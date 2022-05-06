‫المبيعات وتوقعات الأعمال البالغة 18 مليون دولار أمريكي، وبعض نتائج مشاركة بوغوتا في إكسبو دبي 2020

بوغوتا، كولومبيا، 5 مايو 2022 / PRNewswire / — نتيجة لمشاركة بوغوتا في معرض دبي، قد حددت فرص أعمال جديدة في القطاعات الاستراتيجية مثل الخدمات الصحية، والمستحضرات الصيدلانية، والتكنولوجيا المالية، والاستعانة بمصادر خارجية للخدمات، والبنية التحتية، ومشاريع المدينة.

“كولومبيا هي واحدة من الوجهات المفضلة في دبي لتطوير مشاريع الاستثمار الأجنبي والتوسع الجديدة في أمريكا اللاتينية، مع أكثر من 44 مليون دولار أمريكي من الاستثمار في السنوات العشر الماضية. لهذا السبب، في إطار معرض دبي، ركزنا على تقديم جميع الفرص التجارية الموجودة في بوغوتا، لتوليد تحالفات تجارية جديدة والترويج لعرض التصدير والسياحة في العاصمة” هذا ما قالته ماريا إيزابيلا مونيوز، المديرة التنفيذية للاستثمار في بوغوتا، إحدى الكيانات التي مثلت المدينة في المعرض.

خلال الزيارة، تم وضع أجندات استثمارية مع إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة من خلال اجتماعات عمل مع أكثر من خمسين صندوقًا لرأس المال ورأس المال الاستثماري ورجال الأعمال والكيانات الحكومية.

من جانبها، عززت الأمانة العامة للتنمية الاقتصادية في المنطقة مشاركة 37 شركة من منطقة بوغوتا من قطاعات مثل الأغذية الزراعية والأزياء وميكانيكا المعادن والصناعات 4.0 والمواد الكيميائية وعلوم الحياة في اجتماع المائدة المستديرة للأعمال التجارية الكبرى في دبي. في هذا الحدث، تم الوصول إلى توقعات المبيعات والأعمال بنحو 18 مليون دولار أمريكي. وكانت دول مثل دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية وسنغافورة الأكثر اهتمامًا.

وقال الفريدو بيتمان، وزير التنمية الاقتصادية في بوغوتا: “إن مشاركة المدينة وخاصة قطاع التنمية الاقتصادية في هذا النوع من الأحداث هي طريقة أخرى لتعزيز نسيج أعمالنا من خلال ربطه بالأسواق الجديدة مع تعزيز جذب الاستثمار الأجنبي، لا سيما لمشاريع المدينة الرئيسية المقترحة في POT ، والتي ستسمح لنا، على المدى الطويل، بزيادة الإنتاجية وتوليد فرص العمل للجميع”.

وحضرت بوغوتا أيضًا منتدى Latam العالمي للأعمال التجارية، وهو حدث جمع آلاف رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للتعرف على فرص الأعمال التجارية في أمريكا اللاتينية.

من ناحية أخرى، تم فتح طريق تجاري جديد مع شركتي الطيران “طيران الإمارات” و “الاتحاد”: دبي – ميامي – بوغوتا، لدخول سوق به أكثر من 2 مليار شخص ووضع بوغوتا كبوابة إلى المنطقة مع ما يقرب من سبعة ترددات من هذه الخطوط الجوية.