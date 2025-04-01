‫تشغل شركة (JINGDONG Logistics) حاليًا خمسة مستودعات في الشرق الأوسط لتوفير خدمات لوجستية متميزة للأسواق الإقليمية وشمال إفريقيا وغيرها .

في الآونة الأخيرة،شهد المستودع اللوجستي التابع للشركة(JINGDONG Logistics) في الرياض عمليات إنتاج منظمة للبضائع،حيث يمكن توصيل هذه المنتجات ليس فقط إلى دول الشرق الأوسط بل أيضا إلى بعض دول شمال إفريقيا.

وفقا للمعلومات،تدير الشركة حاليا خمسة مستودعات لوجستية في منطقة الشرق الأوسط،من بينها المستودع السعودي رقم 1 الذي تم تشغيله في المملكة.وفي العام الماضي،أبرمت مجموعة (JINGDONG) شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للكهرباء لترقية وتحديث العشرات من مستودعاتها بأوتوماتية متطورة،بهدف تعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف عبر جميع مراحل سلسلة التوريد في المنطقة.

يعود انطلاق عمليات شركة (JINGDONG Logistics) في منطقة الشرق الأوسط إلى سنوات عديدة،حيث أطلقت الشركة في 2020 أول مستودع تملكه وتديره بنفسها في ميناء جبل علي بدبي،أكبر المنطقة الحرة في المنطقة . تلا قامت شركة(JINGDONG Logistics) بتشغيل مستودع دبي 2 في الإمارات العربية المتحدة لتوفير حل متكامل لسلسلة التوريد يغطي آسيا وأفريقيا وأوروبا، لدعم العلامات التجارية الصينية المصدرة والعلامات التجارية المحلية والتجار.

في عام 2025 تعاونت شركة (JINGDONG Logistics) مع علامة السيارات الصينية شيري (Chery Automobile) لإنشاء أحد أكبر مراكز قطع غيار السيارات في الشرق الأوسط.بالاعتماد على خبراتها التقنية العريقة في إدارة المستودعات،قدمت الشركة (JINGDONG Logistics) التصميم والتنفيذ لهذا المستودع،كما قدمت خدمات لوجستية شاملة بدءا من استلام الحاويات والتخليص الجمركي وفحص الجودة،وصولا إلى التخزين ومعالجة الطلبات والتغليف والشحن.يغطي هذا المستودع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،مما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية لقطع الغيار بشكل كبير.

لى جانب خدماتها اللوجستية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تواصل شركة (JINGDONG Logistics) المشاركة بنشاط في المبادرات الخيرية، مستفيدةً من إمكانياتها لتقديم مجموعة متنوعة من التسهيلات لسكان المنطقة خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد. فخلال الفترة من 29 مارس إلى30 مارس، وزعت الشركة أكثر من 1000 هدية على السكان في مواقع متنوعة مثل شارع التحلية وحياة مول، تضمنت هدايا تقليدية صينية.تجسد هذه المبادرة خلال عيد الفطر نجاحا لافتا في انخراط الشركة بالنسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمعات المحلية.