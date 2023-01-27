‫تعلن دار سكّ العملة الملكية الكندية عن مجموعة عملات نقدية تكريماً لحياة وعهد الملكة إليزابيث الثانية

تتميز العملات المعدنية في مجموعة Reign للملكة إليزابيث الثانية بميزة الوجه الجزئي الحصرية

أوتاوا، أونتاريو، 27 يناير/كانون الثاني 2023 / PRNewswire / — بواسطة مجموعة رائعة من العملات المعدنية الثمينة تم تخليد حياة وإرث الملكة إليزابيث الثانية، التي شغلت منصب العاهل الكندي ورئيس الدولة لمدة 70 عامًا. تعيد العملات الفضية والذهبية والبلاتينية النظر في سبعة عقود من التاريخ من خلال إبراز الشعارات الخالدة لعهد الملكة الراحلة، بينما تُظهر التذكارات الثمينة الأخرى صورة أكثر حميمية للملكة معروفة لأجيال من الكنديين. سيتم تقديم هذه الكنوز النقدية، التي تتميز بإشادة خاصة تعرض جميع التماثيل الأربعة التي ظهرت على العملات المعدنية الكندية، للجمهور طوال عام 2023. عملة 2022 من الفضة الخالصة بقيمة 5 دولارات – صورة للملكة إليزابيث الثانية، وهي الإصدار الأول في مجموعة الهدايا التذكارية هذه، بالإضافة إلى لفة تغليف خاصة 2022 بقيمة دولارين- لتكريم الملكة إليزابيث الثانية، متاحة اعتبارًا من اليوم.

وقالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة الكندية الملكية: “إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية حدث محوري تعترف به دار سك العملة بكرامة واحترام”. “إن مجموعة النقود هذه تكريمًا لعهدها التاريخي هي بمثابة شكرنا لك ووداعنا للملكة الراحلة على سنوات خدمتها التي لا تتزعزع.”

بينما يمكن الآن شراء عملة فضية فاخرة بقيمة 5 دولارات لعام 2022 – صورة للملكة إليزابيث الثانية ولفافة تغليف خاصة بقيمة دولارين 2022 – يمكن الآن شراء منتجات تكريم الملكة إليزابيث الثانية، ويمكن طلب المنتجات المميزة بعلامة النجمة (*) في القائمة التالية من العملات المعدنية الأخرى في مجموعة الملكة إليزابيث الثانية Reign اعتبارًا من اليوم:

– عملة بقيمة 20 دولار من الفضة الخالصة لعام 2022 – إحساس بالواجب، حياة خدمة*

– عملة بلاتينية نقية بقيمة 300 دولار لعام 2022 – عملة الملكة إليزابيث الثانية رويال سايفر*

– عملة ذهبية نقية بقيمة 200 دولار لعام 2022 – عملة الملكة إليزابيث الثانية رويال سايفر*

– عملة بقيمة 20 دولار من الفضة الخالصة لعام 2022 – عملة الملكة إليزابيث الثانية رويال سايفر

– مجموعة العملات المعدنية المصنوعة من الفضة الخالصة 2022 – تكريمًا لحياة غير عادية *

– إصدار خاص من الدولار الفضي لعام 2022 – تاج إمبراطورية الدولة*

– عملة بقيمة 50 دولارًا من الفضة الخالصة لعام 2022 – تتويج الملكة إليزابيث الثانية

– عملة بقيمة 50 دولارًا من الفضة الخالصة لعام 2022 – عهد الملكة إليزابيث الثانية

– عملة ذهبية نقية بقيمة 250 دولارًا لعام 2022 – تاج إمبراطورية الدولة*

– عملة بقيمة 20 دولار من الفضة الخالصة لعام 2022 – تاج إمبراطورية الدولة*

– مجموعة العملات المعدنية غير المتداولة إصدار 2023 لهواة الجمع

– مجموعة Special Wrap Roll غير المتداولة إصدار لهواة الجمع 2023، و

– Special Wrap Roll بقيمة 50 سنتًا إصدار لهواة الجمع 2023

وجه كل عملة نقود مزدوج التاريخ 1952-2022، مع تلك التواريخ مفصولة بوردة تيودور. يرافق هذا النقش تراكب لأربعة تماثيل للملكة إليزابيث الثانية ظهرت على العملات المعدنية الكندية منذ عام 1953. باستثناء العملات المعدنية المتداولة الخاصة بـ Special Wrap Roll ، فإن التصميم المقابل حصري لمجموعة Reign للملكة إليزابيث الثانية. التفاصيل الكاملة للمجموعة متوفرة هنا .

عملة بقيمة 5 دولارات من الفضة الخالصة لعام 2022- صورة للملكة إليزابيث الثانية ولفافة تغليف خاصة بقيمة دولارين لعام 2022 – يمكن طلب منتجات تكريم الملكة إليزابيث الثانية مباشرةً من دار سك العملة على الرقم 1871-267-800-1 في كندا، 6468-268-800-1 في الولايات المتحدة أو على www.mint.ca . كما ستكون متاحة في متاجر دار سك العملة الملكية الكندية في أوتاوا ووينيبيغ، وفي منافذ بريد كندا المشاركة، ومن خلال شبكة دار السك العالمية من التجار والموزعين.

تتوفر هنا تفاصيل إضافية عن المجموعة، بما في ذلك جميع تواريخ الإصدار والصور.

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعدّ الدار واحدة من أكبر دور سكّ العملات وأكثرها تنوعًا في إنتاج العملات في العالم؛ حيث تُنتج مجموعة متنوعة من العملات المعدنية المميّزة عالية الجودة، كما تقدّم العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة على الصعيد الدولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ‏. أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

للتواصل الإعلامي: أليكس ريفز، كبير مديري إدارة الشؤون العامة، هاتف رقم: 6370-884-613 ، بريد إلكتروني: reeves@mint.ca