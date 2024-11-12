‫تحتفل TUMI بفرحة  اللّقاء في عطلة الأعياد

تصاميم مفعمة بالحيويّة وألوان جديدة وإضافات حديثة لمجموعة19 Degree Aluminum تنشر البهجة طَوال الموسم.

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12 نوفمبر 2024 – دبي الامارات العربية المتحدة – تحتفل TUMI، العلامة التّجارية العالمية الرّائدة في مجال إنتاج معدّات السفر ومستلزمات الحياة العصرية والإكسسوارات، بفرحة التجمّع في الأعياد بتقديم أفكار ملهمة لتهادي كل أحبائك. تتميز عروض الأعياد لهذا العام بالتّصميمات العملية والمبتكرة المميزة لعلامة TUMI والتي تمّ تطويرها باستخدام أحدث التقنيات، وتتضمن إضافات جديدة إلى مجموعة 19 Degree Aluminum المميزة، وألوان معدنية عصرية وإدخال شعار TUMI الجذاب بحروف عاكسة على مجموعة مختارة من حقائب Alpha . تتميز تشكيلة المنتجات الاحتفالية أيضًا بمجموعة مختارة من أساسيات مستلزمات السفر والعطور المؤثّرة1. نختلف في الموطن وتقاليد الأعياد التي نتبعها، ولكننا لا نختلف على الشعور بالبهجة عندما نجتمع مع أحبائنا، و TUMI سوف تصحبنا إليهم.

قطع مميزة تناسب الحياة أثناء التنقل

في موسم الأعياد الحالي، تقدم TUMI أربعة عروض جديدة تلائم نمط الحياة العصرية، وهي امتداداً لمجموعة 19 Degree Aluminum التي تتميز بمنتجاتها المتينة والعصرية والجذابة. صُممت حقيبة Compact Sling بشكل يُسهِّل حملها على الجسم باستخدام حزامها الدوار مع إمكانية إزالة الحزام وحملها باليد، وتتميز هذه الحقيبة بأناقتها وتعدد استخداماتها في حفلات الأعياد وأغراض أخرى. تشمل الإضافات الجديدة الأخرى لهذه المجموعة الفخمة العملية حقيبة سفر للساعات توفر حماية لا مثيل لها وتسع ما يصل إلى ثلاث ساعات وحقيبة أنيقة للنظارات الشمسية لحماية فائقة لنظارات تومي الشمسية الخاصة بك أو بأحبائك.

إطلالات مبهرة للنهار والليل

ليس هناك وقت أفضل من العطلات للحصول على القليل من التألق والسّطوع. . تقدم تومي في هذا العام اللون القصديري اللامع، وهو لون جلد براق عصري يرتقي بأية إطلالة. تُعد حقيبة Asra Crossbody الصغيرة ذات اللون القصديري مثاليّةً للمشاوير الليلية أو حفلات الأعياد حيث إن بريق لونها يكسبها أناقة فائقة وتصميمها يساعدك لتكون كل حاجاتك الأساسية في متناول يديكِ. أما حقيبة اليد Voyageur Vail ‎ متوسطة الحجم قصديرية اللون المصنوعة من جلد ناعم الملمس تُعد مثاليةً لحمل الأساسيات اليومية، وتتميز بحزام محيط يجعلها سهلة الاستخدام ومناسبة للاستخدامات المتنوعة. سيشهد هذا الموسم أيضًا إصدار منتجات باللون الفضي السماوي، وهو لون رمادي جذاب مع لمعة معدنيّة يذكرنا بسماء الشتاء. تتوفّر مجموعة الألوان العصريّة هذه في حقيبة الظهر Celina وحقيبة Madeline لمستحضرات التجميل وفي غيرها من المنتجات، وهو يضفي لمسة مشرقة لموسم الأعياد، ويصلح ليكون هديّة عمليّة وعصريّة.

مستلزمات أساسيّة جذابة للمسافر العصري

تُعد حقيبة Reflective TUMI Jacquard إضافة جديدة ورائعة لمجموعة Alpha من تومي وهي قطع عالية الأداء مخصصة للأعمال والسفر ، وتضيف لمسة فريدة على تألق احتفالاتك بالأعياد. شعار تومي كبير الحجم الجذاب والمطبوع بحروف عاكسة أضاف لمسة مبتكرة وعصرية على المنتجات الرئيسية مثل حقيبة السفر اليدوية التي يمكن فتحها بطريقتين، وحقيبة الظهر، وحقيبة السفر ذات التوسيع المزدوج. يضيف التصميم الجريء لهذه الحقائب لمسة عصرية إلى شعارنا المميز، مما يقدّم مزيجاً مثالياً بين الأناقة والعملية للمسافر العصري.

هدايا تناسبهم ليتبعوا شغفهم

في موسم الأعياد الحالي، تقدم تومي أيضًا مجموعة من الهدايا المناسبة لكلّ من يسعى وراء شغفه في الحياة، بدءاً من الرياضة وحتى السفر. وبصفتها الشريك الرسمي للأمتعة في بطولة PGA TOUR وبطولة PGA TOUR Champions وبطولة LPGA Tour، تجمع مجموعة الجولف من تومي بين الكفاءة المثالية والجودة الفريدة والاهتمام الدقيق بالتفاصيل في مجموعة من الحقائب والإكسسوارات.

يمكنك أن تقدم لأحبائك ممن يهوون السفر أحدث حقائب تنظيم الأمتعة من تومي المتوفرة بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة باللونين الأسود والأرجواني الفاتح كألوان أساسيّة، والتي توفّر أقصى قدر من تنظيم الأمتعة مع إمكانية إضفاء لمسة شخصية عليها من خلال تزيينها بتطريزات من اختيارك. توفر حافظة جواز السفر Belden Zip-Around أماكن مخصصة لجوازات السفر والبطاقات والمستندات، لذا تُسهِل الحفاظ على أساسيات السفر بطريقة آمنة ومنظمة بشكل أنيق. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون بمنح حقائب أمتعتهم شكلًا مميزًا، يمكنهم استخدام أحدث حزام للأمتعة باللون الزيتوني الموسمي واللونين الأساسيين الأرجواني الفاتح والأسود لإضفاء التميُّز على أي رحلة . .

ومن خلال تسخير قوة الرائحة التي تأخذك إلى عالم آخر وأسلوب التصميم المميز لإحدى مجموعاتها الشّهيرة، كشفت تومي مؤخرًا عن عطرين قويين للرجال. TUMI 19 Degree Extrait De Parfum¹ هو مزيج دقيق من الزعفران ورائحة جلد الشامواه والمسك، بينما يتميز Dusk¹ بنفحات تدوم طويلاً يشكّلها كلٌّ من الليمون العطري (البرغموت) وزهر البرتقال والليمون. تتميز كلٌ من زجاجتي العطرين بالخطوط المميزة لـ Degree19، مما يجعلهما إضافة أنيقة لمجموعة أي مسافر.

استكشف أفكار الهدايا هذه وغيرها الكثير في أقرب متجر تومي وعلى TUMI.com.

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نبذة عن TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975، بابتكار مستلزماتٍ للسَّفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي، صُمِّمت خصيصاً لتحسين جميع جوانب الحياة وتبسيطها أثناء التنقل وإضفاء لمسة جمالية عليها. فمن خلال الدمج بين الأداء المثاليّ وروح الإبداع، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائننا كوننا شريك مدى الحياة لمحبي السّفر والمبدعين الذين يسافرون بحثاً عن شغفهم.

لمعرفة مزيد من المعلومات عن تومي، تفضل بزيارة TUMI.com وتابعنا على Instagram وTikTok وFacebook وYouTube.

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