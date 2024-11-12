‫المغرب يناديك: قمة معرض المغرب تبرز إمكانات الدولة الاستثمارية وجاذبيتها السياحية

الدار البيضاء، المغرب – EQS Newswire- 12 نوفمبر 2024 – ستُقام

الدورة الافتتاحية لقمة معرض المغرب للسياحة والضيافة والاستثمارعلى مدار يومي 19 و20 نوفمبر في فندق ماريوت بالدار البيضاء لإبراز الفرصة المميزة التي يقدمها المغرب للمستثمرين العرب لتنويع محافظهم والاستفادة من سوق الضيافة المزدهرة في البلاد.

ستُعقد القمة بالتعاون بين الشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT وفعاليات API، وستُقام فعالياتها باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وستبرز إمكانات المغرب الاستثمارية الهائلة للعلامات التجارية الفندقية والمستثمرين في مجال الضيافة.

قال عمر بن كابو، رئيس الاستشارات والمعاملات في المغرب، مجموعة CBRE، “تجمع المغرب مزيجًا فريدًا من سحر التراث ومقومات المعاصرة ما يجعلها وجهة مثالية للاستثمارات العربية في قطاعي السياحة والضيافة”.

تحظى مبادرات SMIT وقمة معرض المغرب باهتمام كبير لدى المستثمرين من دول الخليج وغيرها من الدول العربية، ولطالما كانت المغرب وجهة جذابة للسائحين من شبه الجزيرة العربية وكذلك للمستثمرين العرب لأنها تجمع بين عدة عوامل فريدة بما فيها القرب الجغرافي، والروابط الثقافية، والإمكانات الاقتصادية في قطاعات السياحة والعقارات والزراعة والطاقة المتجددة.

مشاركة المغرب في تنظيم حدث كبير مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 جعلتها أكثر تميزًا وجذبت إليها زوارًا من جميع أنحاء العالم، فزاد احتياجها لخدمات الضيافة المميزة وأقبل على زيارتها المبتكرون والمستثمرون الأذكياء.

ستستكشف هذه القمة فرص الاستثمار المتزايدة والمتنوعة في قطاع الضيافة في البلاد، وستجمع عديدًا من المستثمرين والمبتكرين والممولين ورواد قطاع الضيافة من مختلف أنحاء العالم لعرض إمكانات المغرب في تقديم برامج التمويل المبتكرة وحوافز الاستثمار وفرص البنية الأساسية الاستراتيجية لتنمية السياحة.

قال إروان غارنييه، كبير مديري شؤون التطوير في أفريقيا بفنادق راديسون: “ستهييء القمة مناخًا استثماريًا ملائمًا لدول الخليج، مع التركيز على القطاعات ذات الصلة ثقافيًا، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة، والتأكيد على مكانة المغرب بصفتها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والسياحة”.

يستهدف نهج SMIT جذب وتحفيز الاستثمار في قطاع الضيافة ويتوافق مع المصالح الاستراتيجية والأهداف الاقتصادية ومجالات الطاقة المتجددة وفرص التكنولوجيا الزراعة والعلاقات الثقافية المشتركة بين المغرب ودول المنطقة العربية. علاوة على ذلك، ستبرز القمة الفرص المتاحة للعلامات التجارية والمستثمرين في مجال الفنادق لترسيخ أعمالهم في سوق الضيافة المزدهرة في المغرب نظرًا لإمكاناتها الهائلة.

ستقدم قمة معرض المغرب لضيوفها منصة لإبرام الصفقات ليتعرفوا على فرص الاستثمار في البلاد، ويتواصلوا مع الجهات المعنية الرئيسية، ويستفيدوا من رؤى خبراء متخصصين. لمعرفة مزيد من المعلومات عن القمة وتنزيل جدول الأعمال والتسجيل، يرجى زيارة https://apo-opa.co/4hHUtdp

ملاحظة للمستثمرين : يرجى الاتصال بموري (Murray) على murray@apievents.com لحجز مقعد في قمة معرض المغرب مجانًا.

تنزيل الصورة (1): https://apo-opa.co/3UHBaag

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للاستفسار عن قمة معرض المغرب:

موري أندرسون-أوجل (Murray Anderson-Ogle)

مدير – فعاليات API

Murray@apievents.com

39 77 890 71 27+

الموقع الإلكتروني: www.APIEvents.com