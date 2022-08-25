‫تعزز Securrency Capital الخبرة التقنية وخبرة المنتج من خلال تعيينين لكبار الموظفين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ —

Securrency Capital وهي شركة وساطة للتمويل اللامركزي المؤسسي (DEFI) منظمة بالكامل تقدم خدمات مالية تقليدية ورقمية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، أعلنت عن تعيينين لقيادة عليا، كجزء من استراتيجيتها الطموحة للنمو.

عينت الشركة نيل كروتار- فوي رئيسًا للتكنولوجيا ( CTO ) وكريس بوغ رئيسًا لتسليم المنتجات. وسيقدم كلاهما تقاريره إلى فيل لانغتون، رئيس العمليات ( COO ) في Securrency Capital .

نيل (الاسم المستعار “ساحر DeFi “) هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا والتحول حائزة على جوائز رقمية ولها خلفية عالمية واسعة في مجال الخدمات المصرفية والمالية، تمتد من المستوى الأول من البنوك الاستثمارية إلى البنوك الرقمية المتحدية.

بدءًا من مسيرته المهنية مع JP Morgan ، أكمل للتو تصميم وتطوير ونشر منصة مفتوحة رقمية للأعمال المصرفية والمدفوعات الرقمية للشركة لأول مرة رقميًا قبل الانضمام إلى Securrency Capital .

كريس مسؤول عن التسليم النهائي للمنتجات الجديدة في Securrency Capital . مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة في التكنولوجيا وتحويل الأعمال عبر العديد من الصناعات، ركز في المقام الأول على القطاع المالي الرأسي مع التركيز بشدة على أسواق رأس المال والخزانة وإدارة الثروة الخاصة والمدفوعات الرقمية.

وقال فيل لانغتون: “مع هذه التعيينات، التي تم الإعلان عنها في الفترة التي تسبق الإطلاق الرسمي الوشيك للشركة، تحقق Securrency Capital هدفها المتمثل في زيادة تعزيز الفريق مع توازن الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات جنبًا إلى جنب مع خبرة واسعة في مجال المنتجات”.

وتعليقًا على هذه التعيينات، قال أمير تابش، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في Securrency Capital : “يسعدني أن أرحب بنيل وكريس في لحظة محورية لـ Securrency Capital. يعكس هذان الموظفان الكبيران التزامنا بمواصلة البناء على نجاح Securrency Capital وإثبات أن رؤيتنا للإصدار الرمزي والتداول الرقمي يمكن أن تجذب خبراء السوق”. وأضاف أمير تابش “لقد حصلنا للتو على تصريح للخدمات المالية ( FSP ) من هيئة تنظيم الخدمات المالية ( FSRA ) التابعة لشركة أبوظبي للتعدين، مما مكننا من توفير تداول الأصول الرقمية لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك عملاء التجزئة. وبهذه التعيينات الاستراتيجية، فإننا نضع أولويات واضحة لمستقبل الشركة”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة Securrency Capital هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Securrency ؛ وهي شركة متخصّصة في توفير تكنولوجيا البنية الأساسية للأسواق المالية العالمية ويقع مقرّها في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ابتكرت تكنولوجيا أصول رقمية مُسجّلة الملكية -تُعدّ الأفضل في فئتها- لدعم إصدار الرموز المميّزة وحوكمتها وإدارة دورتها الكاملة وفقًا للوائح التنظيمية، بما في ذلك استرداد القيمة في حالات السرقة أو الاحتيال.

وتعمل شركة Securrency مع أقسام متخصّصة في مصارف عالمية وشركات رائدة في إدارة الأصول لتمكينها من نقل معاملاتها إلى فضاء الأصول الرقمية بطريقة سلسة. وتوفر الحزمة التكنولوجية الكبيرة لشركة Securency ، بالإضافة إلى خدمات تحديد الهوية المستندة إلى تقنية البلوك تشين الخاصّة بشركة Securrency Capital ، للعملاء امتلاك أصول مُشفرة بطريقة آمنة تتسم بالشفافية.

نبذة عن شركة Securrency Capital :

Securrency Capital هي شركة وساطة DeFi مؤسسية كاملة الخدمات تقدم خدمات مالية تقليدية ورقمية.

تتمثل مهمتنا في تقديم فوائد ترميز الأصول لعملاء التجزئة والمؤسسات من خلال توفير الوصول إلى العديد من المنتجات الرقمية وفئات الأصول من خلال سوق واحد يسهل الوصول إليه. نحن نقدم تجربة دورة حياة رقمية شاملة لعملائنا، بما في ذلك إصدار الأصول، وصيانة سجل الأسهم، وإجراءات الشركات على السلسلة، بالإضافة إلى تسهيل شراء وبيع الأصول والأوراق المالية الرقمية والتقليدية.

من خلال تبني تقنية البلوك تشين، نهدف إلى توفير سيولة أكبر، وتوزيع أوسع، واتصال أفضل، وأمن أفضل لعملائنا في إدارة محافظهم وقراراتهم الاستثمارية.

Securrency Capital مسجلة في سوق أبوظبي العالمي ( ADGM ) وخاضعة للرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية ( FSRA ).

تنشر Securrency Capital تقنية الأصول الرقمية المسجلة الملكية لإصدار الرموز المميزة المتوافقة مع اللوائح التنظيمية وإدارتها وتنظيم دورة حياتها، بما في ذلك استرداد القيمة في حالة السرقة أو الاحتيال. هذا، إلى جانب خدمات الهوية على السلسلة، يسمح بملكية آمنة وشفافة للأصول المميزة، ويمكّن حركة القيمة المنظمة في سرعة الغد.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1884403/Securrency_Capital.jpg