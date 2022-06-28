‫‫تشيد Hisense بلاعبات كرة القدم من خلال حملة #RememberTheName، وتلتزم بتعزيز تجربة البطولة

تشينغداو، الصين، 28 يونيو/حزيران 2022 / PRNewswire / — على مدار العام الماضي، لفتت كرة القدم النسائية انتباه العديد من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم. تهدف Hisense بصفتها الشريك الفخور لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات 2022، إلى المساهمة في النمو الكبير والاحتراف لكرة القدم النسائية، وإلهام ودعم اللاعبات والمشجعين المتحمسين لهذه الرياضة، وجذب المزيد من الاهتمام من الجماهير لإنجازات الرياضيات.

من خلال الشراكة مع البطولة والاستثمار المستمر في السوق المحلية، أقامت Hisense علاقات قوية مع المستهلكين الأوروبيين. بدءًا من العد التنازلي لمدة 10 أيام على كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022™، تطلق Hisense حملات إلهام للمساعدة في أن تكتسب المزيد من لاعبات كرة القدم الاعتراف الذي تستحقنه مع إقامة تواصل عاطفي أكثر عمقًا مع المستهلكين الأوروبيين.

حملة تفاعلية وخيرية

أطلقت Hisense ، بصفتها شريكًا عالميًا لكأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022™ ومؤسسة دولية، حملة # RememberTheName من يونيو/حزيران حتى غشت/آب، سواء عبر الإنترنت أو خارجه لتمكين والاحتفال بكل اللحظات الرائعة للإناث، وتمكين المشجعين في جميع أنحاء العالم من تقديم المزيد من التشجيع ودعم جميع لاعبات كرة القدم والإناث المتحمسات لكرة القدم.

خلال البطولة، ستنشر Hisense وكأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022 سلسلة من المقاطع الرقمية على صفحات التواصل الاجتماعي بعنوان “ Hisense Vision “. ستُظهر هذه المقاطع أروع اللحظات التي خلقتها لاعبات كرة القدم في كل يوم من أيام المباريات لكل مشجعات كرة القدم.

لتعزيز تجربة مشاركة المعجبين في المباريات، سيتمكن الجمهور الذي سيشارك في الحملات من الفوز بتذاكر المباريات وكرات المباريات الرسمية المستخدمة في البطولة وجوائز الأخرى.

بصرف النظر عما سبق ذكره، فإن سوق Hisense النهائي يجمع أيضًا مجموعة واسعة من القوى الاجتماعية لتمكين الرياضة النسائية من خلال تبرعات الرفاهية العامة. في المملكة المتحدة، يمكن للمستهلكين كسب مكافآت استرداد نقدي من 30 إلى 500 جنيه إسترليني إذا قاموا بشراء منتجات Hisense عبر الإنترنت أو في المتجر بين 1 يونيو/حزيران و 26 يوليوز/تموز. تشجع Hisense المستهلكين على التبرع بمبلغ مخصص من استرداد النقود لمنظمة خيرية تدعم نمو الرياضة النسائية – “المرأة في الرياضة Women in Sport” ، لتقديم مساهمة قيمة للنساء اللواتي يعشقن كرة القدم وبناء بيئة رياضية أفضل للجميع.

توطين المنتج والإدارة في أوروبا

تلتزم Hisense بتلبية احتياجات المستهلكين المحليين من خلال الحملات التسويقية وإدارة التوطين. لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، أجرت Hisense أبحاثًا مكثفة وعدلت منتجاتها لتلبية الاحتياجات المحلية.

كان أداء ثلاجات Hisense جيدًا في أوروبا العام الماضي. هذه النتائج الرائعة كانت بسبب أن Hisense تعرف أن المناخ يجعل المنتجات المحلية نادرة في الشتاء؛ لذلك، سيرتفع الطلب على الثلاجات والمجمدات. وهكذا، صممت Hisense ثلاجات بسعة النصف والنصف للمستهلكين في أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع عدد مبيعات الثلاجات.

بالنسبة إلى Hisense ، يعد التواصل الكامل مع المستهلكين المحليين من خلال الارتباط العاطفي وتقديم منتجات فائقة الجودة من مفاتيح النجاح. سوف تتعاون Hisense مع كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2022™ لمنح المشجعين تجارب رائعة في مباريات كرة القدم النسائية وإثارة إعجاب العالم من خلال التكنولوجيا الرائدة وأفضل المنتجات.

رابط الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=gqdSuWg0c3w

مصدر الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1846966/image_1.jpg