‫بنك ABC يتعاون مع “تيمينوس” و”إن دي سي  للتكنولوجيا” لتطبيق جيل الخدمات المصرفية الأساسية القادم

باتخاذه خطوة جديدة نحو بناء “بنك المستقبل”، ومن أجل تسريع وتيرة الابتكار والنمو، سيقوم البنك بتوحيد أنظمته المصرفية في 15 دولة عبر منصة تيمينوس القائمة على الأنظمة السحابية بدعم من شركة إن دي سي للتكنولوجيا

جنيف ، سويسرا – 22 مارس 2023 – قام بنك ABC، البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتوقيع اتفاقيات مع شركتي تيمينوس“Temenos” وإن دي سي للتكونولوجيا “NdcTech”من أجل استبدال أنظمته المصرفية الأساسية لصيرفة الجملة والتجزئة، إلى جانب تزويد بنك “إلى”، البنك الرقمي التابع لبنك ABC، والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوافر عبر الهواتف الذكية، بمنصة مصرفية أساسية قائمة على الأنظمة السحابية.

ومن خلال هذا المشروع الذي سيحدث تغييرًا جذريًا في النظام المصرفي للبنك، والذي ستنفذه شركة إن دي سي للتكنولوجيا (شركة أنظمة محدودة)، سيستبدل البنك أنظمته المصرفية الأساسية في شبكة تواجده والتي تخدم عملاء في 25 سوقًا من أصل 15 دولة حول العالم، بنموذج موحد من شركة تيمينوس، كما ستوفر شركة إن دي سي للتكنولوجيا خدمات متكاملة ستمكن البنك من تشغيل عملياته بسلاسة عبر الأنظمة السحابية.

وسيمكن توحيد النظم المصرفية للبنك عبر منصة تيمينوس السحابية من تحقيق كفاءة قابلة للتطوير من خلال منصة موحدة وعرض شمولي للعملاء عبر انشطة الأعمال المختلفة والمواقع الجغرافية. وسيستهل المشروع بتطبيق حلول تيمينوس للخدمات المصرفية الأساسية وخدمة تيمينوس انفينيتي لإنشاء حسابات بنك “إلى”. وسيستبدل هذه الخدمة نظام بنك “إلى” الحالي في البحرين ليوفر مركزًا مرنًا للتوسع المخطط له في مجالات جديدة. سيستفيد بنك ABC أيضاُ من حلول شركة تيمينوس القائمة على الأنظمة السحابية، ومن تصميمها المفتوح، وواجهة برمجة التطبيقات الأولى من أجل تسهيل عملية التوسع والتكامل المصرفي لتعزيز التجربة والخدمات المقدمة لعملاء البنك.

وسيشهد المشروع تحولًا تدريجيًا في البنية التحتية المصرفية الأساسية على مستوى المجموعة، متيحًا للبنك الاستفادة من مجموعة واسعة من الإمكانات المصرفية لشركة تيمينوس، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل المنخفضة بالنسبة لعمليات تشغيل صيرفة التجزئة والجملة. كجزء من رحلة تحوّل بنك ABC، ستوفر شركة إن دي سي للتكنولوجيا نماذج مسرعات مصرفية إلى جانب تسخير معارفها وخبراتها العميقة لزيادة القيمة المقدمة. تدرك البنوك بشكل متزايد فوائد السحابة من أجل الحفاظ على مرونتها التشغيلية وتلبية متطلبات الصناعة المصرفية المتطورة، وستفي شركة إن دي سي للتكنولوجيا بهذا الوعد من خلال الخدمة الشاملة التي ستقدمها.

وخلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، قال السيد صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC بالوكالة: “شهدنا اليوم إنجازًا بالغ الأهمية ضمن رحلتنا في بناء “بنك المستقبل”، إن توحيد أنظمتنا في منصة واحدة سيمنحنا أساسًا قويًا لتسريع نمونا وخلق قيمة أكبر لمساهمينا. توفر شركة تيمينوس حلًا مثاليًا قائمًا على الأنظمة السحابية مع اتساع نطاق الإمكانات المصرفية اللازمة لدعم شتى أعمال صيرفة التجزئة والجملة. إنني واثق من أن هذا التحوّل سيقود المجموعة إلى تحقيق المزيد من الكفاءات التشغيلية، مما سيمكننا من أن نصبح أكثر تفاعلًا وتكيفًا مع احتياجات عملائنا دائمة التطوّر”.

ومن جانبه، قال السيد اسماعيل مختار، رئيس مجموعة العمليات والإدارة التنفيذية في بنك ABC: ” يعد تحقيق المرونة التشغيلية أمرا بالغ الأهمية لنجاح بنك ABC في المستقبل، نحن نستكشف باستمرار التقنيات الرائدة لتمكين تطلعاتنا الطموحة للتوسع والتحوّل الرقمي. ستمكننا منصة شركة تيمينوس من توسيع نطاق خدماتنا بكفاءة وتعزيز مستويات الأمان والمرونة بشكل كبير. نتطلع للعمل مع فِرق شركتي تيمينوس وإن دي سي للتكنولوجيا خلال مرحلة التنفيذ وجني ثمار هذا الاستثمار.

ومن جهة أخرى، قال السيد ويليام موروني، العضو المنتدب لشركة تيمينوس – فرع منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “يُسعدنا بأنه قد تم اختيارنا من قبل بنك ABC لقيادة مشروع التحوّل في الأنظمة المصرفية الأساسية وتمكين عمليات بنك “إلى” الرقمي من خلال تشغيلها عبر منصة سحابية واحدة. تمنح شركة تيمينوس عملاءها الحرية المطلقة للتنفيذ عبر السحابة العامة التي يختارونها وهي منصة موثوقة من قبل آلاف البنوك في جميع أنحاء العالم. إن خبرتنا المشهود لها في مجال نقل أعمال الكثير من البنوك إلى السحابة، بما في ذلك عدد من البنوك في منطقة الشرق الأوسط، منح بنك ABC الثقة الكاملة في تيمينوس و إن دي سي للتكنولوجيا للعمل على إنجاح هذا المشروع المعقد.”

ومن جانبه، قالت السيدة أمارة مسعود، الرئيس التنفيذي لشركة إن دي سي للتكنولوجيا: “يسعدنا أن نتعاون ونضم قوانا المشتركة في العمل لتسخير المجال للبنك من أجل الابتكار بشكل سريع وذلك باستخدام إمكانات السحابة من أجل تنمية أعمالهم بشكل مستدام. إن ما يميزنا عن الآخرين هو مسرعاتنا وخبراتنا العملية في الأسواق العالمية في قيادة التحوّلات الرقمية مع الأخذ بتجربة العملاء بعين الاعتبار. إن خدمات إن دي سي للتكنولوجيا ونموذج عمله على المنصة السحابية يمهدان الطريق للبنوك لتقديم منتجات وخدمات تسعد عملائها.”

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عن بنك ABC:

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات واسواق رأس المال والمعاملات المصرفية والتمويل المخصص والتمويل الإسلامي والتمويل العقاري للشركات والمؤسسات المالية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر على الهواتف الذكية فقط في البحرين والأردن.

عن شركة تيمينوس:

تعتبر “تيمينوس إيه جي” (المدرجة في البورصة السويسرية تحت الرمز SIX: TEMN) شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات المصرفية ويتعاون معها أكثر من 3000 مصرف من جميع أنحاء العالم – بما فيها 41 من أفضل 50 مصرفًا- من أجل إجراء المعاملات النقديه اليومية لأكثر من 1.2 مليار عميل مصرفي. وتقدم “تيمينوس” منتجات البرمجيات المصرفية الأساسية وتلك الخاصة بالمكاتب الأمامية، والمدفوعات، وإدارة الصناديق، وإدارة الثروات القائمة على الحوسبة والمستقلة عن الحوسبة، مما يمكن المصارف من توفير تجارب متسقة من دون مشاكل للعملاء، وتحقيق التميز التشغيلي.

عن إن دي سي للتكنولوجيا:

أن دي سي تك هي شركة أنظمة محدودة وواحدة من أسرع شركات الاستشارات نموًا في المنطقة. تمكن الشركة البنوك والمؤسسات المالية من تسريع عمليات التحول الرقمي الحرجة. تسهل أن دي سي تك عملية بناء بنوك المستقبل باستخدام منصات تيمينوس الرائدة على مستوى العالم. تتنوع خدمات الشركة من بناء الواجهات الأمامية الرقمية إلى القدرات الأساسية الخلفية االتي تساعد البنوك في التحول إلى الحقبة الرقمية الجديدة. وعلى مدى 22 عامًا من الخبرات الواسعة، تمتلك الشركة محفظة راسخة من العملاء يزيد عددهم عن 125 بنكا، كما يعمل لدى الشركة أكثر من 1000 مستشار مصرفي معتمد.

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