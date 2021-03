ميرتشي تتشارك مع ستوديو دولفنغ ريكوردنغ أل أل سي لإعادة الدخول إلى السوق بعد توقف قصير بإذاعتها ومنصتها الرقمية

دبي، 29 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميرتشي Mirchi، الشركة الهندية الرائدة في مجال الموسيقى والترفيه، عن إعادة انطلاقها رسميًا في دبي، اليوم. وإذ تعود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد توقف استراتيجي قصير، تتشارك ميرتشي مع ستوديو دولفنغ ريكوردنغ أل أل سي لإعادة إنتاج منصاتها الإذاعية والرقمية. تهدف ميرتشي إلى تقديم أفضل تجربة استماع للموسيقى الهندية وبوليوود بالإضافة إلى بعض المحتويات الأكثر شعبية والمحبوبة من ميرتشي مثل “Mirchi Murga” و “Mirchi Top 20 Countdown” و “What the Farhan” و “Club Mirchi”، من بين العديد من المحتويات الموسيقية الأخرى.

وإذ تعود بصورة رمزية أكبر وأكثر جرأة، عادت العلامة التجارية باسم “ميرتشي”، مستبعدة كلمة “راديو” من اسمها. ويهدف هذا إلى تسليط الضوء على حقيقة أن العلامة التجارية ميرتشي هي أكثر بكثير من مجرد راديو الآن.

تقدم الماركة التجارية ميرتشي لعملائها تجاربها وحلولها عبر العديد من المنصات الرقمية، والأحداث على الأرض (ميرتشي آي بي أس والأحداث المخصصة)، ومحتوى الفيديو الأصلي (سلسلة الويب والاسكيتشات) وعروض المشاهير البارزة مثل “Calling Karan” من كاران جوهار وWhat Women Want ، من كارينا كابور.

وعلى ضوء أن السكان الجنوب آسيويين يمثلون كثر من 50٪ من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الإمارات سوقًا مهمًا واستراتيجيا للغاية للعلامة التجارية. وبعد أن كانت قد أسست مركزا لها في البلاد لما يقرب من ثماني سنوات، قدمت ميرتشي ترفيهًا لا مثيل له أثار إعجاب الجمهور. سيطرت ميرتشي على الحصة الأكبر من المستمعين لأكثر من 5 سنوات في الإمارات العربية المتحدة (بيانات نيلسون)، واحتفظت بمكانتها القيادية حتى 30 حزيران/يونيو </152 2020 عندما خرجت من السوق لأسباب استراتيجية.

ستكون منصة ميرتشي الآن متوفرة للمستمعين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة على التردد 102.4FM وكذلك عبر الإنترنت على www.mirchi.ae

بالإضافة إلى أعمال الحلول الرقمية والعلامة التجارية المتنامية بسرعة لميرتشي، يوفر هذا الإطلاق منفذًا مثاليًا للعلامات التجارية الهندية والمحلية للوصول إلى جمهورها المستهدف في الإمارات العربية المتحدة. تلبي ميرتشي مجموعة متنوعة من رغبات المغتربين من جنوب آسيا، وتوفر قاعدة استهلاكية كبيرة للشركات للتعامل معها.

وتعليقًا على الإطلاق، قال براشانت باندي، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة ميرتشي، “الإمارات العربية المتحدة سوق مهم لشركة ميرتشي؛ ويسعدنا جدًا إعادة إطلاق علامتنا التجارية في هذا السوق. لقد شهدنا استجابة رائعة لمحتوياتنا ومقدمي برامج الموسيقى على إذاعتنا لدرجة أننا أصبحنا المحطة الإذاعية رقم 1 في البلاد وكنا روادا في الصناعة لمدة 5 سنوات. ومع إعادة الدخول هذه، نريد إعادة الاتصال بجمهورنا، وتلبية متطلباتهم الترفيهية وتقديم محتوى هندي لا مثيل له “.

وقال كيش باندوبادياي، مدير شركة دولفنغ ريكوردنغ أل أل سي،“يسعدنا للغاية أن نعلن عن شراكتنا مع ميرتشي، العلامة التجارية الرائدة في مجال الموسيقى والترفيه في الهند، التي تعد رائدة في الابتكار والتميز في مجال الراديو التجاري. ليس لدينا شك في أن هذا التحالف القوي مع دولفن ستوديوز، أقدم محطات البث الإذاعي التجاري في الخليج، سيقدم منتجًا يمثل أفضل تجربة استماع وأكثرها إمتاعًا.”

وقال بريج بهالا، الرئيس التنفيذي لشركة دولفنغ ريكوردنغ أل أل سي،“يسعدنا أن نتشارك مع ميرتشي ونتطلع إلى استراتيجيات تغيير اللعبة، وإنشاء مكانة ريادية مستقبلية في السوق. الصوت الجديد والفريد من نوعه من المحطة سيوفر المحتوى الجديد والمثير لمستمعينا. ستتماشى استراتيجية البرنامج مع العلامة التجارية ميرتشي – الشباب والعصرية. تقدم المحطة تنسيق سي أتش آر للمدينة، تقديم الموسيقى والترفيه بلا توقف لإبقائك على اتصال. نتطلع إلى علاقة مثمرة.”

This launch comes on the heels of Mirchi’s upcoming expansion across multiple markets in GCC region.

