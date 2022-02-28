بيان صحفي: مجموعات معدات خادم الجذر المُدارة من قبل ICANN لتعزيز البنية التحتية للإنترنت في أفريقيا

تعمل ICANN على تمكين قابلية أكثر سرعةَ وقوةَ للاتصال بالإنترنت في كينيا مع تنصيب مجموعة المعدات اللازمة لذلك

اسطنبول, 28 فبراير (شباط) 2022 /PRNewswire/ — سيستفيذ مستخدمو الإنترنت في أفريقيا قريباً من إمكانية الوصول إلى/ والاتصال بالإنترنت بسرعة أعلى وعلى نحو أفضل حمايةً من الهجمات السيبرانية، شكراً لتنصيب مجموعتين من مجموعات خوادم الجذر. إن مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة (ICANN) وباعتبارها المنظمة العالمية غير الربحية التي تقوم بتنسيق نظام اسم النطاق وتلعب دوراً رئيسياً في ضمان وجود إنترنت عالمي آمن وقابل للتشغيل المتبادل، قد أعلنت بأنها ستقوم بتنصيب وإدارة مجموعتين من مجموعات معدات خادم الجذر المدارة من قبل ICANN والتي يرمز لها (IMRS) في أفريقيا، والتي تم تأكيد موقع إحداهما ليكون في كينيا. وهذا هو أول استثمار من نوعه لمنظمة ICANN في أفريقيا.

اليوم، هناك 33 بالمائة فقط من عدد سكان أفريقيا ممن لديهم القدرة على الوصول إلى أوالاتصال بالإنترنت. ووفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU) ، نما عدد الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت في إفريقيا بنسبة 23 بالمائة بين عامي 2019 و 2021. وأن هذا النمو مدفوع بقوى عاملة حضرية ذكية وشابة ومثقفة رقمياً، ويعتبر تبني واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت بالنسبة لتلك القوى، طبيعة ثانية بالنسبة لتلك القوى.

وسيضيف تنصيب مجموعات IMRS قدرة حاسمة لدعم النمو في استخدام الإنترنت في جميع أنحاء أفريقيا. وهذا بدوره سيعزز النمو الاقتصادي ويتيح الفرص لنسبة كبيرة من مستخدمي الإنترنت الجدد. وتضمن مجموعات المعدات هذه إمكانية الرد على استفسارات الإنترنت الواردة من أفريقيا ضمن المنطقة، وعدم الاعتماد على الشبكات والخوادم في أجزاء أخرى من العالم وبالتالي تقليل زمن الوصول وتحسين تجربة مستخدم الإنترنت في المنطقة بأكملها.

وقال السيد يوران ماربي، رئيس ICANN ومديرها التنفيذي، “يتماشى توسيع بنيتنا التحتية في إفريقيا مع مهمة ICANN لضمان بقاء الإنترنت آمنًا ومستقرًا ومرنًا في جميع أنحاء العالم”. وأضاف، “وتعد إضافة المجموعات في أفريقيا خطوة أساسية لتحفيز الوصول إلى الإنترنت وتعزيز استقرار الإنترنت في القارة بأكملها. وبالطبع، لا يمكن تحقيق ذلك إلا بمشاركة المجتمع المحلي. نحن ممتنون لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار وشؤون الشباب في كينيا لدعمها في إنشاء مجموعة IMRS في بلدهم، ولالتزامها بالنهوض بالإنترنت في القارة”.

ومن خلال تمكين اتصال هادف في إفريقيا، تساهم ICANN – وهي عضو في قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU-D ) – أيضًا في هدف مبادرة تحالف Partner2Connect الرقمي لتمكين الاتصال والتحول الرقمي إلى المجتمعات التي فيها “يصعب الوصول إلى الإنترنت”.

وقالت دورين بوغدان مارتن، مديرة مكتب تنمية الاتصالات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات IUT : “يعد التحالف الرقمي Partner2Connect فرصة لتغيير قواعد اللعبة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاتخاذ نهج شامل وتحفيز الشراكات الجديدة وتعبئة الموارد اللازمة لربط أولئك الذين ما زالوا غير متصلين بالإنترنت”. وأنا أرحب بالتزام ICANN تجاه أهداف Partner2Connect لجلب البنية التحتية للإنترنت الحيوية إلى إفريقيا وتعزيز الاتصال العالمي والتحول الرقمي.”

ورحّب السيد جوزيف موشيرو، الحائز على ثاني أعلى وسام يُمنح لمسؤول حكومي في كينيا ويشغل منصب وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار وشؤون الشباب الكينية، بالاستثمار الجديد هذا. وقال، “تُعد هذه المبادرة تطورًا إيجابيًا مرحبًا به بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الأفريقي للأعوام (2020-2030) وبشكل أكثر تحديدًا مع مخطط الاقتصاد الرقمي في كينيا الذي يحدد البنية التحتية كأحد الركائز الخمس الأساسية اللازمة للتحول الرقمي للاقتصاد. لذلك نتقدم بالشكر إلى ICANN على ثقتها في اختيار كينيا مرة أخرى كواحدة من المضيفين لهذه البنية التحتية المهمة التي لن تخدم كينيا فحسب، بل بقية أفريقيا والعالم. وسيكون تنفيذ هذه المبادرة ذا أهمية كبيرة في تسريع أجندة التحول الرقمي في كينيا”.

وستعمل المجموعات على تقليل الوقت الذي يستغرقه تحميل موقع ما على الويب، لا سيما عند حدوث طفرات في استخدام الإنترنت. وسيحقق ذلك فوائد فورية لمستخدمي الإنترنت اليوميين في جميع أنحاء القارة. ولعل الأهم من ذلك، أن مجموعات IMRS الجديدة ستقلل من تأثير أي هجوم إلكتروني محتمل في القارة. وتعمل الهجمات الإلكترونية للحجب المنتشر للخدمة ( DDoS ) من خلال إغراق الخوادم بفيض من الاستعلامات. ومع وجود موقعين منفصلين لمجموعات IMRS ونطاق ترددي أعلى وقدرة أعلى لمعالجة البيانات، سيتم تقليل مخاطر الإنترنت بشكل كبير بسبب أي هجوم إلكتروني. حيث أن زيادة القدرة تقلل من تأثير الهجمات.

يعد هذا المشروع جزءًا من مبادرة أكبر لمنظمة ICANN لتوسيع الوجود العالمي لخوادمها الجذرية من خلال إضافة مجموعتين تديرهما وتعمل على تشغيلهما منظمة ICANN في أفريقيا بالإضافة إلى المجموعات الموجودة في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.

مصادر وسائل الإعلام

الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ICANN في أفريقيا

الأسئلة والأجوبة الشائعة حول خادم الجذر المُدار من قبل ICANN (أي IMRS )

نبذة عن ICANN

مهمة ICANN هي ضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة. فلأجل الوصول الى شخص آخر عبر الإنترنت ينبغي عليك أن تقوم بكتابة عنوان– اسم أو رقم– من خلال حاسوبك أو أي جهاز آخر. ويجب أن يكون هذا العنوان فريدا من نوعه ليتسنى لأجهزة الحواسيب معرفة مكان وجود الآخرين. وتساعد ICANN في تنسيق ودعم هذه المعرّفات الفريدة في جميع أنحاء العالم. وقد تأسست ICANN في عام 1998 كمؤسسة غير ربحية ذات منفعة عامة وكمجتمع من المشاركين من كافة أنحاء العالم.



PDF –

https://mma.prnewswire.com/ media/1755492/IMRS_FAQ_AR.pdf

PDF –

https://mma.prnewswire.com/ media/1755495/ICANN_in_Africa_ FAQ_AR.pdf