‫ بلغت إيرادات شركة LTI 2.1 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2022، وارتفع نموها بنسبة 25.9% في الربع الرابع من العام نفسه، وإيراداتها بنسبة 27.5% مقارنة بالعام المنصرم 

مومباي، الهند، 20 أبريل 2022 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة Larsen & Toubro Infotech (في بورصة بومباي: 540005) (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: LTI “إل تي آي”)، وهي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية، اليوم عن نتائجها للربع الرابع من العام المالي 2022 والعام المالي 2022 بأكمله.

الربع الرابع للعام المالي 2022

بالدولار الأميركي:

وصلت الإيرادات إلى 570.4 مليون دولار أميركي ، بمعدل نمو بلغ 3.1% على أساس ربع سنوي و27.5% سنويًا

، بمعدل نمو بلغ بلغت نسبة زيادة إيرادات العملة الثابتة 3.6% فصليًا و29.0% سنويًا

بالروبية الهندية:

بلغت الإيرادات 43,016 مليون روبية هندية ، بمعدل نمو بلغ 4.0% على أساس ربع سنوي، و31.6% سنويًا

، بمعدل نمو بلغ ارتفع صافي الدخل إلى 6,375 مليون روبية هندية، بمعدل نمو بلغ 4.1% على أساس ربع سنوي و16.8% س

نويًا

العام المالي 2022 بأكمله

بالدولار الأميركي:

وصلت الإيرادات إلى 2,102.5 مليون دولار أمريكي ، بمعدل نمو 25.9% سنويًا

، بمعدل نمو بلغت نسبة زيادة إيرادات العملة الثابتة 25.8% سنويًا

بالروبية الهندية:

وصلت الإيرادات 156,687 مليون روبية هندية ، بمعدل نمو 26.7% سنويًا

، بمعدل نمو بلغ صافي الإيرادات 22,985 مليون روبية هندية، بمعدل نمو إيرادات صافي

بلغ 18.6% سنويًا

إيرادات رأس المال

بلغت الأرباح النهائية 30 روبية هندية للسهم الواحد ، بنسبة توزيع أرباح 41.9% للعام

، بنسبة توزيع أرباح للعام بلغت نسبة العائد على حقوق الشركاء 28.5% للعام

مكاسب الصفقات الجديدة

– وقع الاختيار عليها من قبل إحدى شركات الخدمات المالية المصنفة في فورتشن غلوبال 500 من أجل مشاركة الخدمات المُدارة الشاملة التي تتضمن التحول والحوكمة، ودعم البرامج الوسيطة، والبيانات كجزء من وظيفتها التكنولوجية العالمية

– اختارت إحدى الشركات المصنفة ضمن فورتشن غلوبال 500، وتعد مقدم خدمات رائد للتصنيفات، والمعايير، والتحليلات، والبيانات المالية، شركة LTI كشريك أساسي لها في المشاركة التي تنطوي على البيانات والخدمات الرقمية من أجل دمج منصات البيانات الخاصة بها مع عملية الاستحواذ الأخيرة.

– وقع الاختيار عليها من قبل إحدى شركات السلع الاستهلاكية في فورتشن غلوبال 500 لتكون شريك استراتيجي لها في البيانات والتحليلات للعمل على تحويل واكتساب رؤى عبر وظائف الأعمال الأكثر أهمية في التصنيع وسلسلة التوريد والتسويق وإنشاء مركز بيانات وصفية

– تشارك هيئة حكومية رئيسية في مجال الرعاية الصحية العامة من أجل تطوير نظام بيئي وبنية تحتية تكنولوجية توفر وتخزن وتحسن الوصول إلى البيانات العامة ذات الصلة وتدعم برامج التأمين الصحي العام

– وقع الاختيار عليها من قبل شركة معادن وتعدين كبيرة للمشاركة في خدمات إدارة تخطيط موارد المؤسسة ( ERP ) التي تتضمن وحدات أعمال رئيسية مثل إدارة النقل والتكنولوجيا ومشاركة العملاء والموردين عبر كياناتها القانونية وأكثر من 40 وحدة تشغيل

– وقع الاختيار عليها من قبل مقدم خدمة التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث ومقره في أمريكا الشمالية من أجل دمج الأنظمة الأساسية والبيانات المالية لخطوط عمل متعددة عبر العديد من الشركات التابعة في مستودع بيانات مؤسسي مركزي

– اختار أحد كبار مقدمي الرعاية الصحية في الشرق الأوسط شركة LTI ، من خلال شراكته الاستراتيجية مع رائد إقليمي، من أجل دعمه في مركز عمليات الأمن والشبكات.

– اختار بنك كبير شركة LTI من أجل تجديد موقعه على الإنترنت لتغطية جميع جوانب التجربة الرقمية، والاستضافة السحابية والصيانة

– اختارت شركة خدمات مالية عالمية في أوروبا شركة LTI للاستعانة بمصادر خارجية لمكتب خدمة العملاء وبناء مساحة عمل رقمية لموظفيها

– وقع الاختيار عليها من قبل إحدى الشركات المصنفة في فورتشن غلوبال 500 والعاملة في توريد منتجات وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من أجل تحديث نظام S/4HANA ERP الخاص بها والمختص في تخطيط موارد المؤسسة

– وقع الاختيار عليها من قبل شركة خدمات أمنية عالمية من اجل إنشاء مركز قيادة رقمي لمراقبة البنية التحتية والشبكة، وضمان الحد الأدنى من التعطيل

– وقع الاختيار عليها من قبل شركة مرافق في أمريكا الشمالية من اجل إدارة التطبيقات الأساسية وأنظمة العمليات لضمان تبسيط اتفاقيات مستوى الخدمة والالتزام بمؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال، وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة في العمليات

الجوائز والتكريمات

– حازت شركة LTI على لقب قائد في جميع الأرباع الستة في تقرير شركاء النظام البيئي لخدمات أمازون ويب بالولايات المتحدة لعام 2021 الصادر عن ISG Provider Lens ™.

– نُصّبت شركة LTI كقائد ونجم أداء في تقييم Duck Creek لخدمات تكنولوجيا المعلومات في مجموعة Everest Group ، تقييم PEAK Matrix® 2022

– أُدرجت LTI في قائمة أفضل 10 أنظمة في خدمات تكنولوجيا المعلومات في مجموعة Everest Group لعام 2022 في تقييم PEAK Matrix ®

– احتلت LTI المرتبة الأولى في قائمة أفضل منافسي في مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات لمجموعة Everest لعام 2022 في تقييم PEAK Matrix ®

– جرى الاعتراف Fosfor Optic التابعة لشركة LTI في The Forrester Now Tech : نسيج بيانات المؤسسة، تقرير الربع الأول لعام 2022

– جرى الاعتراف بـ Fosfor Refract التابعة لشركة LTI في The Forrester Now Tech : منصات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تقرير الربع الأول لعام 2022

تطورات أعمال بارزة أخرى

أعلن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد في 19 أبريل 2022 عن توزيعات أرباح نهائية قدرها 30 روبية هندية لكل سهم (بقيمة الاسمية 1 روبية هندية) للعام المالي 2021-2022. إجمالي توزيعات الأرباح للعام المالي 2022 هو 55 روبية هندية لكل سهم، بما في ذلك توزيعات الأرباح المؤقتة البالغة 15 روبية هندية وتوزيعات الأرباح الخاصة البالغة 10 روبية هندية لكل سهم تم الإعلان عنه في أكتوبر 2021 ويوليو 2021 على التوالي

– جرى تصنيف LTI في المرتبة 22 بين أعلى 25 علامة تجارية لخدمات تكنولوجيا المعلومات قيمة في تصنيف Brand Finance IT Services 25 2022

– حصل سانجاي جالونا، الرئيس التنفيذي لشركة LTI ، على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2022 في فئة تكنولوجيا المعلومات أو خدمات تكنولوجيا المعلومات، من قبل Business Today

– حصلت LTI على تقدير ذهبي من EcoVadis لممارسات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بما في ذلك البيئة والعمل وحقوق الإنسان والأخلاق والمشتريات المستدامة

– حصلت Optic بواسطة Fosfor على لقب “أفضل حل في كتالوج البيانات لهذا العام” في حفل توزيع جوائز اختراق البيانات لعام 2022

– توسع LTI وجودها في الولايات المتحدة من خلال مركز مشاركة جديد في هارتفورد، كونيكتيكت

نُبذة حول شركة LTI

شركة LTI لتقنية المعلومات (رمز التداول في البورصة الوطنية الهندية: LTI ) هي LTI ) شركة عالمية متخصّصة في تقديم الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، ساهمت في نجاح أكثر من 485 عميلًا حول العالم. ومن خلال عملياتنا في 33 دولة، فإننا نقطع شوطًا إضافيًا من أجل عملائنا ونُسرِّع من تحولهم الرقمي من خلال منصة Mosaic من LTI التي تقوم بإتاحة خدماتهم على الأجهزة الجوّالة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والخدمات التحليلية، وإنترنت الأشياء، والسحابة. وقد تأسست في عام 1997 كشركة تابعة لشركة Larsen & Toubro ، ويمنحنا تراثنا الفريد خبرة لا مثيل لها في العالم الحقيقي لحل أكثر التحديات تعقيدًا للشركات في جميع المجالات. كل يوم، يمكّن فريقنا المكون من أكثر من 45,000 LTItes عملائنا من تحسين فعالية أعمالهم وعملياتهم التكنولوجية وتقديم قيمة لعملائهم وموظفيهم ومساهميهم. يمكنك العثور على المزيد على http://www.Lntinfotech.com أو تابعنا على LTI_Global @.

مؤتمر الأرباح عبر الهاتف وتقنية البث الصوتي على شبكة الإنترنت

19 أبريل 2022 (في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الهند)

يرجى الاتصال بالرقم أدناه قبل 5 أو 10 دقائق على الأقل من موعد المؤتمر للتأكد من أنك متصل بالمكالمة في الوقت المناسب.

رقم الوصول العام +91 22 6280 1107 +91 22 7115 8008 رقم الهاتف الدولي الولايات المتحدة الأمريكية : 13233868721 المملكة المتحدة: 442034785524 سنغافورة: 6531575746 هونج كونج: 85230186877 إعادة تشغيل المكالمة عبر الهاتف متاح بعد ساعة من وقت نهاية المكالمة وحتى 26 أبريل 2022 رمز التشغيل: 52245 رقم الطلب الهاتفي: الهند +91 22 7194 5757 +91 22 6663 5757 الهاتف المجاني في الولايات المتحدة الأمريكية 18332898317 الهاتف المجاني في المملكة المتحدة 8007563427 الهاتف المجاني في سنغافورة 8001012510 الهاتف المجاني في هونج كونج 800965553 البث الصوتي على شبكة الإنترنت سيتاح الصوت من مؤتمر الهاتف عبر الإنترنت من خلال البث على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول إليه من الرابط التالي: https://links.ccwebcast.com/? EventId=LTI20220419 انقر هنا للدخول إلى تطبيق DiamondPass ™ DiamondPass™ هي خدمة متميزة تمكنك من الاتصال بالمؤتمر الهاتفي دون الحاجة إلى انتظار مشغل. إذا كان لديك تطبيق DiamondPass™، انقر فوق الرابط أعلاه لربط hالرقم السري الخاص بك والحصول على تفاصيل الوصول لهذا المؤتمر. إذا لم يكن لديك تطبيق DiamondPass™، يُرجى التسجيل من خلال الرابط وسوف تتلقى رابط DiamondPass™ الخاص بك لهذا المؤتمر.

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