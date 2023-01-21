‫تدعو نقابة الإمارات لفنون الطهي والرابطة الوطنية للحفاظ على الأغذية النباتية الصناعية جميع الطهاة المحترفين أوالهواة أوالطلاب للتسجيل في مسابقة وصفات البقوليات عبر الإنترنت

للمشاركة، ما عليك سوى إرسال فيديو عن إعداد الوصفة يضم البقوليات المعلبة من أوروبا. جائزة المركز الأول في المسابقة هي رحلة إلى إيطاليا.

قواعد المسابقة:

a. يمكن لأي طاه محترف أو هاوي أن يشارك.

b. اعرض جميع المكونات في بداية الفيديو، مع إبراز البقوليات المعلبة اللذيذة والصحية من أوروبا

c. يجب كتابة الوصفة والمكونات والطريقة باللغة الإنجليزية في الصيغة المقدمة من قبل المنظمين

d. يجب أن تتراوح مدة الفيديو بين 4-7 دقائق

e. قم بإعداد جزء واحد من وصفتك

f. يمكن أن يكون الطبق مقبلات أو مزة أو سلطة أو طبق رئيسي أو معكرونة أو طبق جانبي أو شوربة أو ساندويتش أو لفائف

g. يجب أن تحتوي الوصفة على 50% على الأقل من البقوليات الأوروبية المعلبة: بحيث تكون المكون الرئيسي.

h. يشمل ذلك الحمص أوالفاصوليا أوالفاصوليا الحمراء (العضوية أيضًا) أوالعدس أوالبازلاء البقوليات اء،

يمكن شراء البقوليات الأوروبية المعلبة من المتاجر عالية الجودة، والمحلات المتخصصة، وعبر الإنترنت.

i. يمكن تصوير الفيديو بواسطة الهاتف المحمول أو الكاميرا.

j. تأكد من وجود إضاءة كافية لتحسين الفيديو النهائي.

k. فيلم للنشر على قناة يوتيوب

l. لا يشترط وجود موسيقى، ولكن تأكد أنها متاحة للاستخدام مجانًا في حال استخدامك لها في الخلفية.

التسجيل من هنا: emiratesculinaryguild@gmail. com

سيتم نشر مقاطع الفيديو المختارة على قناة Emirates Culinary Guild على اليوتيوب، وسيتم منح نقاط إضافية لمقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة وإعجابًا.

يعتبر إرسالك لمقاطع الفيديو والوصفات الخاصة بك بمثابة موافقة على أحقية نقابة الإمارات لفنون الطهي والرابطة الوطنية للحفاظ على الأغذية النباتية الصناعية في استخدامها مجانًا.

التسجيل مفتوح لمدة شهر واحد فقط، بدءًا من 15 يناير/كانون الثاني 2023.

يمكنك التسجيل أكثر من مرة.

سيتم الإعلان عن النتائج في 25 أبريل/نيسان 2023

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.legumesfromeurope.com

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