراء محادثات حصرية مخططة مسبقًا مع بول عبر تطبيق Discord (ديسكورد).

يُعد رمز “الشمس الذهبية” أول رمز غير قابل للاستبدال متطور يرتبط بحدث فعلي: وهو إعلان دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عن جائزة أفضل لاعب جديد لموسم 2021 التي فاز بها بول خلال الأسبوع الجاري.

ستحذو رموز لاميلو غير القابلة للاستبدال حذو إحصاءاته الحالية وجوائزه الفردية التي تغيِّرطبيعة وقيمة الرموز غير القابلة للاستبدال بمرور الزمن. وتُعَد هذه الرموز الديناميكية غير القابلة للاستبدال -المصممة بالشراكة مع شبكة Chainlink (تشين لينك) ومنصة Ether Cards (إيثر كاردز)- أولى الرموز التي يقدمها لاعب محترف.

وصرّح Sher Chaudhary (شير تشودهاري)، أحد مؤسسي Playground Studios (بلاي جراوند ستوديوز) والمنتج الإبداعي لرمز لاميلو بول غير القابل للاستبدال، قائلًا “تخطينا بالفعل فكرة وجود الرموز غير القابلة للاستبدال في صورتها الرقمية فقط. وننطلق الآن نحو توفير تجارب فريدة وجذابة.”

تُعد مجموعة بول واحدة من ثلاث مجموعات رموز غير قابلة للاستبدال يقدمها لاعبون تحقق مبيعات لا تقل عن مليون دولار.

معلومات حول بلاي جراوند

هو ستوديو رائد في مجال إنتاج أولى الرموز غير القابلة للاستبدال في العالم، أو الرموز غير القابلة للاستبدال التي تتطور اعتمادًا على الأحداث الفعلية. ويتيح بلاي جراوند للجميع إصدار رموز رقمية نادرة تمنح جمهورهم المزايا وإمكانية الوصول الحصري وإمكانات التنبؤ بالسوق اعتمادًا على الأحداث التي تُقام خارج البلوك تشين.

للتواصل: team@ playgroundstudios.io

معلومات حول شبكة تشين لينك ومنصة إيثر كاردز

تشين لينك هي شبكة أوراكل القياسية في القطاع التي تدير العقود الذكية الهجينة. وإيثر كاردز هو إطار للرموز غير القابلة للاستبدال يربط بين العالمين المادي والرقمي.