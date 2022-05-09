‫‫بودو روبوتكس” تُوقِّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع “كوكاكولا الأردن

شينزين، الصين, 9 مايو / أيار 2022— /PRNewswire/ في 3 أبريل 2022، قامت شركة كوكاكولا لتعبئة الزجاجات في الأردن (“كوكاكولا الأردن”) بالتوقيع رسميًا على اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة بودو روبوتكس (“الشركة”)، الرائدة عالميًا في مجال روبوتات الخدمة التجارية. وكجزء من الشراكة، ستقوم كوكاكولا الأردن، بالتعاون مع شركة كويل (Quill) (وهي الشريك الرسمي لشركة بودو روبوتكس في الأردن) باستخدام روبوت خدمات التوصيل الراقي للشركة والذي يُدعى BellaBot من أجل ترويج وتوزيع منتجاتها في محلات السوبر ماركت وخلال فعالياتها الشخصية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

قال فيلكس تشانج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بودو روبوتكس، “على عكس خدمات البيع بالتجزئة التقليدية، فإن وجود روبوتات ذكية تقوم بخدمة عملائنا سيقطع شوطًا طويلاً تجاه تلبية توقعات العلامات التجارية المختلفة عندما يتعلق الأمر بروبوتات الخدمة المخصصة بشكل شخصي أكثر وذات الإمكانيات الأكثر، وبالتالي تحسين تجربة التسوق داخل المتاجر للمتسوقين”. “وبالإضافة إلى ذلك، سيكتسب الروبوت ذو التقنية العالية شعبية بلا شك بين جمهور الشباب الذين يعشقون مشروبات كوكاكولا”.

يضم BellaBot تقنيات متعددة، بما في ذلك نظام تعليق الوصلات المستقل مثل النظام المستخدَم في السيارات، والبطاريات فائقة الأمد للغاية القابلة للتبديل، وأنظمة التوجيه والملاحة بنظام التموضع وبناء خريطة المكان في آن واحد ( SLAM ) ذات الليزر المزدوج وأنظمة ( SLAM ) المرئية. تضمن هذه التقنيات مرونة الروبوت في تجنب العقبات بالإضافة إلى أداء ممتاز وخالي من الأخطاء حتى في البيئات شديدة التعقيد والشديدة الديناميكية (الحركة) مثل محلات السوبر ماركت. ومن المتوقع أن يجذب BellaBot ، بمظهره الجذاب الشبيه بالقطة وتفاعله الرائع للغاية بين الإنسان والكمبيوتر انتباه المستهلكين -وخصوصًا الشباب- أثناء تجوله داخل أروقة شركات البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الأردن.

وأضاف فيلكس، “مع كون إجراءات الوقاية من الوباء العالمي ومكافحته قد أصبحت أمرًا طبيعيًا ومع دمجها في المشهد اليومي في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح من الضروري أن يتبنى تجار البيع بالتجزئة نهجًا جديدًا لا اتصال فيه بالمتسوقين مع تحول القطاع إلى عمليات ذكية تجمع بين العقلية الرقمية والابتكار في الترويج التجاري”. “وتُمثِّل الشراكة مع كوكاكولا الأردن المزيد من تنفيذ استراتيجية بودو روبوتكس الخاصة بتمكين الابتكار في قطاع البيع بالتجزئة بفضل أحدث التقنيات المتطورة المتعددة، بما في ذلك تقنية البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي”.

قامت بودو روبوتكس بشحن أكثر من 600 وحدة من روبوت التوصيل والاستقبال الذي يُدعى KettyBot إلى عملاق منتجات الألبان الصيني إنر مونجوليا مينجنيو ديري ( Inner Mongolia Mengniu Dairy ) (المجموعة) وفقًا لاتفاقية تم توقيعها مسبقًا بين الشركتين. يتم استخدام الروبوت بواسطة مينجنيو في ترويج وتوزيع منتجاتها في محلات السوبر ماركت في جميع أنحاء الصين، مما يسهل تحول الشركة إلى نموذج جديد ذكي للبيع بالتجزئة حيث يتم نقل المنتجات وتخزينها بواسطة الروبوتات التقليدية وهي نفسها الإجراءات التي يقوم بها البشر.

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حول شركة بودو روبوتكس

تقع شركة بودو روبوتكس في شينزين، وقد تأسست في عام 2016، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا متخصصة في التصميم والبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لروبوتات الخدمة التجارية، والتي تهدف إلى استخدام الروبوتات من أجل تحسين كفاءة إنتاج ومعيشة الإنسان. وقد نمت شركة بودو روبوتكس بسرعة شديدة في الأعوام الأخيرة وأصبحت “رائدة” في الأسواق العالمية مع تغطية أكثر من 60 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.

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