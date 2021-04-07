العلا، المملكة العربية السعودية، 6 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire/ — يقدم أندريا بوتشيلي، أكثر المغنين شعبية في العالم، عرضًا موسيقيا عالميًا لأول مرة في موقع التراث العالمي لليونسكو في الحجر السعودية ليل أبريل، 2021. وفي حين أن الحدث سيكون لـ 300 شخص فقط، سيتم بث العرض على الهواء مباشرة ومجانيًا على قناة اليوتيوب للمايسترو لكي يتمكن ملايين المعجبين من مشاهدتها حول العالم.

سيقام الحدث في العلا بالمملكة العربية السعودية بين المقابر النبطية لمدينة الحجر القديمة. وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها هذا الموقع مكانًا لحدث موسيقي من هذا المستوى، وقد وعد المايسترو الرئيسي بتقديم مجموعة حميمة من أغانيه تضم موسيقيين من أوركسترا الفيلهارمونية العربية والضيوف الخاصين لورين ألريد، ماتيو بوتشيلي، السوبرانو فرانشيسكا مايونشي مع يوجين كون على البيانو.

يمثل الحفل الموسيقي العام الثالث على التوالي الذي يقدمه بوتشيلي في العلا، حيث كان أتحف الجماهير في مهرجاني شتاء طنطورة السابقين بالمكان. يعد الحدث بأن يكون احتفالًا لا يُنسى بالتراث والثقافة والموسيقى والتفاؤل.

في حين أن قائمة الفنانين المشاركين لا تزال طي الكتمان، وعد المنظمون بأن المعجبين، القدامى والجدد، لن يخيب أملهم. وكذلك سيظل الضيف المفاجأة سرا لن يتم إفشاؤه للمشاهدين إلا في ليلة الحفلة وليس قبلها.

الحجر، التي شيدتها المملكة النبطية في القرن الأول قبل الميلاد، هي مدينة صحراوية قديمة تضم آلاف المقابر المحفورة في جبال من الحجر الرملي. لدى ما لا يقل عن 100 مقبرة واجهات منحوتة متقنة، وهو ما يمثل توقيع الحرفيين النبطيين المهرة.

سيتم بث الحفل الموسيقي مباشرة ومجانيًا على قناة أندريه بوتشيلي على يوتيوب يوم 8 أبريل الساعة 12 ظهرًا في لوس أنجلوس، و 3 مساءً في نيويورك، و 8 مساءً في لندن، و 9 مساءً في روما، وباريس وبرلين، و 10 مساءً في موسكو والمملكة العربية السعودية. الأداء ليس متوفرا حاليًا حين يُطلب التكرار أو عند الطلب، لذلك يُطلب من المعجبين الاستماع للحفل في الوقت المحدد أو تفويت الفرصة.

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