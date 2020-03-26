انضمام لين شوتويل لجمعية وورلدوايد إيرك كرئيسة ورئيسة تنفيذية للجمعية

تعيين مسؤولة تنفيذية دولية متميزة في مجال الموارد الإنسانية لقيادة جمعية تجارية عالمية للتنقل بهدف صوغ مستقبل العمل

آرلنغتون، فرجينيا، 26 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت وورلد إيرك Worldwide ERC® ، الجمعية التجارية الرائدة لإدارة المواهب ومعرفة التنقل العالمي والابتكار، اليوم أن لين شوتويل ستنضم إلى المنظمة كرئيسة ورئيسة تنفيذية جديدة للجمعية يوم 30 من الشهر الجاري، آذار/مارس. وبصفتها مديرة تنفيذية بارزة في الجمعية، تأتيشوتويلإلى دورها الجديد بسجل قيادي لقيادة القوى العاملة العالمية والمنظمات الناجحة لتنقل المواهب. ومع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في تقاطع الهجرة والاقتصاد ورأس المال البشري، ستقودشوتويلالابتكار في مؤسسة وورلد إيركحيث تدعم المنظمة المتخصصين في التنقل الذين يواجهون تحديات وفرصًا في الاقتصاد العالمي اليوم.

وقال إد هانيبال، مسؤول التنقل العالمي، رئيس مجلس إدارة وورلدوايد إيرك: “أنا وفريق القيادة ومجلس الإدارة في الجمعية سعداء للعمل مع مديرة تنفيذية مثبتة الخبرة من مستوى لين ولدي ثقة كاملة في قدرتها على دفع مؤسستنا إلى الأمام في بيئة سريعة التغير. أصبحت استراتيجيات المواهب والتنقل وواجب الرعاية أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع لين لمواصلة دعم أعضائنا وشركائنا بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح“.

تتولى شوتويل هذا الدور القيادي بعد ثلاثة أشهر من رحيل الرئيس والمدير التنفيذي السابق. قبلت شوتويل منصبها الجديد بعد جهود شاملة لتحديد المرشحة المثالية، وهي جهود قادتها شركة البحث التنفيذية المرموقة جيمس أند كو.

وقالت شوتويل “آتي إلى هذا الدور بتركيز فريد: لضمان حصول أعضائنا على الموارد التي يحتاجونها لدعم المجتمعات التي يخدمونها. لقد حان الوقت لنا جميعًا للعمل معًا ومواجهة هذا التحدي العالمي. صناعتنا لها تاريخ طويل في دعم الأشخاص في مكان العمل – بغض النظر عن مكان وجودهم أو مكان عملهم. يمكنك التأكد من أنوورلد إيركوأعضاءها سيقومون بدورهم للمساعدة في الاستجابة العالمية لوباء كوفيد – 19.”

قبل انضمامها إلى وورلد إيرك، عملتشوتويلكنائبة أولى للرئيس ورئيسة قسم التوعية والعمليات العالمية لجمعية إدارة الموارد البشرية، وهي أكبر جمعية مهنية للموارد البشرية في العالم. في هذا الدور، عملت شوتويل كرئيسة مشاركة لآلية الأعمال للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ومجلس أمناء خدمات التعليم العالمية، مستفيدةً من خبرتها التي تزيد عن عقدين من الزمن في مساعدة المنظمات الكبرى في إنشاء قوى عاملة عالمية.

وفي وقت سابق من حياتها المهنية، عملت شوتويل كمديرة تنفيذية في مجلس الهجرة العالمية/المجلس الأميركي للموظفين الدوليين، حيث قادت نموًا كبيرًا وقادت عملية اندماج المنظمة معجمعية إدارة الموارد البشريةفي العام 2018. كما قدمت شوتويل الخبرة في سياسة التنقل كمحاضرة ومتحدثة إعلامية وعبر شهادات قدمتها أمام الكونغرس الأميركي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

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تعرف على الكيفية التي تعمل بها مؤسسة وورلد إيرك على تشكيل مستقبل مجتمع التنقل الديناميكي والمبتكر والمتنامي على www.worldwideerc.org .

حول وورلدوايد إيرك

تعتبر وورلدوايد إيرك منظمة عالمية ملتزمة بربط وتعليم المتخصصين في مجال تنقل القوى العاملة في جميع أنحاء العالم منذ العام 1964. ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة، ولها مكاتب في لندن وشنغهاي، وورلدوايد إيرك تعتبر مصدرا للمعرفة والابتكار في مجال التنقل العالمي في إدارة المواهب من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وعبر الأميركتين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.worldwideerc.org.

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